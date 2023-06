Ten vyko kasmetinis JAV nepriklausomybės dienos minėjimas „Independence Day of the United States of America“.

Kaip ir kasmet, JAV ambasada sukvietė apie 800 Lietuvos politikos, verslo, kultūros bei kitų sričių atstovų.

Šiais metais minėjimas vyko kiek anksčiau nei įprasta dėl valstybių įsitraukimo organizuojant didžiausią šių metų renginį NATO Summit.