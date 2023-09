Garsių bičiulių akivaizdoje N. Bunkė ir E. Eidėjus įspūdingai atšventė savo santuokos metines – vienas kitam įteikė išskirtines dovanas

„Lygiai prieš dvejus metus, stovėdami čia, vienas kitam prisiekėme amžiną meilę. Džiaugiuosi, kad šiandien vėl galime dar tvirčiau pasakyti tą patį.

Nors šiame gyvenimo etape esame be galo užsiėmę, su Edgaru nusprendėme, kad privalome paminėti šią ypatingą mums progą. Per šiuos dvejus metus įvyko daugybė dalykų, kurie dar labiau mus sutvirtino ir neleido suabejoti, kad esame skirti vienas kitam. Mes radome savo laimę, kurią labai vertiname ir kasdien auginame.

Be proto džiaugiuosi, kad šiandien ir vėl susirinko mūsų artimiausi draugai, kurie kartu šventė su mumis ir prieš dvejus metus. Tas artimas draugų ratas dar šiek tiek paaugo – o tai rodo, kad gyveni teisingai ir eini tinkama linkme.

Tai reiškia, kad laimingi esame ne tik mes, bet ir mus supantys žmonės, kurie džiaugiasi mūsų laime. Gyvenime pats svarbiausias dalykas yra meilė ir šiandien mes ją švenčiame iš visos širdies“, – šventės akimirkomis dalijosi Natalija Bunkė.

„Stiklių“ viešbūčio kiemelis ir restoranas buvo ištaigingai papuoštas didžiulėmis, specialiai šventei ruoštomis puokščių kompozicijomis ir dekoracijomis.

Sveikinti žinomos poros rinkosi gausus būrys artimiausių sutuoktinių draugų, tarp kurių: Simona ir Jonas Nainiai, Liepa Mondeikaitė – Norkevicienė su vyru Evaldu, Kristina Ivanova su Andriumi Mickumi, Robertas ir Agnė Kalinkinai, Saugirdas Vaitulionis, Liutauras Galinis, Naglis Bierancas, bei daugelis kitų bičiulių.

Santuokos metinių proga N. Bunkė ir E. Eidėjus nusprendė vienas kitam įteikti atnaujintus vestuvinius žiedus, kuriuos specialiai jiems sukūrė deimantų namai „Marry me by Ribas“: „Su Edgaru galvojome, kaip galime šias metines dar labiau įprasminti ir pamanėme, kad puikus būdas tą padaryti – atnaujinti savo santuokos žiedus.

Tikriausiai su manimi sutiks visi, kad jautriausia santuokos akimirka yra tuomet, kai mainaisi žiedais, o moterys neleis sumeluoti, kad deimantų per daug nebūna. Mes jau ilgą laiką puoselėjame draugystę su „Marry me by Ribas“. Iš šių deimantų namų esu įsigijusi ne vieną papuošalą.

Praėjusio jubiliejaus proga Edgaras man įteikė žiedą su deimantu, kuris tikrai atrodo įspūdingai, tad norėjosi, kad vestuvinis žiedas dar labiau derėtų.

Dažnai vyrai ilgai svarsto – ką padovanoti metinių proga, aš šį kartą Edgarui palengvinau tuos svarstymus ir tuo labai džiaugiuosi, nes dar kartą turėjome progą užmauti vienas kitam žiedą ir pasakyti kaip stipriai mylime.

Žiedai buvo priderinti pagal mūsų poreikius. Turbūt, svarbiausi kriterijai buvo patogumas ir praktiškumas. Aš pasirinkau klasikinę balto aukso juostelę, inkrustuotą deimantais, o tuomet nusprendėme, kad bent vieno deimanto reiktų ir Edgaro žiede.

Kai sugalvojome tokią idėją – atnaujinti vestuvinius žiedus, nė nemanėme, kad tai yra taip populiaru. Pasirodo, kad tokia tradicija – nėra naujovė ir daugelis porų kasmet žiedus puošia naujais deimantais.

Aš mėgstu klasiką, mėgstu tai kas tvirta, amžina ir neišeina iš mados. Deimantai, kaip ir meilė – kasdien tampa tik vertingesni, tad tai – tarsi savotiška simbolika – suteikti dar daugiau reikšmės ypatingai progai“.

Pasak garsios poros, dveji santuokos metai prabėgo nepastebimai, tačiau per juos jiedu išmoko daug svarbių pamokų, kurios jų santykius tik dar labiau sutvirtino.

„Mes esame išties puiki komanda. Nors daugelis sako, kad po santuokos gyvenimas labai stipriai pasikeičia, žmonės atsipalaiduoja, neberodo vienas kitam dėmesio, kaip tai darė anksčiau, mūsų atveju šis stereotipas griūna.

Mes dar tvirčiau kuriame savo bendrą gyvenimą, kartu auginame verslą, geriname buitį ir kasdien stengiamės augti visomis prasmėmis. Aplink turime puikių pavyzdžių – sėkmingų porų, kurie kartu jau daug metų ir, tikriausiai, tai irgi skatina tobulėti.

Mes su Natalija turime tokius charakterius, kurie stumia į priekį, mokame vienas kitą motyvuoti, niekada nepasiduodame ir tai mūsų santuoką kasdien daro vis tvirtesne“ – laimingos santuokos detalėmis dalijosi E. Eidėjus.

Po jausmingų meilės prisipažinimų N. Bunkė ir E. Eidėjus pakvietė garsius bičiulius ištaigingos vakarienės ir pažadėjo, kad nuo šiol švęsti vestuvių metines taps tradicija: „Meilę reikia vertinti, reikia kasdien džiaugtis tuo ką tau dovanoja likimas ir tai švęsti.

Manau, kad vėl čia susitiksime minėdami penktąsias vestuvių metines, reikia puoselėti tradicijas ir mylėti taip, kad jaustumeisi lyg kosmose.“