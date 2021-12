„Kai gyvename įtemptu metu, dažniausiai pamirštame tinkamai savimi pasirūpinti, o tada kyla įvairios sveikatos problemos – nuo sutrikusio virškinimo iki nualintos nervų sistemos sukelto emocinio išsekimo“, – įspėja A. Janušauskas.

Kaip klaidos atsiliepia sveikatai?

Vaistininkas aiškina, kaip šventiniu laikotarpiu daromos klaidos kenkia sveikatos būklei:

– Patirdami nerimą, stresą, įtampą, norime kuo greičiau jų atsikratyti ir atsipalaiduoti. Tada pasireiškia emocinis alkis, o maistas tampa priemone, kuria bandome numalšinti slegiančius neigiamus jausmus. Tokiu atveju dažnai persivalgome ir gerokai apkrauname virškinimo sistemą, ypač kepenis. Dėl to gali sutrikti medžiagų apykaita, vitaminų A, B 12, D, E, K kaupimo funkcija, susilpnėti apsauga nuo infekcijų, atsirasti pilvo pūtimo ar padidėjusio cholesterolio problemų.

Dėl padidėjusio cholesterolio kyla kraujo spaudimas, o dėl to kyla labai sunkių susirgimų – širdies ir kraujagyslių ligų, galvos smegenų kraujotakos sutrikimai ir t.t. – rizika. „Dažnas persivalgo ir švenčių metu, ypač, kai norisi paragauti visų 12-kos ant Kūčių stalo esančių patiekalų. Jeigu po tokios sočios vakarienės einame prigulti, gali kamuoti skrandžio sunkumo jausmas, pilvo pūtimas ir pykinimas“, – įspėja A. Janušauskas.

Savo virškinimo sistemą apkrauname ir tada, kai visos dienos kalorijas suvalgome vienu prisėdimu. Dėl to gali kamuoti padidėjęs skrandžio rūgštingumas ir rėmens deginimo pojūtis. Be to, kai valgome nereguliariai, vos kartą per dieną, atsiranda maistinių medžiagų deficitas, o organizmas patiria stresą, todėl pavalgius ne tik lėčiau virškina, bet visas maistinės medžiagas kaupia kaip atsargą, kurią paverčia riebalais. Dėl to laikui bėgant didėja ir kūno svoris.

– Pasitaiko atvejų, kai stresas veikia priešingai ir visą dieną nieko nevalgome. Dėl to organizmas negauna reikalingų mineralinių medžiagų ir vitaminų, o laikui bėgant atsiranda jų stoka, kuri gali iššaukti rimtas sveikatos problemas.

„Jeigu atsiranda geležies stoka, gali išsivystyti mažakraujystė. Ilgalaikis vitamino D trūkumas gali sukelti nutukimą, cukrinį diabetą, vėžinius susirgimus, širdies ir kraujagyslių ligas bei kt. Kai ilgą laiką trūksta cinko – padidėja rizika patirti psichikos sutrikimus, susirgti epilepsija. Seleno trūkumas organizme yra siejamas su nevaisingumu, prasidėjusiu ankstyvu senėjimo procesu bei nusilpusiu imunitetu“, – įspėja „Camelia“ vaistininkas.

– Kai neišmiegame ar pervargstame, silpsta mūsų nervų sistema. Dėl to tampame dirglūs ir pikti, be to, gali pasireikšti emocinio perdegimo sindromas. Jei esame įsitempę, nervingi, neišsimiegoję, mūsų skrandis ima gaminti daugiau rūgšties, todėl gali varginti refliuksas, rėmens deginimo pojūtis, skrandžio spazmai ir kiti negalavimai.

– Kartais pamirštame per dieną išgerti pakankamą kiekį vandens ar jį pakeičiame kava, ypač, kai jaučiamės pavargę ir norime kuo greičiau suteikti savo organizmui energijos. Kavoje esantis kofeinas pakelia energijos lygį, tačiau tuo pačiu dar labiau nualina ir išbalansuoja pavargusią nervų sistemą.

Svarbiausia laikytis 7 taisyklių

Anot A. Janušausko, norint šventinio laikotarpio metu išvengti galinčių kilti sveikatos problemų, reikia laikytis kelių svarbių taisyklių, kurios beveik nieko nekainuos.

