Norvegijos princesė Märtha Louise paskelbė apie vestuves su save šamanu vadinančiu amerikiečiu

„Esame neapsakomai laimingi, galėdami švęsti savo meilę magiškoje Geirangerio aplinkoje“, – teigė 51-erių princesė ir trejais metais jaunesnis jos partneris. Jiedu susižadėjo praėjusių metų birželį. Tada lapkritį Märtha Louise atsisakė karališkųjų pareigų, kad su sužadėtiniu galėtų susitelkti į bendrą alternatyviosios medicinos verslą.

Dėl santykių su save šamanu vadinančiu amerikiečiu princesė pastaraisiais metais sulaukė neigiamų žiniasklaidos antraščių. Furorą, be kita ko, sukėlė tai, kad D. Verrettas vienoje knygoje onkologinę ligą vaizduoja kaip sąmoningą pasirinkimą. Savo portale jis, be to, pardavinėjo medalionus, reklamuojamus kaip „dvasios optimizatorius“, kurie esą padeda nuo COVID-19.

Märtha Louise savo tėvynėje laikoma ekscentriška. Fizioterapeutės išsilavinimą turinti princesė save vadina „gydūne“ ir teigia palaikanti kontaktą su angelais – šią dovaną ji mėgina perteikti kursuose ir knygose. 2002 m. Märtha Louise neteko „karališkosios didenybės titulo“, nes teikė paslaugas kaip tariama aiškiaregė. Tačiau princesės titulą ji išsaugojo.

Märtha Louise yra vyriausias Norvegijos karaliaus Haraldo V ir karalienės Sonjos vaikas. Sosto įpėdinių eilėje ji yra ketvirtoje vietoje po sosto įpėdinio Haakono ir abiejų šio vaikų.