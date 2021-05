„Dviratis – tai ne tik „žalioji“ transporto priemonė, bet tam tikra prasme draugas ir gydytojas. Ir jei vis dar nežinote, kodėl verta minti pedalus, pažiūrėkite į šias aštuonias priežastis“, – pataria prekybos centro internete „Varlė.lt“ produkto vadovė Laura Aksomitaitė.

1. Važinėjimas dviračiu gerina ne tik fizinę, bet ir emocinę sveikatą

Važiavimo dviračiu metu dirba beveik visos raumenų grupės (pilvo preso raumenys taip pat) ir nuimama nepalanki apkrova, kurią gauna stuburas ir kojos kitokių užsiėmimų (bėgimo, naudojimosi treniruokliais) metu.

„Reguliariai minant dviratį galima ne tik padailinti kūno formas: nustatyta, kad valanda ramaus pasivažinėjimo dviračiu leidžia sudeginti apie 500 kalorijų. Važiavimas dviračiu vidutiniu greičiu padeda smegenims gaminti dopaminą – hormoną, kuris sukelia pasitenkinimo ir malonumo jausmą, padeda atlaikyti stresą ir daro žmogų laimingą. Tad ši pramoga ypač padeda ištverti karantiną“, – pasakoja L. Aksomitaitė.

2. Gydo širdį ir gerina plaučių veiklą

Tyrimais nustatyta, kad reguliarus važinėjimas dviračiu gali sumažinti širdies ligų riziką net 50 procentų. Nuvažiuodami per savaitę tik 30 km širdies ligų riziką sumažinate daugiau nei per pusę lyginant su žmonėmis, kurie to nedaro.

Logiška, kad važinėjimo dviračiu metu jūsų plaučiai dirba kur kas aktyviau ir jūs sunaudojate 10 kartų daugiau deguonies. Tokiu būdu jūs taip pat treniruojate savo gebėjimą normalizuoti kvėpavimą. O viso to rezultatas – didelis atsparumas ir ištvermė, kuri leis jums įveikti daugiau fizinių apkrovų dedant mažiau pastangų.

3. Padeda atsikratyti nemigos ir garantuoja kokybišką miegą

Dviračio pedalų minimo rytais praktika puikiai padės greitai pabusti ir be didelių pastangų užmigti vakare. Tyrimų rezultatai rodo, kad vos 20–30 minučių trukmės pasivažinėjimai dviračiu kas antrą dieną lemia, kad nuo nemigos kenčiantys žmonės užmiega du kartus greičiau, o miego laikas pailgėja beveik viena valanda. Buvimas gryname ore padeda atstatyti biologinį ritmą ir pašalina iš organizmo kortizolį – streso hormoną, kuris trukdo giliam miegui.

4. Stiprina imunitetą ir padeda kovoti su ligomis

Reguliarų pasivažinėjimų gryname ore dėka reikšmingai sustiprinsite savo imunitetą, nes tam, kad būtų aktyvuotos apsauginės organizmo funkcijos kovai su ligomis pakanka ir vidutinio sunkumo fizinės veiklos.

5. Mažina pilvo pūtimą ir gerina virškinimą

Neįtikėtina, bet važinėjimas dviračiu gali sumažinti pilvo pūtimą ir pagerinti virškinimą. Tokia fizinė apkrova lemia natūralų kvėpavimo ir širdies ritmo paspartinimą, kuris stimuliuoja žarnyno raumenis.

6. Padeda atrodyti jauniau

Yra įrodyta, kad reguliarus važinėjimas dviračiu gali apsaugoti jūsų odą nuo kenksmingo ultravioletinių spindulių poveikio ir sumažinti odos senėjimą. Taip pat pagerėja kraujotaka ir medžiagų apykaita. Šalinami toksinai ir gaminamas kolagenas, kuris padeda sumažinti raukšlių atsiradimą ir paspartinti gijimo procesą.

7. Teigiamai veikia smegenų veiklą ir gerina atmintį

Fizinis aktyvumas gerina deguonies įsisavinimą, skatina geresnę protinę veiklą: naujų minčių atsiradimą ir kūrybinio potencialo vystymąsi. Važiavimas dviračiu taip pat skatina naujų ląstelių kūrimąsi smegenų hipokampe, o tai reiškia geresnę atmintį.

8. Padeda kovoti su žalingais įpročiais

„Ne paslaptis, kad kiekvienas žalingas įprotis – tai priklausomybė. Kaip jį įveikti dviračio dėka? Labai paprastai: tiesiog vieną aktyvumą pakeiskite kitu – naudingesniu. Pavyzdžiui, vietoj dar vienos spurgos ar cigaretės sėskitės ant dviračio ir minkite pedalus. Žinoma, pradžioje bus nelengva, tačiau palaipsniui ir nepastebėsite kaip žalingas įprotis taps naudingu“, – patarimais dalinasi L. Aksomitaitė.

Nepamirškite saugumo

Ekspertė ragina nepamiršti saugumo bei saugaus eismo taisyklių:

– Prieš kiekvieną kelionę dviračiu patikrinkite, ar viskas su juo gerai (ypač stabdžiai, žibintai, padangos).

– Pasirūpinkite savo matomumu; ypač rimtai šią rekomendaciją vertinkite tais atvejais, kai keliaujate tamsiuoju paros metu ar nepalankiomis oro sąlygomis. Užsidėkite šviesą atspindinčią liemenę, o dviratį aprūpinkite atšvaitais.

– Nepamirškite šalmo. Jis ženkliai sumažina rimtų galvos traumų riziką.

– Minant dviračio pedalus rekomenduojama nesinaudoti ausinėmis – negirdėsite pypsinčių automobilių. Tai ypač aktualu, jei keliaujate po miestą.

– Važiuodami dviračiu niekada nesinaudokite telefonu.

– Nevažiuokite dviračiu apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų, nerizikuokite savo ir kitų eismo dalyvių sveikata ir gyvybe.