– Nusistatykite darbo-poilsio režimą. Suskirstykite kiekvieną dieną į valandų blokus ir kiekvienam iš jų priskirkite tai, ką veiksite – dirbsite, ilsėsitės, užsiimsite mėgstama veikla, pramogausite, miegosite ir t.t.

– Laisvą laiką išnaudokite poilsiui ar mėgstamai veiklai. Baigę darbą, atsiribokite nuo jo. Tai padės padaryti jūsų dienoje numatytas laikas poilsiui, mėgstamai veiklai, pramogoms. Svarbiausia savo laiką skirti tam, kas teikia džiaugsmą, nes tai mažina jaučiama įtampą, stresą ir nerimą.

– Sveikai ir reguliariai maitinkitės. Venkite persivalgymo, greito maisto ir pridėtinio cukraus. Intervalai tarp valgymų neturėtų būti didesni nei 3–4 valandos. Be to, į kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti sezonines daržoves ir vaisius, liesesnę mėsą bei žuvį.

– Per dieną išgerkite 1,5–2 litrus vandens. Vandens turime gauti pakankamai, nes jis atlieka labai svarbias funkcijas – aprūpina ląsteles maistinėmis medžiagomis, tirpina ir šalina iš organizmo toksinus, gerina medžiagų apykaitą bei palaiko kūno temperatūros pusiausvyrą. „Jeigu esate užmaršūs, pasistatykite matomoje vietoje gertuvę, pripildytą vandens. Ji bus nuolatinis priminimas, kad turite reguliariai gerti vandenį“, – pataria vaistininkas.

– Reguliariai užsiimkite fizine veikla. Reguliarus fizinis aktyvumas gerina kraujotaką ir organizmo aprūpinimą maistinėmis medžiagomis bei padeda atsikratyti jaučiamų neigiamų emocijų. A. Janušauskas rekomenduoja eiti į darbą ar parduotuvę pėsčiomis, važinėti dviračiu ar užsiimti kita fizinio aktyvumo reikalaujančia veikla.

„Jeigu kiekvieną dieną bent 30 minučių praleisime lauke, gerės mūsų virškinimo sistemos darbas, mažės skrandžio skausmai ir kiti nemalonūs pojūčiai. Kai esame lauke, organizmas įsisavina daugiau deguonies, dėl to suaktyvėja laimės hormono gamyba, gerėja protinė funkcija bei gebėjimas susikaupti“, – sako „Camelia“ vaistininkas.

– Valgykite mažesnėmis porcijomis. Paragavę poros ant šventinio stalo padėtų patiekalų, padarykite pertrauką, tada vėl atsisėsite prie stalo. Pasistenkite atsispirti pagundai visko paragauti vienu kartu. Taip galima išvengti persivalgymo ir dėl jo atsirandančio sunkumo jausmo, skrandžio skausmų ar spazmų.

– Pavalgę leiskite laiką aktyviai. Judant organizmo peristaltika (maisto slinkimas žarnynu) ir virškinimas pagerėja. Jeigu atsigulame, mūsų raumenynas nepadeda virškinti maisto, dėl to skrandis yra labai apkraunamas.

Būtina pasirūpinti vaistinėlės turiniu

Vaistininkas akcentuoja, kad prieš šventes reikėtų patikrinti vaistinėlės turinį ir papildyti ją preparatais, kurie padėtų tuo atveju, jeigu per šventes pasireikštų virškinimo problemos: „Jūsų vaistinėlėje turėtų būti virškinimo fermentų. Jie padeda sumažinti organizme susikaupusių toksinų kiekį, atsiradusį vartojant sunkiai virškinamus maisto produktus.

Be to, pagerina ir bendrą virškinimo sistemos veiklą, todėl juos galima išgerti prieš sėdant prie švenčių stalo. Vaistinėlėje turėkite ir tokių preparatų, kurie mažintų atsiradusį rūgštingumą, pilvo pūtimą, pagelbėtų, jeigu pilve susiformuos dujų burbulai ar atsiras spazmai“, – pataria A. Janušauskas.