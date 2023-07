Pečius užgulė kaltinimai

Sasekso kunigaikštienė Meghan Markle (41 m.) kaltinama klastojant interviu „Spotify“ tinklalaidei. Svetainė „Podnews“ pranešė, jog kai kuriuos interviu Meghan tinklalaidėje darė ne pati, o kitas laidos personalas.

Garso įrašai, kuriuose M.Markle užduoda klausimus, buvo suredaguoti specialios programos pagalba ir sumontuoti į epizodus.

„Spotify“ ir Sasekso valstijos garso įrašų gamybos įmonė „Archewell Audio“ paskelbė bendrą pareiškimą dėl sprendimo neatnaujinti M.Markle tinklalaidės antrajam sezonui, teigdami, kad tai buvo abipusis susitarimas.

Meghan ir Harry 2020 m. pabaigoje pasirašė 20 mln. dolerių vertės susitarimą su „Spotify“ dėl projekto, tačiau teigiama, kad karališkoji pora neatitiko produktyvumo kriterijų, reikalingų norint gauti visą išmoką.

Tai ne pirmas kartas, kai kyla klausimų apie jos indėlį į interviu su kitais žmonėmis. Praėjusių metų rugpjūtį laidos viešnia, žurnalistė iš Niujorko Allison Yarrow atskleidė, kad ji iš tikrųjų interviu metu nesikalbėjo su M.Markle.

Gerbėjus nustebino žinia

Įspūdingą koncertą Vokietijoje surengusi Beyonce (41 m.) padovanojo gerbėjams nepamirštamą dovaną.

Susisiekusi su atlikėja besilaukianti gerbėja paprašė Beyonce atskleisti kūdikio lytį. Ji dėl to sustabdė savo pasirodymą, paėmė voką, kuriame buvo raštelis.

Atlikėja ir koncerto žiūrovai sužinojo, kad Beyonce gerbėjai gims mergytė. Dainininkė pasveikino būsimą mamą, o publika negailėjo plojimų ir džiugesio šūksnių.

Kamuoja nemaloni vasaros palydovė

Britų superžvaigždė Adele (35 m.) per koncertą gerbėjams prisipažino, kad ją kamuoja odos grybelinė infekcija ir kad šią problemą sukėlė tvyrantis karštis.

„Aš daug prakaituoju. Gydytojai man paaiškino, kad tai viena iš priežasčių. Man sakė, kad ši infekcija yra paplitusi tarp sportininkų. Dabar atrodo taip, lyg aš būčiau sportininkė, tiesa?“ – kalbėjo Adele.

Skandale – nauji prieskoniai

Jau kurį laiką besitęsiantis „Rammstein“ skandalas, dėl įtarimų grupės lyderiui Tillui Lindemannui (60 m.) seksualine prievarta ir narkotikų platinimų, nesibaigia. Visų akys krypsta į naują įtariamąją, grupės vadybininkę Alioną Makejeva.

„Rammstein“ su Aliona Makejeva dirba nuo 2019-ųjų, ji yra nusifilmavusi ir keliuose šios grupės vaizdo klipuose. Pasak dienraščio „Welt“ ji buvo tas žmogus, kuris surasdavo aukas ir atrinkdavo merginas skandalingąjam T.Lindemanno pornografiniam vaizdo klipui.

Tačiau jos pareigos neapsiribojo tuo. Liudininkių teigimu, A.Makejeva atrinkdavo jaunas merginas, gerbėjas, kurios dalyvaudavo skandalinguose slaptuose vakarėliuose su grupės nariais.

Aliona merginas atrinkdavo pagal nuotraukas ir pateikdavo detalią instrukciją, kaip apsirengti ar pasidažyti. Merginoms buvo sakoma, kad T.Lindemannas nori su jomis pasimatyti, tačiau tikrojo susitikimo tikslo niekas joms neatskleisdavo.

Kai visa tai iškilo į viešumą, grupė „Rammstein“ atleido Alioną iš grupės vadybininkės pareigų.

Kiną aptemdė netektis

Eidamas 85-uosius metus mirė aktorius Paxtonas Whiteheadas. Jis seriale „Draugai“ vaidino poną Walthamą, Rachel Green (vaid. Jennifer Aniston) bosą.

Aktorius taip pat vaidino populiariose komiškuose serialuose „Frasier“, „Caroline in the City“ („Karolina mieste“ ), „Ellen“, „3rd Rock from the Sun“ („Trečias luitas už Saulės“), „The Drew Carey Show“ ir „Mad About You“ („Pametęs galvą dėl tavęs“).