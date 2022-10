Rado aukso vidurį: tiek valandų miegantys 50-mečiai išvengia insulto, vėžio ir širdies ligų

25 metus trukusios beveik 8 tūkst. britų sveikatos stebėjimo duomenys rodo, kad sveikiems 50 metų žmonėms įvairių ligų išsivystymo rizika pastebimai išauga, jei jie miega tik penkias valandas per parą.

Tyrimo dalyviams, kurie per parą miegojo penkias valandas ar mažiau, 30 proc. dažniau buvo diagnozuotos net kelios lėtinės ligos, nei tiems, kurie miegojo septynias valandas.

Šešiasdešimtmečių, kurie miegojo penkias valandas ar mažiau, rizika buvo 32 proc. didesnė, o taip pat mažai miegoję septyniasdešimtmečiai net 40 proc. dažniau susidurdavo su lėtiniais susirgimais, nei į ilgesnį nakties poilsį linkę jų vienmečiai.

Tyrėjai nagrinėjo, kokia tikimybė, kad asmeniui išsivystys bent dvi iš 13 lėtinių sveikatos būklių, tarp kurių depresija, kepenų ir širdies ligos, insultas, diabetas, onkologiniai susirgimai ir Parkinsono liga.

Remdamiesi išvadomis, spalio viduryje paskelbtomis žurnale Plos Medicine, Londono universiteto koledžo (UCL – University College London) tyrėjai rekomendavo kiekvieną naktį miegoti nuo septynių iki aštuonių valandų.

Miegas neturi būti per ilgas

Lėtinių susirgimų išsivystymo rizika auga ekonomiškai pajėgiose šalyse, kur daugiau nei pusė vyresnio amžiaus gyventojų serga bent dviem lėtinėmis ligomis, pastebėjo Dr Severine Sabia, pagrindinė tyrimo autorė iš UCL epidemiologijos ir sveikatos instituto.

„Tai yra didelis iššūkis visuomenės sveikatos struktūroms, nes lėtinių ligų gausa yra tiesiogiai susijusi su dažnu sveikatos priežiūros paslaugų vartojimu, hospitalizacijomis, įvairių negalių išsivystymu“, – pabrėžė S.Sabia.

„Žmonėms senstant keičiasi jų miego įpročiai ir miego struktūra. Tačiau rekomenduojama miegoti nuo septynių iki aštuonių valandų per parą, nes per ilga arba per trumpa miego trukmė siejama su lėtinių ligų atsiradimu“, – pridūrė tyrėja.

Atlikdami tyrimą, mokslininkai ištyrė 50, 60 ir 70 metų amžiaus asmenų miego trukmės duomenis, kuriuos pateikė patys gyventojai.

Maždaug septyni procentai žmonių teigė, kad naktį miega tik penkias, trečadalis – šešias, beveik pusė – septynias, arti 15 proc. – aštuonias arba daugiau valandų.

S.Sabia akcentavo, kad kokybišką miegą užtikrina tinkama miego higiena. Tai reiškia, kad prieš gulantis į lovą reikėtų pasirūpinti, kad miegamajame būtų tylu ir tamsu, kambario oro temperatūra netrukdytų užmigti.

„Prieš miegą taip pat patariama nenaudoti elektroninių prietaisų, vengti sotesnių valgių. Fizinis aktyvumas ir gautas pakankamas saulės šviesos kiekis dienos metu irgi prisideda prie gero nakties poilsio“, – paaiškino tyrėja.

Jos komandos surinkti duomenys taip pat rodo, kad žmonės, miegantys ilgiau nei devynias valandas, jei jie yra sulaukę 60 ar 70 metų, dažniau serga net keliomis lėtinėmis ligomis, nei, pavyzdžiui, septynioms valandoms akis užmerkiantys jų bendraamžiai.

Parengta pagal „The Telegraph“ inf.