„Anksčiau maniau, kad reikės rinktis tarp karjeros ir meilės, o mums yra atvirkščiai – Paulius palaiko, išaugo ir mano pasitikėjimas savimi. Mes vienas kitam padedame tobulėti“, – „Stiliui“ sakė laiminga nuotaka.

P.Anderssonas, vienas aktyviausiai koncertuojančių jaunosios kartos pianistų Lietuvoje, laimėjęs net 16 tarptautinių konkursų, ir nuo 2011-ųjų Naujų idėjų kameriniame orkestre NIKO smuiku griežianti Julija turėjo aiškią vestuvių viziją – svajojo apie vasarišką, elegantišką ir kuklią šventę.

Tai atspindėjo ir jų ne pompastiški, bet stilingi drabužiai – jauna moteris puošėsi mados namų „Mas 924“ suknele, o jaunikis šventei pasirinko itališką kostiumą.

Po santuokos smuikininkė pasirinko vyro pavardę – tapo ponia Andersson.

„Pauliaus pavardę pasirinkau dėl to, kad man ji be galo graži. Be to, tikiu, kad tai gražus gestas kuriant naują šeimą“, – šypsojosi nuotaka.

Liudininkais tapo poros artimi draugai, taip pat muzikai Salomėja Petronytė ir Martynas Jocas.

Nedidelis šeimos narių ir artimų draugų būrelis po ceremonijos patraukė į Neries krantinę. Jaukiai savo šventę norėję paminėti jaunieji visus pakvietė į pasiplaukiojimą laivu. Grožėdamiesi Neries vaizdais visi kėlė taures už jaunųjų ateitį, mėgavosi skaniu maistu ir šokiais. Kur jaunieji ketina kopinėti medų?

„Mūsų medaus mėnuo, deja, bus trumpas, nes jau netrukus turėsime įsilieti atgal į intensyvų vasaros koncertinį maratoną. Tačiau iki jo savaitę pasimėgausime saule ir jūra Korfu saloje Graikijoje“, – pasakojo nuotaka.

Pauliaus piršlybos jai, pasak Julijos, nebuvo netikėtos – tai buvo abiejų sprendimas, apšnekėtas ir nuspręstas kartu.

„Kai esame kartu, abiem tarsi pradėjo labiau sektis viskas, papildome vienas kitą turėdami skirtingus talentus. Paulius visąlaik skatina mane bandyti, nebijoti išgirsti neigiamo atsakymo, mėginti vėl.

Juk šiais socialinių tinklų laikais mes matome tik gyvenimo gėlytes, nugludintus tobulus paveiksliukus, nematome kelio, kiek kartų reikėjo suklupti, susimauti ir atsistojus vėl bandyti“, – atviravo nuotaka.

Pora tuoksis dukart – praėjusį ketvirtadienį artimiausių žmonių akivaizdoje užregistravo civilinę santuoką, o po metų ketina surengti didelę šventę. Tuomet juodu tuoksis ir bažnyčioje, iš Danijos atskris Pauliaus artimieji.

„Čia ir vėl aktualūs mūsų skirtumai: Julija norėjo mažų jaukių vestuvių, kokias dabar ir surengėme, o aš svajoju apie didelę šventę – tokią iškelsime po metų. Abu būsime laimingi“, – sakė Paulius.