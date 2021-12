Kaip pasirūpinti artimųjų sveikata ir gera savijauta?

„Sveikata – mūsų didžiausias turtas, kurį turime saugoti ir puoselėti, kad galėtume džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu. Todėl per Kalėdas artimiesiems kviečiu dovanoti ne brangius daiktus, o laiką kartu ir prasmingas dovanas – priemones, kurios padės stiprinti sveikatą, širdį, smegenų veiklą ar puoselėti grožį“, – sako I. Sauserytė.

Siekiant taupyti savo klientų laiką ir pinigus, „Camelia“ vaistinių tinklas paruošė dovanų rinkinius, kuriuos įteikę galėsite palinkėti: „Energijos ir veržlumo“, „Sveikos širdies“, „Stipraus imuniteto“, „Spindinčio grožio“, „Neblėstančio žavesio“, „Vaikiško džiaugsmo“.

Smegenų veiklai ir energijai

„Nervų sistemos stiprinimui ir emocinės savijautos gerinimui siūlau rinktis magnio, vitamino B grupės preparatus. Protinę veiklą suaktyvinti padės cinko, seleno, geležies, jodo mineralų preparatai. Svarbu, kad maisto papildų sudėtyje būtų ir antioksidantų – vitaminų A, C, E – apsaugančių nuo laisvųjų radikalų daromos žalos ir gerinančių smegenų darbą. Omega-3 riebalų rūgščių, vitamino D, ginkmedžio preparatai padės gerinti atmintį ir išlaikyti aštrų protą tiek vyresniam, tiek jaunesniam žmogui. Be to, B ir D vitaminai gali kompensuoti atsiradusią jėgų stoką, o energijos protui ir kūnui suteikti – ženšenio preparatai“, – pasakoja „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė.

Vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrui siūlome įteikti dovanas, kuriomis palinkėsite „Energijos ir veržlumo“. Tarp dovanų idėjų – vitaminų ir mineralų kompleksas, maisto papildas potencijai gerinti, preparatas protinei veiklai stiprinti, kūno priežiūros priemonės ir kt.

Širdžiai ir imunitetui

Puiki dovana tėvams ar seneliams – širdies ir kraujotakos sistemos darbą gerinantys preparatai, kurių sudėtyje yra kalio, magnio, omega-3 riebalų rūgščių. Sąnarių būklę pagerintų maisto papildai su gliukozaminu, kolagenu, kalciu ir vitaminu D. Taip pat būtų galima padovanoti kasdien labai reikalingą kraujospūdžio matuoklį. „Labai svarbu imunitetą praturtinti antioksidantais A, C, E, cinku ir selenu, žuvų taukais, vitaminu D, ežiuolės ir erškėčių ekstraktu. Jeigu būtų sunku išsirinkti – visada esame pasiruošę pakonsultuoti“, – sako vaistininkė.

„Camelia“ vaistinėse pristatomos „Sveikos širdies“ dovanų idėjos puikiai tiks vyresnio amžiaus vyrams. Jame – kraujospūdžio matuoklis, subalansuotas vitaminų ir mineralų kompleksas širdžiai, kalio atsargas organizme papildantys milteliai ir kt. „Stipraus imuniteto“ dovanas galite įteikti visai šeimai, tai – koncentruoti žuvų taukai, vitaminų ir mineralinių medžiagų derinys, stiprus natūralių medžiagų kompleksas imuninei sistemai ir kt. Jeigu ieškote dovanos vaikui, verta rinktis iš „Vaikiško džiaugsmo“ dovanų idėjų. Tarp jų – vitaminų ir mineralų derinys, žuvelės formos kramtomi žuvų taukų guminukai ir kt.

Nagams, plaukams ir odai

Vitaminas A padeda odai atsinaujinti, išlaikyti jos elastingumą ir užtikrinti reikiamą drėgmės lygį. Išlaikyti odą švytinčią ir lygią, mažinti pigmentines dėmes ir stiprinti plaukus padės B grupės vitaminai, o vitaminas C – apsaugoti odą nuo kenksmingų išorės veiksnių, stiprinti kapiliarus. Vitaminas D padės mažinti organizme susiformavusius uždegiminius procesus, apsaugoti nuo spuogų atsiradimo ar jų atsikratyti, lyginti susiformavusias raukšles. Vitaminas E padės drėkinti odą, o vitaminas K – mažinti paburkimus, pigmentines dėmes.

„Cinkas padeda puoselėti odos švytėjimą, elastingumą, tinkamai ją drėkinti. Silicis, biotinas, selenas – leidžia puoselėti gražius ir sveikus plaukus, o magnis ir cinkas – aprūpina nagus reikalingomis medžiagomis. Odos elastingumą didinti, ją drėkinti, padės kremai su hialurono rūgštimi ar kolagenu, kurie lėtina senėjimo procesus. Geriausią rezultatą galima pasiekti derinant šių kremų naudojimą kartu su maisto papildų, praturtintų hialurono rūgštimi ir kolagenu, vartojimu“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.

Savo artiesiems galite palinkėti „Spindinčio grožio“, įsigiję maisto papildus gražiems plaukams, nagams ir odai, vitaminų ir mineralų kompleksą, serumą plaukams, kaukes veidui, kremą rankoms ir kt. Vyresnio amžiaus moterims galite palinkėti „Neblėstančio žavesio“ padovanodami lygią ir stangrią odą padedantį išlaikyti serumą, vitaminų ir mineralų kompleksą, koncentruotą maisto papildą odai, plaukams ir nagams bei kt.

Universalios dovanos

Anot I. Sauserytės, „Camelia“ vaistinėje galima rasti universalių priemonių ir preparatų, padedančių spręsti daugybę sveikatos problemų ir negalavimų: „Omega-3 riebalų rūgštimi praturtinti preparatai padės stiprinti imunitetą, kovoti su prasta nuotaika, kontroliuoti tokias lėtines ligas kaip cukrinis diabetas, astma, artritas, osteoporozė, reguliuoti padidėjusį cholesterolį. Šios rūgštys taip pas padeda tada, kai kamuoja dėmesio sutrikimai, antsvoris bei užtikrina tinkamą vaisiaus vystymąsi gimdoje.“

Cinkas – mineralas, kurio praturtinti preparatai taip gali tikti kiekvienam artimajam dėl to, kad turi priešuždegiminių savybių, padedančių kovoti su COVID-19 bei palaiko normalią moteriškų bei vyriškų hormonų veiklą. Vitaminu C praturtinti maisto papildai puikiai tiks peršalimų profilaktikai, geležies įsisavinimui, sąnarių funkcijos gerinimui, įvairių nudegimų mažinimui bei padės rūkantiems dėl mažinamo neigiamo toksinų poveikio.

„Kartais nutinka taip, kad tenka pirkti dovaną ne taip gerai pažįstamam žmogui, tokiu atveju galite drąsiai rinktis universalius mineralų ir vitaminų kompleksus įvairaus amžiaus vyrams bei moterims, paaugliams ir vaikams. Prie dovanos galite pridėti ir vaistažolių arbatas, kurios ne tik sušildytų šaltais žiemos vakarais, bet ir padėtų pajutus pirmuosius peršalimo simptomus“, – rekomenduoja vaistininkė.

