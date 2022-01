Kada alkoholio vartojimas tampa problema: tyrimai ir psichiatrės įžvalgos

„Realybė tokia, kad daugelis žmonių, kuriuos pažįstu asmeniškai arba kuriuos gydau, vis dar yra sutrikę svarstydami, kiek alkoholio išgerti yra norma ir kiek jau per daug“, – sako psichiatrė, mokslų daktarė Allison Young.

Amerikos Ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. CDC) pateikia gaires, pagal kurias vyrams rekomenduojama išgerti iki dviejų alkoholinių gėrimų vienetų per dieną, moterims – iki vieno. Iki šiol atliekama daugybė tyrimų, kurių tikslas – nustatyti, koks yra tinkamas alkoholio kiekis.

Tačiau, anot psichiatrės, nėra vieno alkoholio kiekio, kuris visiems būtų tinkamas. Mat kiekvienas žmogus turi skirtingus fizinės ir psichinės sveikatos rizikos veiksnius. Kada alkoholio vartojimas tampa problema, kiekvienam atrodo skirtingai.

Šventiniu laikotarpiu alkoholio vartojimas išauga visame pasaulyje, tad svarbu suvokti, kokia sudėtinga yra alkoholio vartojimo tema, todėl kiekvienam patariama labiau atkreipti dėmesį į savo gėrimo įpročius.

Sudėtingi alkoholio tyrimai

Pasak psichiatrės A.Young, labai painu, bandant suvokti CDC rekomenduojamą alkoholio vartojimo kiekį. Vienas iš tyrimų, paskelbtas žurnale Circulation, rodo, kad saikingas alkoholio vartojimas (apibrėžiamas kaip viena stiklinė per dieną moterims ir iki dviejų per dieną vyrams) gali turėti tam tikros naudos širdies veiklai. Tačiau tai nereiškia, kad alkoholis žmogui apskritai yra naudingas.

Kiti tyrimai taip pat tvirtina, jog vienas alkoholinis gėrimas per dieną gali turėti tam tikros naudos širdies sveikatai, bet daugiau – jau kenkia širdžiai. Pavyzdžiui, Mayo Clinic Proceedings paskelbtame apžvalginiame straipsnyje nustatyta, kad per didelis alkoholio vartojimas be kitų rimtų širdies problemų padidina aukšto kraujospūdžio, insulto ir prieširdžių virpėjimo riziką.

Tai reiškia, kad gali būti labai maža riba tarp to, kiek alkoholio vartoti naudinga ir kiek pavojinga.

Maža to, alkoholio vartojimo tyrimai dažniausiai apsiriboja širdimi ir kraujagyslėmis, tačiau daugybė kitų tyrimų rodo, kad alkoholis kenkia daugumai kitų kūno sistemų ir organų. 2018 m. rugsėjį žurnale The Lancet paskelbtas tyrimas parodė, kad alkoholio vartojimas (net ir viena stiklinė per dieną) padidina įvairių vėžio formų riziką.

Be fizinio poveikio, alkoholis yra susijęs su įvairiomis psichinės sveikatos ir socialinėmis problemomis. Tai yra padidėjusi agresija, padidėjęs smurtas ir išaugęs eismo įvykių skaičius. Remiantis CDC, 2016 m. Jungtinėse Valstijose per eismo įvykius, susijusius su alkoholiu, žuvo beveik 10 500 žmonių. Tai sudarė daugiau nei ketvirtadalį visų eismo įvykių mirčių.

Ar iš tiesų alkoholis naudingas širdžiai?

Ekspertai ėmė abejoti, ar koks nors alkoholio kiekis tikrai naudingas širdies sveikatai.

Įrodyta, kad mažas alkoholio kiekis atpalaiduoja kraujagysles, mažina kraujospūdį ir padidina gerojo cholesterolio kiekį, beje, vyne yra širdžiai naudingų antioksidantų.

Tačiau, kaip pažymi Amerikos širdies asociacija (angl. AHA), yra sveikesnių būdų, tokių kaip mankšta, kurie daro teigiamą poveikį kraujagyslėms. Beje, antioksidantų turi ir uogos, kurių vartojimas yra daug naudingesnis ir neturintis pašalinio poveikio.

