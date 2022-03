Nesaugios kosmetikos pavojai: nuo nekenksmingo odos niežėjimo iki rimtos infekcijos ar net apakimo

Per didelis bakterijų ir grybelių kiekis gali paveikti kosmetiką įvairiais būdais:

– Sukelti kosmetinio produkto kvapo pokyčius;

– Destabilizuoti emulsiją;

– Sukelti spalvos pokyčius.

Mikroorganizmai gali neigiamai paveikti ir vartotoją – nuo nekenksmingo odos niežėjimo iki rimtos infekcijos ar net apakimo, jei produktas naudojamas aplink akis.

Kaip mikroorganizmai gali patekti į kosmetiką?

– Užterštos žaliavos, vanduo ar kiti ingredientai;

– Prastos gamybos sąlygos;

– Ingredientai be veiksmingų konservantų, skatinantys mikroorganizmų augimą;

– Pakuotė, kuri netinkamai apsaugo gaminį;

– Netinkamos gabenimo ar laikymo sąlygos;

– Netinkamas naudojimas pvz., gaminys imamas pirštais.

Kaip vartotojai gali apsaugoti naudojamą kosmetiką?

– Nesidalinkite kosmetika tarpusavyje – galite pasidalinti ir mikroorganizmais;

– Nepilkite vandens (ar seilių) į kosmetiką, pvz., tušą. Taip padėsite mikroorganizmams patekti į produktą bei praskiesite konservantą, neleidžiantį daugintis bakterijoms;

– Laikykite kosmetiką švarioje vietoje;

– Laikykite kosmetika tinkamose sąlygose, nes, pvz., esant aukštesnei temperatūrai, nei leidžiama laikyti gaminį, gali susidaryti sąlygos daugintis mikroorganizmams bei suirti konservantams;

– Prieš naudojant kosmetiką tinkamai nusiplaukite rankas;

– Domėkitės kosmetikos atšaukimais ir saugos įspėjimais.

Mikrobinė tarša yra dažna kosmetikos produktų atšaukimo priežastis.

Lietuvoje tiekiamai kosmetikai mikrobinės taršos normas reglamentuoja HN 64:2017 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“, kuri parengta atsižvelgiant į 2015 m. rugsėjo 29 d. Vartotojų saugos mokslinio komiteto rekomendacines pastabas dėl kosmetikos sudedamųjų dalių bandymų ir jų saugos vertinimo, 9-oji redakcija, SCCS/1564/15, ir vėlesni jų atnaujinimai (The SCCS Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation 9th revision).

NVSPL, taip pat, atlieka įvairių kosmetinių priemonių mikrobiologinį ištyrimą, įmonėms teikiančioms kosmetiką į rinką: