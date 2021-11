Spalvoti kontaktiniai lęšiai: kaip nepakenkti savo akims?

„Spalvotų ar paprastų lęšių nerekomenduojama nešioti, jei kamuoja uždegiminės ir infekcinės akių ligos, mat vaistų ant lęšių lašinti negalima, o vaistai akims paprastai naudojami 3-4 kartus per dieną, todėl tiek kartų išsiimant ir vėl įdedant lęšį papildomai dirginama akių gleivinė, padidėja tikimybė pažeisti rageną arba patekti nešvarumams.

Lęšių nešioti taip pat negalima alergijos metu, nes akių gleivinė būna ir taip sudirgusi, be to, dažnai pasitaiko stiprus ašarojimas, dėl to lęšius būna ne tik sunku įsidėti, bet ir nemalonu nešioti“, – komentuoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Roberta Janulytė.

Spalvotus lęšius turi parinkti specialistas

Spalvoti kontaktiniai lęšiai gali būti kelių tipų: paryškinantys natūralią akių spalvą, keičiantys akių spalvą ir dekoratyviniai. Kuo ryškesnė ar tamsesnė lęšių spalva, tuo daugiau pigmento reikia norimam efektui išgauti. Tačiau net drastiškai akių spalvą ar išvaizdą keičiantys lęšiai nekenks akims, jei bus parinkti specialisto, pagaminti iš kokybiškos, orui laidžios medžiagos ir tinkamai nešiojami bei prižiūrimi.

„Dažniausiai klientai skundžiasi dėl sudirgusių ar išsausėjusių akių, ypač tie, kurie lęšius pradėjo nešioti neseniai ir dar nėra pripratę. Tinkamai parinkti akių lašai tokius nusiskundimus greitai išsprendžia. Tiems, kuriems nešiojant kontaktinius lęšius nepraeina svetimkūnio akyje pojūtis, siūlome pasikonsultuoti su oftalmologu ar optikos specialistais, nes priešingai, nei manoma, lęšiai nėra vieno dydžio ir tinkami visiems.

Jei žmogus pirko lęšius ne optikoje ir nesikonsultavęs su specialistais, nepatikrinus regos, yra tikimybė, kad jo išsirinkti lęšiai jam bus per dideli ar per maži“, – atkreipia dėmesį vaistininkė.

Kaip teisingai įsidėti lęšius?

Pasak vaistininkės, prieš dedantis lęšius, pirmiausia reikia švariai ir kruopščiai nusiplauti rankas. Lęšius dėtis ji pataria atsistojus prieš veidrodį, laisva ranka atsargiai laikant išplėstus viršutinį ir apatinį voką, kad akys nesumirksėtų. Rekomenduojama žiūrėti į viršų ir kita ranka atsargiai įdėti lęšį, o po to kelis kartus sumirksėti arba užsimerkus švelniai pirštu pamasažuoti voką, kad lęšis priglustų prie akies.

„Lęšiai gali būti vienadieniai, savaitiniai arba mėnesiniai pagal tai, kiek laiko galima nešioti jų neišsiimant. Tačiau net renkantis mėnesinius lęšius rekomenduojama juos išsiimti prieš einat miegoti ir įdėti į kontaktinių lęšių skystį, kad nuo lęšių būtų pašalinti nešvarumai, o akys pailsėtų, atsistatytų natūralus drėgmės balansas“, – akcentuoja R. Janulytė.

Atgaivinti akis ne tik po lęšių

Akių lašus patartina naudoti ne tik po lęšių nešiojimo, bet ir būnant su lęšiais, jei akys itin jautrios ar sausos. Svarbu, kad akių lašai būtų tinkami naudoti ant kontaktinių lęšių.

„Dažniausiai į drėkinančių akių lašų sudėtį įeina natrio hialuronatas, karbomeras, dekspantenolis, alavijo ekstraktas. Šios medžiagos ne tik drėkina akis, bet ir padeda sulaikyti drėgmę akies paviršiuje, taip mažindami nemalonius pojūčius – perštėjimą, paraudimą, tempimo jausmą“, – vardija vaistininkė.

Jei akys ypač jautrios – greitai parausta, paburksta vokai, stipriai ašaroja – galima rinktis akių lašus su augalų ekstraktais: ramunėlių, akišveičių, medetkų, rugiagėlių, hamamelių, kurie pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis.

„Tiems, kas daug dirba kompiuteriu ar skaito ir dienos eigoje jaučia stiprų akių nuovargį, rekomenduojama naudoti drėkinančius akių lašus, į kurių sudėtį įeina vitaminai A,E, B12. Tokie akių lašai ne tik atgaivina akis, bet ir pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, pamaitina akies audinius bei suteikia papildomą akies paviršiaus apsaugą“, – pataria R. Janulytė.

Dažniausiai daromos klaidos

Pirmoji dažniausių klaidų sąraše, anot vaistininkės – lęšiai nešiojami ilgiau, nei jie tam skirti, mat su laiku sumažėja lęšio laidumas orui, todėl akys būna sudirgusios, peršti, gali prasidėti infekcija ar uždegimas.

„Kita klaida – nekeičiamas lęšių skystis dėkle, dėl to susidaro palanki terpė bakterijų dauginimuisi. Dar viena klaida – lęšiai nešiojami, net kai akys sudirgusios, to nereikėtų daryti nesvarbu, kokie kokybiški lęšiai bebūtų“, – apie klaidas kalba vaistininkė.

Kai kurie žmonės lęšių neišsiima maudydamiesi baseine, jūroje ar ežere, kaitindamiesi saunoje, tačiau chloruotas vanduo ir karštis gali pažeisti hidrogelį – medžiagą, iš kurios pagamintas lęšis, todėl lęšiai gali prilipti prie akies, o bandant juos išimti ar stipriai trinant akis dėl jaučiamo diskomforto, galima net pažeisti rageną. Atviruose vandens telkiniuose yra mikroorganizmų, kurie patekę tarp akies ir lęšio gali sukelti infekciją.

„Galiausiai įprasta klaida, kai ant lęšių lašinami akių lašai, kurie nėra tinkami lašinti tiesiogiai ant jų – tokiu atveju sugadinami kontaktiniai lęšiai“, – reziumuoja R. Janulytė.