Skiriasi krepšininkas S. Buterlevičius ir G. Buterlevičienė: įvardijo priežastį

„Situacija gana paprasta – vyksta skyrybų procesas. Kol kas stengiuosi viską išspręsti taikiai. Tokios situacijos neatsitinka be priežasties. Dokumentai jau paruošti, teismą jie turėtų pasiekti netrukus. Matyt, be teismų situacijos neišspręsime. Kad ir kaip bandžiau to išvengti, matyt, man reikia teismo pagalbos“, – žurnalui „Stilius“ sakė S.Buterlevičius.

Nuo kovido pandemijos pradžios sportininkas gyveno Lietuvoje. Tuo metu Greta buvo išvykusi į Vokietiją, o vėliau sutuoktiniai įsikūrė Sicilijoje.

Šiuo metu gimtinėje savo ateitį kuriantis vyras prasitarė, kad skyrybų iniciatorius – jis. Sužinojęs tam tikrus faktus, kaip sakė, jau nebeturėjo kur trauktis.

„Dabar mano tikslas – kuo greičiau ir tyliau, kiek įmanoma taikiai išsiskirti“, – sakė jis.

Situaciją „Stiliui“ sutiko pakomentuoti ir G.Buterlevičienė. Pasak moters, tiesiog išsiskyrė jųdviejų gyvenimai.

Savąjį Simas pradėjo kurti užsienyje, ji troško sėslaus gyvenimo Lietuvoje.

„Krepšininkų gyvenimas niekada nebūna lengvas – iš vienos šalies į kitą. Baigiau mokslus, pradėjau domėtis šampanu, vedu degustacijas, mokausi magistrantūroje, o jis vis dar nori keliauti. Bendru sutarimu nusprendėme sukti skirtingais keliais ir kiekvienas siekti savo svajonių“, – sakė Greta.