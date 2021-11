Veido odos priežiūrai būtina teisingai sudėliota rutina bei disciplina. Odą prižiūrėti reikia nuosekliai ir nuolat nepriklausomai nuo amžiaus. Kuo jaunesni pradėsime rūpintis savo oda, tuo geresnis kaupiamasis rezultatas bus ateityje.

„Ryte ir vakare būtina nusiprausti specialiu odos poreikius atitinkančiu prausikliu ir odą tonizuoti, atkuriant reikiamą jos pH. Kitas etapas – paakių kremas, nes čia oda yra itin jautri ir plona, jai reikia ypatingos ir delikačios priežiūros.

Juk ne veltui žinomos kosmetikos kompanijos investuoja tiek laiko ir lėšų produktams kurti. Dar vienas būtinas žingsnis – serumas, biologiškai aktyvių medžiagų koncentratas, sukurtas sparčiai ir giliai skverbtis į odą bei efektyviai gerinti jos būklę ar kovoti su tam tikra problema. Ir paskutinis žingsnis – kremas, atliekantis dvi labai svarbias funkcijas.

Viena jų – „užrakinti“ serumą, kad jame esančios veikliosios medžiagos skverbtųsi gilyn, o kita – drėkinti ir apsaugoti odą nuo išorės veiksnių dieną bei padėti jai regeneruotis naktį. Bent kartą per savaitę privaloma naudoti švelnų šveitiklį, odos poreikius atitinkančią kaukę, o kartą per mėnesį arba bent jau per sezoną atlikti veido valymą pas profesionalų kosmetologą“, – sako „Nordclinic“ kosmetologė Eglė Kalesnykienė.

Ji pabrėžia, jog namuose naudojamas veido odos šveitiklis turi būti labai švelnus, be stambių abrazyvinių dalelių, skirtas būtent veidui prižiūrėti. Neretai manoma, jog kuo didesni grūdeliai šveitiklyje, tuo rezultatas bus geresnis, oda švaresnė ir labiau spindinti. Dažnai pasitaiko situacijų, kai veidui šveisti naudojami kūnui skirti arba namuose pasigaminti šveitikliai su kavos tirščiais, druska ar cukrumi.

Naudojant tokius šveitiklius pasiekiamas priešingas efektas – stambus abrazyvas pažeidžia odos apsauginį sluoksnį, vadinamąją hidrolipidinę plėvelę, todėl oda sudirgsta, pradeda pleiskanoti, atsiradę mikro įtrūkimai nebeleidžia epidermiui atlikti pagrindinės funkcijos – apsaugoti odą nuo išorės veiksnių bei sulaikyti drėgmę.

„Namų priežiūros sąlygomis labiau tinkami enziminiai šveitikliai, kurie itin švelniai, saugiai, bet efektyviai pašalina suragėjusias ląsteles. Ne mažiau svarbus ir teisingas veido kaukių naudojimas namuose.

Renkantis kaukę svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokiam odos tipui ar būklei ji skirta ir ar jums bus tikrai tinkama. Pavyzdžiui, nulupamos molio kaukės tikrai netiks jautriai, plonai, su paviršiniu kapiliarų tinklu odai, o maitinamosios – riebiai ar į aknę linkusiai odai.

Kitas momentas – kaukės laikymo laikas. Tikrai labai rekomenduoju laikytis ant pakuotės nurodytų instrukcijų ir neeksperimentuoti su ilgesniu kaukių išlaikymu siekiant optimalesnio rezultato.

Ypač dažnai mėgstama perlaikyti drėkinančias lakštines kaukes, įsivaizduojant, kad taip oda gaus daugiau drėgmės. Bet jei kaukė laikoma ilgiau, gaunamas priešingas efektas – kaukė nebedrėkina, o džiūdama pradeda traukti drėgmę iš odos.

Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į tinkamą produktų su rūgštimis naudojimą namuose. Rūgštinių pilingų nauda veido odai yra akivaizdi ir įrodyta moksliškai, tačiau teisingas jų naudojimas reikalauja atitinkamų profesionalių žinių. Labai svarbu žinoti ir suprasti kiekvieno rūgštinio pilingo sudedamąsias dalis – kokios rūgštys įeina, kokia jų koncentracija, kokias konkrečias problemas jos sprendžia, kaip dažnai ir kokiu kiekiu jos turi būti naudojamos.

Taip pat labai svarbus odos paruošimas prieš rūgštinį pilingą, o po jo – odos neutralizavimas ir atkūrimas. Nežinant ar nesilaikant instrukcijų, spindinčios odos viziją pakeis nemaloni realybė su sudirginta, paraudusia, o kartais net stipriai pažeista oda. Todėl vienareikšmiškai nerekomenduoju namuose eksperimentuoti“, – pataria kosmetologė E. Kalesnykienė.

Ji taip pat teigia, jog moteriai suprasti savo odos būklę, jos poreikius ir atsirinkti tinkamas odos priežiūros priemones yra gan sudėtinga, todėl neužtenka vien pasikliauti reklama, kitų moterų rekomendacijomis ar patirtimi, nes tai, kas tinka vienoms, nebūtinai tiks jums, arba tai, kas tobula jums, nebūtinai atitiks kitų žmonių poreikius.

Rutina – didžiausias odos draugas

Dažnai moterys sako, jog lankytis pas kosmetologą joms per brangu, tačiau, anot specialistų, tinkamai susiplanavus laiką ir biudžetą, pinigai bus išleisti tikslingai ir pasiektas optimalus veido priežiūros rezultatas. „Kartą per sezoną – pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą – būtina apsilankyti pas kosmetologą, įvertinti odos būklę, atlikti tuo metu odai reikalingiausią procedūrą ir susidėlioti priežiūros rutiną, kuri bus tinkama konkrečiam sezonui.

Specialistui parinkus tinkamas priemones, vėliau pas jį rekomenduojama apsilankyti kartą per mėnesį, kad kabinete būtų atliktas profesionalus veido valymas – pašalinamos negyvos ląstelės, pagerinama kasdien naudojamų produktų skvarba ir veiksmingumas, išvalomos poros, pagerinama odos tekstūra. Veido valymas – tai odos higiena, kurios praleisti tikrai negalima, jei norite turėti sveiką ir švarią odą.

Taip pat svarbu suprasti, jog nėra universalių priemonių, kurios būtų tinkamos visais metų laikais. Vasarą naudojame daug lengvesnės tekstūros priemones, o žiemai turime rinktis sunkesnes, ne tik drėkinančias, bet ir maitinančias, saugančias veido odą.

Dar vienas labai svarbus momentas – kantrybė ir nuoseklumas jas naudojant. Geriau turėti mažiau, bet tikslingai parinktų priemonių, stengtis naudoti tos pačios linijos produktus, nekaitalioti jų per dažnai ir išlaukti ilgalaikio naudojimo efekto.

Esu įsitikinusi, jog pacientas ir kosmetologas yra galinga komanda. Kai kosmetologas atlieka savo profesionalų darbą kabinete, o pacientas namuose oda rūpinasi pagal sutartą rutiną ir discipliną, ta visuma duoda labai gerą ilgalaikį rezultatą – sveiką ir gražią odą“, – pabrėžia E. Kalesnykienė.