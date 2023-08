Solveiga Mykolaitytė atskleidė didžiausią svajonę susilaukus pirmagimio: „Išsimiegoti ir apsilankyti pas kosmetologę“

„Tikrai esu be galo laiminga, tačiau veido oda visiškai išsausėjo, plaukai krenta. Didžiausia svajonė dabar – išsimiegoti ir apsilankyti pas kosmetologę, kad atgaivintų veido odą“, – sako laiminga mama.

Solveiga Mykolaitytė džiaugiasi motinyste ir dabar visą savo laiką skiria sūnui.

„Jis dar labai mažas, todėl dabar visas mūsų su vyru dėmesys atitenka jam. Matas tikrai labai ramus ir geras vaikas, tačiau naktimis būna itin sunku, nes valgyti jis keliasi kas kelias valandas“, – teigė ji.

Kad ir kaip vargina naktinis kėlimasis, S.Mykolaitytė planuoja sūnų žindyti bent jau iki metų. Moteris įsitikinusi, kad būtent žindymas padėjo jai susigrąžinti modelio figūrą.

„Nemaniau, kad kūdiko maitinimas gali taip sekinti organizmą. Manau, kad ir svoris, kurio priaugau per nėštumą, taip greitai nukrito būtent dėl žindymo. Prisipažinsiu, prarastas formas planavau atgauti po devynių mėnesių – per tiek laiko, per kiek ir priaugau“, – atviravo moteris.

Pasiteiravus, kiek dėmesio ir laiko viena gražiausių Lietuvos moterų tituluojamas modelis šiuo metu skiria grožio rutinai ir procedūroms, ji tik šypteli.

„Patikėkite, būna dienų ir naktų, kad noriu tik vieno – kristi į lovą ir miegoti. Būna, pamirštu net kremu veidą pasitepti, nors, kaip jau minėjau, mano oda labai išsausėjo, vietomis atsirado net raudonų dėmelių. Džiaugiuosi bent tuo, kad dabar man didžiausias poilsis yra ištrūkti pas kosmetologę – ten, kol man kažką tepa, glosto ir masažuoja, būna net užmiegu. Todėl išeinu pailsėjusi. Gaila, kad kol kas dėl žindymo negaliu darytis jokių rimtesnių procedūrų, bet patikėkite, jų jau dabar laukiu. Su gydytoja Barbora Nekrošiene mes jau viską suplanavome“, – šypsosi Solveiga.

Dermatovenerologė B.Nekrošienė sako, kad dažniausiai moterų oda per nėštumą tampa švytinti ir natūraliai spindi, todėl dauguma jų, kol nešioja kūdikį, atrodo netgi jaunesnės – skruostai įgauna rausvą atspalvį, plaukai blizga ir neslenka. Tačiau, deja, tai džiugina ne visas ir viskas iš esmės gali pasikeisti moteriai pagimdžius. Taip nutiko ir S.Mykolaitytei.

Gydytoja primena, kad būtent hormonų estrogeno ir progesterono kiekių pokyčiai per nėštumą bei cirkuliuojančio kraujo tūrio padidėjimas lemia ir odos pokyčius, todėl oda gali pradėti sausėti (ypač, jei nėštumas yra šaltaisiais žiemos mėnesiais), atsirasti bėrimų (tokių kaip aknė), dažnesni odos sudirgimai, gali patamsėti odos spalva, paakiai.

Be to, pasak dermatovenerologės, per nėštumą dažną moterį kamuoja melazma, hiperpigmentacija, keičiasi apgamai, formuojasi nauji dariniai, atsiranda strijų, nėščiųjų aknė, padidėja kūno plaukuotumas, teleangiektazijos ir varikozinės venos. Gydytoja nuramina, kad moterims reikėtų žinoti, jog dažniausiai po nėštumo ir baigus žindyti visa tai susitvarko savaime, be specialaus įsikišimo. Tačiau, pasak jos, jei situacija užsitęsia ar labai vargina, šioms problemoms spręsti yra įvairių būdų.

„Tarkime, melazma gydoma lazeriu, vaistais ar kosmetologinėmis procedūromis, taip pat namų priežiūros priemonėmis, strijos taip pat gali būti naikinamos lazeriu, radijo dažnio procedūromis, taip pat nėštumo metu galima naudoti specialius kremus ir aliejus, masažuoti odą. Jei vargina nėščiųjų aknė, reikėtų vengti abrazyvių šveitiklių, naudoti dermatologų patikrintas veido ir kūno odos priežiūros priemones, o esant reikalui – vietinius vaistus. Teleangiektazijos taip pat gali būti gydomos lazeriu ar skleroterapija, tačiau jau tik po nėštumo ir žindymo“, – teigė moteris.

Paklausta, kaip patartų prižiūrėti veido odą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, gydytoja sako, kad nereikėtų skubėti ir kardinaliai keisti veido odos priežiūros, tačiau būtina atkreipti dėmesį, jog priemonės nebūtų agresyvios, taip pat nenaudoti retinoidų, salicilo rūgšties preparatų, hidrochinono.

„Tinkamiausia odą prausti drungnu, šiltu vandeniu ir švelniu prausikliu. Esant poreikiui, atsižvelgiant į odos tipą, naudoti serumą, maitinamąjį arba drėkinamąjį kremą ir kremą, saugantį nuo saulės. Kūno odą po kiekvieno išsimaudymo duše ar vonioje palepinti kremu, ją švelniais judesiais pamasažuoti. Stengtis, kad kosmetinės priemonės būtų hipoalerginės, skirtos jautriai odai, jose nebūtų kvapiklių, parabenų. Kitas labai svarbus momentas – reikia gerti pakankamai vandens“, – dalijosi patarimais gydytoja.

Tiek S.Mykolaitytei, tiek kitoms moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu gydytoja dermatovenerologė nerekomenduoja jokių injekcinių procedūrų.

„Kadangi moters odos būklė nėštumo metu pakinta dėl hormonų pokyčių, sunku prognozuoti, kaip oda reaguos į vieną ar kitą procedūrą. Taip pat injekcinės procedūros nedaromos ir dėl etinių priežasčių – siekiant nesukelti besilaukiančiai ar žindančiai moteriai skausmo bei streso vaisiui. Geriausia palaukti, kol moteris baigs žindyti. Kalbant apie hialurono užpildus, reakcija į juos taip pat gali būti neprognozuojama. Be to, dažnai užpildų sudėtyje yra anestetikų, o tai jau gali neigiamai veikti vaisių. Lazerines procedūras nėštumo ir žindymo metu taip pat siūlyčiau pamiršti dėl didesnės pigmentacijos rizikos“, – sako B.Nekrošienė.

Gydytoja teigia, kad po nėštumo pradėjus slinkti plaukams saugu atlikti PRP (trombocitais praturtintos plazmos) injekcijas. O kai jau moteris baigia žindyti, tuomet galimos ir botulino bei hialurono procedūros, biorevitalizacija, redermalizacija su gintaro ir hialurono rūgštimis. Pasak jos, esant poreikiui nėštumo metu galima odą šveisti pieno ir glikolio rūgštimis, tik reikėtų nusiteikti, kad oda gali reaguoti ne taip, kaip įprastai.