Vienas keistas įprotis itin kenkia dantims: medikai pataria skubiai jo nusikratyti

Žmogus išgeria savo šalto gėrimo stiklinę, o tada į burną įsimeta ir ledo kubelį – ar nustebtumėte pamatę tokį vaizdą? Nereikėtų, nes taip daro daugybė žmonių. Ir jie ne čiulpia tą ledą, o jį kramto, mėgaudamiesi jausmu, kai dantys sminga į tirpstančio ledo paviršių. Tai – tarsi traškučiai be kalorijų. Be to, mokslininkai teigia, kad šis įprotis gali padėti kovoti su stresu. Tačiau jei esate vienas iš ledo kramtytojų, jums tikriausiai reikėtų pasistengti atsikratyti šio įpročio.

Ledas, savaime aišku, yra labai šaltas ir kietas. Dantims jis sukelia terminį šoką, nes temperatūra žmogaus burnoje įprastai yra pakankamai aukšta. Ypač, jei ką tik valgėte karštą maistą. Kontaktas su ledu gali stipriai pažeisti dantų emalį ir tai yra susiję ne tik su šalčiu, bet ir su ledo kietumu. Galima lengvai net nusiskelti dantį.

Dar vienas stebinantis faktas – net žinodami šią informaciją žmonės negali atsikratyti seno įpročio. Kodėl? Tai yra savotiška psichologinė priklausomybė. Internete net yra grupių, į kurias renkasi ledo kramtytojai.

Bet, aišku, mesti šį įprotį įmanoma. Pediatras Matthew Cookeas pataria pabandyti leisti ledui ištirpti burnoje. Taip po truputį pereisite nuo ledo kramtymo prie čiulpimo, o vėliau galėsite atsisakyti ir jo. Arba visiškai atsisakykite ledo – tegul jo nebus net jūsų gėrimuose. Jei jo nematysite, pagunda jį sukramtyti bus mažesnė. Galiausiai, paieškokite kitų traškių alternatyvų – ledą keiskite morkomis, obuoliais, riešutais.