Kosmetologė sugriovė populiarų mitą: padės išvengti saulės žalos odai

Tačiau visuomenėje vis dar vyrauja mitas, jog vitamino C naudojimas vasaros metu – kenkia odai. Tad iš kur atsirado ši nuomonė ir kodėl vasarą vitaminas C ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinas, norint rudenį mėgautis sveika ir švytinčia oda?

„Žmonės dažnai vengia naudoti vitaminą C vasarą, dėl to, jog supainioja du terminus: jautrumas saulei ir sukeliantis jautrumą saulei. Pastarasis reiškia – iššaukiantis pigmentines dėmes, raudonį, odos dirglumą, alergines reakcijas. O vitaminas C yra ne jautrumą sukeliantis, o jautrus saulei. Tai reiškia, jog pasirinkus netinkamą vitamino C formulę, gali sumažėti jo aktyvumas saulėje“, – sako „Germaine de Capuccini“ technikė kosmetologė Rasa Neverauskaite.

Vitamino C, kaip sudedamosios dalies, nauda vasarą

Vasaros metu mūsų oda patiria daug streso, žalingi UVA spinduliai sukelia oksidacinį stresą, dėl kurio mūsų oda pradeda senti anksčiau laiko.

Mūsų organizme dėl nuolatinių cheminių reakcijų susidaro laisvieji radikalai. Tai dalelės, kurios atakuoja mūsų ląsteles, pažeisdamos baltymų, lipidų ir DNR struktūrą, dėl šios priežasties ląstelės pradeda senti.

Dėl šios priežasties mūsų organizmas turi antioksidacinę sistemą, kuri apsaugo nuo laisvųjų radikalo poveikio bei neutralizuoja laisvuosius radikalus. Tačiau kai pusiausvyra tarp laisvųjų radikalų ir ten veikiančių antioksidantų sutrinka, pasireiškia oksidacinis stresas, kuris sukelia progresuojantį mūsų organizmo senėjimą.

„Norint to išvengti, reikia pasirūpinti, jog oda gautų pakankamai antioksidantų. Todėl vasarą naudoti vitaminą C yra labai gerai ne tik dėl pigmentacijos, jis taip pat yra vienas stipriausių antioksidantų. Dėl neigiamo UVA spindulių poveikio mūsų oda patiria oksidacinį stresą, o vitaminas C kompensuoja arba bent jau neutralizuoja neigiamą oksidacinio streso poveikį“, – sako kosmetologė R. Neverauskaitė.

Kaip tinkamai pasirinkti ir naudoti odos priežiūros priemones su vitaminu C?

Nepaisant visų gerųjų vitamino C savybių, daugelis vis dar jo vengia vasaros metu, tačiau specialistė teigia, jog svarbiausia – tinkamai pasirinkti, kokį vitaminą C naudosite, mat rinkoje variantų tikrai daug.

„Dabar vitamino C formulė yra kur kas tobulesnė nei anksčiau – turime stabilizuotas formules ir išvedinius, pavyzdžiui, magnio fosfatas sujungtas su grynu vitaminu C, kuris odoje skyla. Tokie išvediniai stabilizuoja vitaminą C, tad yra kur kas veiksmingesni. Jei matote, jog kreme naudojamas išvedinys, galite nesukti galvos dėl sumažėjusio veiksmingumo vasaros metu, nes jis sumažėja labai minimaliai“, – teigia R. Neverauskaitė.

Jautresnės odos savininkams kosmetologė pataria atkreipti dėmesį į vitamino C koncentraciją odos priežiūros priemonėse, mat per didelis jo kiekis produkte gali sukelti sudirginimą, tačiau tinkamai pasirinkus produktą, net ir jautriausia oda išliks rami:

„Jei naudojame gryną vitaminą C (L-ascorbic acid), kuris ir pasižymi pačiomis geriausiomis savybėmis, visgi reikėtų nepamiršti, jog tai yra rūgštis, todėl kartais gali dirginti odą, didesnės koncentracijos rūgštys yra nesuderinamos su jautria oda. Tad jautriaodėms visgi vertėtų rinktis produktus odai su vitamino C išvediniais, nes jie saugūs net ir jautriausiai odai“.

Vitamino C naudojimas kasdieninėje odos rutinoje ir derinimas su kitais produktais

Nors vitaminas C nėra žalingas odai, visgi kosmetologė prašo nepamiršti, jog tai yra rūgštis, todėl naudojant ją savo kasdienėje rutinoje, reikėtų žinoti kelias taisykles:

„Naudojant vitaminą C savo rutinoje ir maišant jį su kitomis veido odos priežiūros priemonėmis, patartina nenaudoti jo su kitomis rūgštinėmis priemonėmis. Tačiau vitaminas C puikiai tinka su hialuronu, vitaminu E ir B. Taip pat reikia žinoti, jog vitaminas C yra gana jautrus, todėl naudojant jį gryną geriau nemaišyti.

Išskyrus tuo atveju, jei naudojate kremus, kuriuose jo koncentracija nedidelė. Jei naudojate serumus ar prausiklius, kuriuose yra kitų aktyvių medžiagų ar rūgščių, jas geriau naudoti ryte, o vitaminą C – vakare“.

Vitaminas C – visų tipų odai

Dažnai ieškant naudingų odai priemonių turime atkreipti dėmesį į savo odos tipą, tačiau net ir tuomet, kai, atrodytų, priemonė turėtų tikti jūsų odai, galima sulaukti staigmenų. Tačiau vitaminas C ypatingas tuo, jog tinka visų tipų odai ir padeda spręsti pačias aktualiausias problemas.

„Vitaminas C naudojamas pigmentacijai mažinti, nes jis turi dvi labai nuostabias savybes: šviesina odą ir pigmentines dėmes bei stabdo fermento, kuris skatina melanino išsiskyrimą, aktyvumą, todėl vitaminas C padeda tiek esant pigmentinėms dėmės, tiek kaip prevencinė priemonė, siekiant jų išvengti“, – sako R. Neverauskaitė.

Norint gauti geriausią rezultatą patartina naudoti tos pačios linijos produktus su vitaminu C. Beje, šio vitamino vasaros metu reikia ne tik mūsų veido odai, bet ir kūno odai.

„Nesvarbu, kokius naujus ingredientus vis atranda ar kokius dar atras – vitaminas C yra visada viršūnėje, kaip vienas veiksmingiausių ingredientų. Jis gali išspręsti daugybę odos problemų: pigmentaciją, oksidacinį stresą, priešlaikinį senėjimą, mat be vitamino C mūsų organizme nevyksta kolageno sintezė.

Taip pat vitaminas C stiprina kapiliarų sieneles, tai itin aktualu lietuvėms, kadangi didelė dalis moterų turi problemų su kapiliarais.