Per gražiausias žiemos šventes ant stalų tikriausiai atsiras ir džiovintų vaisių bei riešutų. Nepamirškite suvalgyti kelias džiovintas slyvas. Jose gausu skaidulų, todėl jos padeda virškinimui ir šalinimui. Be to, džiovintos slyvos gali padėti pažaboti šventinį apetitą.

Naujas Lidso universiteto tyrimas atskleidė, kad džiovinti vaisiai, ypač slyvos, gali pažaboti apetitą ir sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį. Tyrimas turėjo du etapus. Pirmajame mokslininkai skaičiavo, kokius užkandžius valgantys žmonės suvartoja daugiausia kalorijų ir jaučia stipriausią apetitą – džiovintas slyvas, razinas, minkštus saldainius. Paaiškėjo, kad džiovintos slyvos apetitą slopina efektyviausiai. Šalia to, slyvas valgę tyrimo dalyviai teigė, kad greičiau pajusdavo sotumo jausmą ir rečiau buvo išalkę.

Antrajame tyrimo etape dalyviai buvo padalinti į dvi grupes. Vėlgi, vienoje grupėje žmonės užkandžiavo džiovintomis slyvomis, kitoje – kuo tik panorėję, nors ir gavo sveikų užkandžių gaires. Pirmosios grupės žmonės vidutiniškai atsikratė daugiau kilogramų.

Džiovintos slyvos yra ne tik geras skaidulų šaltinis – jose daug vitaminų A, C ir K, taip pat gausu geležies, kalio. Džiovintos slyvos padeda kontroliuoti kraujospūdį, gerina virškinimą, leidžia išvengti vidurių užkietėjimo. Ir, galbūt, padės jums nepriaugti šventinio viršsvorio.