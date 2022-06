Įvardijo ženklus, kuriuos siunčia organizmas, jei trūksta magnio

„Kai trūksta magnio, atsiranda nuovargis, polinkis į depresiją, mieguistumas, irzlumas, raumenų spazmai, silpnumas, pykinimas, apetito trūkumas, galūnių dilgčiojimas ir susilpnėjusi koncentracija. Jeigu šio mineralo stoka organizme yra ilgalaikė ir ženkli, didėja insulto ir infarkto rizika, sutrinka nervų sistemos veikla, vystosi osteoporozė, širdies ir kraujagyslių ligos“, – teigia J. Jankauskienė.

Vaistininkė priduria, kad magnio trūkumas būdingas sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, astma, cukriniu diabetu, osteoporoze ar patiriantiems stresą, turintiems psichologinių problemų.

Magnis svarbus ir moterims, ir vyrams

Vaistininkė akcentuoja, kad šis mineralas gerina širdies darbą, plečia kraujagysles, užtikrina tinkamą kaulų medžiagos formavimąsi, palaiko energijos ir baltymų gamybą bei reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Šis mikroelementas taip pat mažina kraujospūdį, suretina astmos priepuolius ir stiprina plaučių funkciją. Be to, galima išskirti ne tik bendrąsias, bet ir atskiras jo savybes, kurios itin svarbios abiem lytims.

Jeigu moters organizme yra reikiamas magnio kiekis, nėštumo eiga būna normali, palengvėja priešmenstruacinio sindromo (PMS) simptomai, pavyzdžiui, mažėja ar visiškai išnyksta skausmas pilvo apačioje. Jis taip pat veikia kaip natūralus antidepresantas – ramina, mažina prislėgtumą, padidėjusį jautrumą, nervingumą, sunkumo ir įtampos jausmą krūtinėje.

„Magnis padeda ir menopauzės metu: mažina nuovargį, prakaitavimą, arterinio kraujo spaudimo svyravimus. Be to, moterys gerokai dažniau nei vyrai serga hipertonine liga, kurios pagrindinis požymis – padidėjęs kraujospūdis, o reikiama magnio paros dozė padeda greičiau normalizuoti jo rodiklius“, – teigia J. Jankauskienė.

Magnis svarbus ir vyrams: jis skatina potenciją, didiną ištvermę, fizinį pajėgumą, padeda atpalaiduoti raumenis ir atsikratyti susikaupusios nervinės įtampos.

Kada ir kaip papildyti magnio atsargas organizme?

Norint įvertinti magnio kiekį organizme, patariama atlikti kraujo tyrimą. Jeigu rezultatai nustato šio mikroelemento trūkumą, rekomenduojama jo atsargas papildyti vartojant tablečių ar miltelių formos maisto papildus. Tačiau taip pat svarbu pasirūpinti tinkama ir subalansuota mityba, įtraukiant į racioną magnio šaltinius: žalias lapines daržoves, migdolus, anakardžių riešutus, avokadus, pupeles, visadalius grūdus, bananus, neriebius pieno produktus ir juodą šokoladą.

Vaistininkė sako, kad magnio atsargas savo organizme reikėtų papildyti ir tada, kai išauga jo poreikis sportuojant, geriant šlapimą varančius vaistus, gausiai vartojant alkoholį ir kavą. Taip pat viduriuojant, daug fiziškai dirbant, maitinantis nesveikai, paauglystės, nėštumo bei žindymo metu.

J. Jankauskienė įvardija magnio paros normas, kurios priklauso nuo tam tikros situacijos:

– Nustačius stoką: iki 500 mg ir vyrams, ir moterims;

– Išaugus poreikiui: iki 400 mg ir vyrams, ir moterims;

– Nėštumo ir žindymo metu: 350 mg;

– Profilaktiškai, siekiant išlaikyti normalų magnio lygį: vyrams – 420 mg, moterims – 320 mg.

Taisyklės, kurių reikia laikytis vartojant magnį

Vaistininkė teigia, kad vartojant magnio preparatus, reikia atkreipti dėmesį į kelias taisykles:

Svarbu ne tik gauti reikiamą magnio paros dozę atsižvelgiant į situaciją, bet nepersistengti. Vartojant per didelius magnio kiekius, pavyzdžiui, po 1–2 gramus per parą, gali varginti viduriavimas, sutrikti inkstų funkcija ir padidėti kraujospūdis. Magnio nevartokite kartu su vitamino C preparatais ar multivitaminais, kurių sudėtyje yra šis vitaminas. Šių medžiagų sąveika – nesuderinama, todėl juos vartojant kartu prastėja įsisavinimas ir kuriamas teigiamas poveikis organizmui.