Specialistė pataria: ką daryti, jei saulė išryškino pigmentines dėmes

Odos pigmentaciją gali veikti ne tik saulė

Kaip teigia „Eurovaistinė internete“ odos priežiūros specialistė Orinta Ramanauskaitė, odos pigmentacijos sutrikimai dažniausiai susiję su ultravioletinių spindulių ir mėlynosios šviesos, kurią skleidžia telefono, televizoriaus, kompiuterio ekranai, poveikiu. Tačiau įtakos pigmentinių dėmių atsiradimui ar išryškėjimui gali turėti ir kitokios priežastys.

„Odos spalvą nulemia odos ląstelių – melanocitų gaminamas pigmentas – melaninas. Melanino odoje gali padaugėti dėl saulės ir mėlynosios šviesos poveikio, hormonų pokyčių.

Atsirasti ar padaugėti pigmentinių dėmių ant veido ar kitose atviresnėse kūno vietose gali ir po odos uždegimų, pažeidimų, bėrimų, aknės, vabzdžių įkandimų. Taip pat odos senėjimo procesų, genetinio polinkio ir t.t Kai dėl vienų ar kitų priežasčių melanocitų veikla sutrinka, gali išryškėti tamsios dėmelės ant odos“, – vardija odos priežiūros ekspertė.

Pigmentinės dėmės ilgainiui gali ryškėti ar didėti. O. Ramanauskaitė pabrėžia, jog pigmentuota veido ar kūno oda – tai ne tik estetinė problema, bet ir odos pigmentacijos sutrikimas. Tad svarbu ne tik sumažinti matomas dėmeles, bet ir spręsti pačią problemą odoje bei tinkamai ją apsaugoti.

Nepiktnaudžiauti saule ir naudoti SPF

Pigmentinių dėmių galima išvengti laikantis kelių taisyklių. Viena svarbiausių – nepiktnaudžiauti saule ir pasirūpinti apsauga nuo UV spindulių. O. Ramanauskaitė pažymi, jog odai, linkusiai į pigmentines dėmes, apsauga nuo žalingų spindulių būtina ištisus metus, o ypač – vasarą.

„Išryškėjus pirmosioms pigmentinėms dėmelėms ir siekiant užkirsti kelią tolesniam jų atsiradimui, rekomenduojama naudoti efektyvias apsaugos priemones nuo UVA ir UVB spindulių. Vasarą rekomenduojama rinktis apsaugos nuo saulės priemones, kuriose būtų ne mažesnis kaip SPF 30 – 50“, – pataria odos priežiūros specialistė.

Taip pat rekomenduojama nesideginti per ilgai ir didžiausiu saulės aktyvumo metu – nuo 10 iki 15 val. Apsauginiu kremu pasitepti patariama 20–30 min. prieš deginimąsi, kad priemonė spėtų įsigerti į odą bei pakartotinai teptis priemones būnant lauke ar paplūdimyje bent kas 2 val.

Rinktis priemones pigmentuotai odai

Turint pigmentuotą odą, ypatingai svarbi tinkama kasdieninė priežiūra. Be jau išvardintų priemonių, O. Ramanauskaitė rekomenduoja reguliariai naudoti specialias dermatologinės kosmetikos priemones nuo pigmentinių dėmių, kurios gali padėti pašviesinti odos pigmentaciją, užkirsti kelią pakartotiniam jų atsiradimui, saugo nuo žalingo aplinkos poveikio.

„Pigmentinėms dėmėms šviesinti ir jų prevencijai rekomenduojama rinktis priemones, kuriose būtų vitamino C, niacinamido, AHA, azelaino, fitino, kojnės rūgščių, retinolio, arbutino“, – vardija odos specialistė.

Kokias priemones rinktis turint odos pigmentinių dėmių ar norint nuo jų apsisaugoti, galima nemokamai pasikonsultuoti su elektroninės vaistinės odos priežiūros specialistais nuotoliniu būdu. Visgi prieš namų sąlygomis mėginant sumažinti pigmentines dėmeles, rekomenduojama pirmiausia apsilankyti pas dermatologą, kuris tiksliai nustatytų pigmentinių dėmių atsiradimo priežastis.

Nuolatos palaikyti gerą odos būklę

Norint, kad odos pigmentacija neatsinaujintų, svarbu odą ne tik tinkamai saugoti nuo žalingo aplinkos poveikio ir naudoti specialias priežiūros priemones, bet ir visapusiškai pamaitinti bei nuolat palaikyti gerą jos būklę. Odos priežiūros specialistė rekomenduoja papildyti organizmą odai naudingomis medžiagomis iš vidaus, kurių trūkumą organizme padės nustatyti kraujo tyrimai.

„B grupės vitaminai, kalis, vitaminas C, A (retinolis) yra ypač svarbūs norint turėti sveikai atrodančią odą. Vitamino B1 gausu sėlenose, ankštiniuose augaluose, riešutuose, mielėse, mėsoje. Vitamino A atsargas galima papildyti valgant žuvį, saldžias bulves, špinatus, morkas, kiaušinius, geriant pieną. Vitamino C gausiu saldžiosiose paprikose, kiviuose, brokoliuose, citrusiniuose vaisiuose. Pamaitinti odą iš vidaus ir palaikyti normalią jos būklę gali padėti ir odai skirti maisto papildai su kolagenu, vitaminu C, E, cinku“, – vardija O. Ramanauskaitė.

Siekiant palaikyti gerą odos būklę taip pat svarbu vengti streso, pasirūpinti kokybišku miegu ir poilsiu, rūpintis imunine sistema, gerti pakankamai vandens.