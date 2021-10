Ilgą laiką su odos bėdomis kovojusi J. Zinkevičiūtė atrado būdą, kaip jas pažaboti

Šį sekmadienį TV8 eteryje rodomoje medicinos laidos „Sveikas rytojus“ rubrikoje „Gamtos ir mokslo galia“ bus kalbama apie odos problemas bei kokias organizmo problemas ji mums išduoda. Gydytojai dermatovenerologai patars, kaip praturtinti mitybą, kad pagerėtų ne tik odos, bet ir viso organizmo būklė.

„Oda yra viena svarbiausių jungčių tarp aplinkos ir mūsų organizmo vidaus. Nors oda pati turi savo visas sistemas, kurias turime ir mes – imuninę, nervų, hormoninę sistemas – oda negali gyventi viena, atskirai nuo mūsų, arba mes be jos. Todėl visa tai, kas vyksta mūsų organizme, be abejo, atsispindi ir mūsų odoje. Oda yra mūsų sveikatos langas. Pagal odos būklę mes, medikai, matome, kuris žmogus daugiau rūko, kuris labiau mėgsta saldumynus, kas daugiau patiria streso. Visa tai matome odoje“, – laidoje pasakos doc. dr. R. Gancevičienė.

Aktorė ir rašytoja Justė Zinkevičiūtė laidoje pasakos, kad puikiai žino, kiek reikia įdėti pastangų, norint išgydyti išbertą odą. Todėl šiandien moteris ypač daug dėmesio skiria ne tik odos, bet ir viso organizmo sveikatai.

„Oda yra mūsų gyvenimo atspindys. Odoje atsiranda pirmieji organizmo siunčiami signalai, kad kažkas mūsų organizme negerai, kad kažko trūksta. Odai aš skiriu ypatingą dėmesį, nes tiek teatre, tiek televizijoje ji yra savotiškas mano darbo įrankis, kur estetika yra labai svarbi. Tie, kas yra susidūrę su odos problemomis, žino, kad nėra taip lengva išspręsti odos bėdas. Tu nenueisi į vaistinę ir nenusipirksi kažkokios stebuklingos piliulės, ir staiga oda ims švytėti. Tai yra ilgas ir nuoseklus procesas, bet pagaliau ir aš radau būdą, kaip palaikyti gerą odos būklę“, – laidoje savo patirtimi dalysis aktorė J. Zinkevičiūtė.

Viena dažniausių odos ligų – aknė. Negydoma ši liga gali negrįžtamai pažeisti odą, palikdama joje įvairių randų.

„Aknė, be abejo, susijusi ir su mityba, nors tai yra hormonų sąlygotas susirgimas. Jaunimas mėgsta greitą, saldų maistą. Kanados dermatologai buvo pavadinę aknę odos cukriniu diabetu. Iš tikrųjų, cukrus, lengvai įsisavinami angliavandeniai daro įtaką, nes jie ateina per tam tikras mitybos grandines iki to aktyvaus hormono, kuris sąlygoja riebalų liaukos veiklą“, – pasakos gydytoja R. Gancevičienė.

Norint išvengti ne tik aknės, bet ir kitų odos ligų – žvynelinės, atopinio dermatito ir kitų, itin svarbu atidžiai prisižiūrėti mitybą.

„Mityboje turėtų būti pakankamai baltymų, riebalų, angliavandenių, įvairių mikroelementų, vitaminų, antioksidantų. Rekomenduojama valgyti daug vaisių, daržovių, naudoti geruosius riebalus. Tai yra alyvuogių aliejus, riešutai, avokadai“, – pasakos dermatovenerologijos gydytoja rezidentė A. Sausdravė.

Kasdienėje mityboje privalo būti kuo daugiau daržovių, nes būtent jose ir yra moksliniais tyrimais patvirtintų sveikatai naudingų polifenolių. Į racioną reikėtų įtraukti daugiau įvairių spalvų daržovių, prieskonių, vaisių ir uogų. Tačiau, kaip rodo apklausos, daržovių mūsų lėkštėse nuolat trūksta. Tad dažnas natūraliai, su maistu, negauna reikiamo organizmui kiekio polifenolių, o pats žmogaus organizmas polifenolių negamina.

„Dažniausiai žmonėms nepavyksta kiekvieną dieną suvalgyti pakankamai daržovių, vaisių ir uogų. Dėl to pritrūksta antioksidantų ir turime pastiprinti jų gavimą ir iš išorės. Šiuo atveju labai gerai yra tokie papildai, kaip Pomi-T. Juose gausu polifenolių, kurie yra taip reikalingi odai, tad pacientėms rekomenduojame įtraukti polifenolių į kasdienį gyvenimą“, – pasakos gydytoja rezidentė A. Sausdravė.

Aktorė J. Zinkevičiūtė su odos bėrimo problemomis taip pat susitvarkė mitybą papildžiusi polifenoliais, kurie padėjo sustabdyti organizmo uždegiminius procesus.

„Papildyti mitybą polifenolių gausiu preparatu man rekomendavo viena draugė. Ir likau labai maloniai nustebinta. Polifenoliai organizme malšina susidariusius uždegiminius procesus, sugeneruoja visą žarnyno veiklą tinkama linkme. Man atrodo, tai yra vieni svarbiausių dalykų, kurie padeda išlaikyti odą sveiką. Ne veltui yra sakoma, kad tai, ką mes valgome, atsispindi mūsų odoje“, – laidoje atrasta polifenolių nauda savo odai džiaugsis J. Zinkevičiūtė.