Paskelbti nutrūktgalviškų multisporto lenktynių „Red Bull 211“ nugalėtojai: ekstremaliose rungtyse varžėsi beveik 400 dalyvių

„Šios, jau tradicinėmis tapusios multisporto varžybos šiemet sutraukė ne tik daugybę azartiškų sporto mėgėjų ir profesionalų, bet ir tūkstančius sporto varžybų stebėtojų. Džiaugiamės, kad varžybose dalyvauja labai įvairios komandos su skirtingą patirtį turinčiais dalyviais – nuo to renginys tik dar įdomesnis“, – sako renginio organizatoriai.

Derino azartą ir Nidos kraštovaizdį

„Red Bull 211“ varžybų trasos driekėsi per gražiausius Kuršių Nerijos kampelius – nuo 25 km ilgio bekelės dviračių trasos miške, iki 7 km baidarių trasos Kuršių mariose. Visgi, sudėtingos trasos dalyvių neišgąsdino – jie buvo pasiruošę nuotykiui viename gražiausių Lietuvos kurortų.

Komandos varžėsi trimis etapais. Pirmiausia startavo bėgikai, toliau mynė dviratininkai, o varžybas baigė baidarininkai, kurie ištraukę baidares iš vandens ir su jomis kirtę finišą fiksavo bendrą komandos laiką.

Renginio metu žiūrovams linksmybių tikrai nepritrūko – multisporto varžybas vedė gerai žinomas Manto Stonkaus ir Rolando Mackevičiaus duetas. Jiedu ne tik sukūrė nepamirštamą varžybų nuotaiką, tačiau ir kūrė papildomą motyvaciją dalyviams: kalbino juos, dalinosi jų emocijomis. Be to, padėjo žiūrovams sekti visą dieną trukusias varžybas.

Nemokamas renginys sutraukė ir daugybę smalsuolių – Nidos gyventojų bei svečių. Negalėję atvykti į Kuršių Neriją, turėjo galimybę stebėti tiesioginę renginio transliaciją – varžybų eigą sekė net 37 tūkstančiai žiūrovų.

Nugalėtojų laukė įspūdingi prizai

Susumavus visų trijų rungčių rezultatus, nugalėtojais paskelbti komanda „Realbean.eu“. Visas tris rungtis komandos nariai įveikė per 2 val. 21 min. 29 sek. Antroje vietoje trasą įveikę per 2 val. 24 min. 03 sek. atsidūrė komanda „Lithuanian Kayak Marathon Team“. Trečią rezultatą fiksavo komanda „Elite Legends“, kurie visas tris trasas įveikė per 2 val. 25 min. 45 min.

Sporto varžybų laureatai ne tik sulaukė garsių ovacijų, bet ir įvairiausių prizų – trečiosios vietos nugalėtojams įteikti „Red Bull Spect“ akiniai, BALCIA draudimas ir ekstremalaus vairavimo mokymai „Driving academy by „Autojuta“.

Antrosios vietos prizininkai džiaugėsi 2000 Eur. vertės „Sportland“ čekiu, „Red Bull Spect“ akiniais ir BALCIA draudimu. Na, o varžybų laureatai – pirmosios vietos nugalėtojai REALBEAN.EU iškovojo pakvietimą į „Red Bull 400“ varžybas Slovėnijoje, „Spect“ akinius ir BALCIA draudimą.

Dalyviams, trasas įveikusiems panašiu greičiu, kaip prieš tai trasas įveikę garsūs Lietuvos žmonės, taip pat buvo įteikti specialūs prizai – „Red Bull Spect“ akiniai. Apdovanojimai atiteko „MTVI Kaunas“ komandos nariui Mindaugui Eidukaičiui, kuris bėgimo trasą įveikė per 48 min. 48 s, taip pat „Inžinerinė Agnė ir Ko“ komandos dviratininkei Agnei Gaubytei, trąsą įveikusiai per 1 val. 37 min. ir 27 s, bei „Vilnius Running Club“ baidarininkams Maksim Lashuk ir Dariui Pivariunui, kurie trasą įveikė per 1 val. 10 min. ir 10 s.

„Red Bull 211“ varžybos Nidoje surengtos jau antrą kartą. Tai multisporto varžybos, kuriose dalyviai rungiasi trijose rungtyse – bėgimo, dviračių sporto ir baidarių – o komandą sudaro keturi nariai – du irkluotojai, vienas bėgikas ir vienas dviratininkas.