Ar taurė vyno per dieną gali būti sveiko gyvenimo būdo dalis? Amerikos širdies asociacijos pozicija yra aiški: „Nerekomenduojama gerti vyno ar bet kokios kitos alkoholio rūšies, siekiant galimos naudos sveikatai“.

Alkoholio vartojimo gairių pokyčiai

Atsižvelgiant į visa tai, nenuostabu, kad kai kurios autoritetingos sveikatos organizacijos nori pakeisti esamas alkoholio vartojimo gaires.

Prieš paskelbiant 2020–2025 m. JAV žemės ūkio departamento ir JAV sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento (USDA-HHS) mitybos gaires amerikiečiams (šios gairės atnaujinamos kas penkerius metus), sveikatos ekspertų komitetas iš Nacionalinės mokslų, inžinerijos ir medicinos akademijos rekomendavo sugriežtinti alkoholio vartojimo rekomendacijas iki vienos stiklinės per dieną tiek vyrams, tiek moterims.

Remiantis komiteto siūlymu, USDA-HHS įtraukė informaciją apie neigiamas pasekmes sveikatai, įskaitant alkoholio vartojimo įtaką vėžio susirgimams.

Taigi, koks alkoholio kiekis yra kenksmingas?

Gerti daugiau, nei rekomenduoja minėtos dabartinės alkoholio vartojimo gairės, jau laikoma rizika sveikatai.

„Mes visi esame skirtingi ir turime skirtingus įvairių fizinės ir psichinės sveikatos problemų rizikos veiksnius. Supraskite, kad alkoholis jus veikia kitaip nei jūsų draugus. Alkoholio vartojimas gali sutrikdyti jūsų miegą arba padaryti jus jautresnius nerimui, depresijai, įvairioms manijoms ar išprovokuoti paniką“, – teigia psichiatrė, mokslų daktarė A.Young.

Todėl svarbu, anot specialistės, pajusti, kaip alkoholis veikia jus asmeniškai, o ne lyginti savo įpročius su kitais žmonėmis. Išmintinga aptarti savo rizikos veiksnius su gydytoju arba psichikos sveikatos specialistu, kad būtų įvertinta individuali alkoholio vartojimo rizika.

Priežastys, dėl kurių žmogus geria, anot psichiatrės, taip pat labai svarbios vertinant, ar alkoholio vartojimas yra problema:

„Mano patirtis rodo, kad žmonės dažniausiai geria, kad lengviau užmigtų, kad sumažintų stresą, nerimą, dirglumą ar pasikeltų nuotaiką. Problema ta, kad alkoholis „padeda“ tik pradžioje, per pirmąją valandą. Tačiau galiausiai tai pablogina savijautą, žmogus galiausiai įsisuka į nuolatinį alkoholio vartojimo ciklą“, – sako A.Young.

Nebijokite kreiptis pagalbos

Jei nesate tikri, ar alkoholis jums daro neigiamą poveikį, o gal vartojate jį tam tikrais atvejais ar siekiant kažkokio tikslo, psichiatrė pataria užduoti sau šiuos klausimus, savęs nesmerkiant ir nekritikuojant:

– Kodėl aš noriu gerti dabar?

– Kaip aš jaučiuosi fiziškai, psichologiškai prieš užsisakydamas alkoholinių gėrimų?

– Kiek aš noriu išgerti?

– Kiek aš iš tikrųjų išgėriau?

– Kaip aš jaučiuosi išgėręs?

„Tęskite šį pratimą keletą savaičių – galite kaskart užsirašyti sau atsakymus (užrašinėje ar telefono programėlėje). Pastebėsite, kad laikui bėgant atsiranda tam tikrų modelių. Jei pastebite, kad alkoholio paprastai griebiatės, kai jaučiatės nervingi, neramūs, įsitempę, liūdni ar pikti, jūsų alkoholinų gėrimų vartojimo įpročiai gali būti problemiški“, – tvirtina A.Young.

O gal pastebite, kad nuolat geriate daugiau nei ketinote? Jei per sunku vienam su tuo susidoroti, galbūt norėsite kreiptis pagalbos į savo gydytoją arba psichikos sveikatos specialistą.

Parengta pagal: www.everydayhealth.com