Odontologė pasakė, kokį dantų šepetėlį naudoja pati: į jokį kitą nekeistų

Todėl dabar kaip niekada svarbu tinkamai rūpintis savo dantų sveikata. Ir tai daryti vis lengviau – kasdien pristatomos naujos priemonės, technologijos ir būdai gerai dantų būklei palaikyti. Jonizacijos technologija – ne išimtis.

Tačiau pradėkime nuo pradžių. Kaip tinkamai rūpintis savo burnos higiena? Kaip išsirinkti tam tinkamas priemones? Kaip jonizacijos technologija gali pakeisti burnos priežiūros kasdienybę ir kokie dantų šepetėliai tam tinka labiausiai?

Šiuos klausimus uždavėme klinikos „Šypsenos linija“ odontologei Eglei Ruseckienei.

– Visiems gerai žinoma, kad pagrindinė dantų priežiūros priemonė yra dantų šepetėlis. Kokį dantų šepetėlį rekomenduojate rinktis – paprastą ar elektrinį?

– Manau, nėra labai svarbu, ar naudosite rankinį dantų šepetėlį, ar elektrinį. Svarbu, kad kiekvieną kartą valydamiesi dantis pasiektume visus dantų paviršius.

Kaip aš dažnai aiškinu savo pacientams, dantys nėra lygūs stačiakampiai – jie turi išgaubtą formą, todėl tarpdančiuose susidaro „nišos“, kurios yra ne tik priekiniuose dantyse, kuriuos mes matome kai šypsomės, bet ir galiniuose, kuriuos sunkiau išvalyti, nes jie slepiasi po skruostais.

Be to, dantys turi ir gomurinį arba liežuvinį paviršių, kurį taip pat reikia nuvalyti, nes jame labai gerai nusėda pusiau apvirškintas maistas.

Todėl labai svarbu, kad dantų šepetėlis būtų patogus, maža galvute bei minkštas, kad būtų galima lengvai pasiekti sunkiai prieinamas vietas ir netraumuoti dantenų.

– Kokį dantų šepetėlį naudojate Jūs, ir kodėl?

– Aš pati paskutiniu metu naudoju japonišką elektrinį jonizuojantį dantų šepetėlį „IONICKISS Ionpa Travel“. Jau seniai buvau girdėjusi apie šepetėlius su jonizavimo technologija, tačiau nebuvau bandžiusi.

Ir vieną kartą, tiesiog atsitiktinai, pas mane atvyko pirminė pacientė. Visada įvertinu bendrą būklę ir šios pacientės burnos higiena buvo tikrai labai gera. Pagyriau, kad labai gerai valosi dantis. Ji paminėjo, kad naudoja jonizuojantį šepetėlį.

Kaip tik sutapo, kad rudenį lankiausi „Baltic days of dentistry“ parodoje, kurioje buvo eksponuojami ir jonizuojantys šepetėliai. Jie buvo trijų rūšių: rankiniai, kelioniniai su keičiamu elementu ir pakraunami. Nusprendžiau įsigyti ir pabandyti pati.

Man labai patiko patogus kelioninio „Ionpa Travel“ šepetėlio dizainas, maža šepetėlio galvutė, kuri leido lengvai pasiekti galinius dantis, o šepetėlio minkštumas leido valytis ne tik dantis, bet ir dantenas, visiškai jų nepažeidžiant. Tikrai likau sužavėta šiuo šepetėliu jau po pirmo naudojimo – atrodo, valaisi dantis, ir dar norisi. Specialiai išbandžiau valydama be dantų pastos ir efektas buvo akivaizdus. Dabar, kai pati išbandžiau „Ionpa Travel“ dantų šepetėlį, galiu jį drąsiai rekomenduoti savo pacientams.

– Ar galima sakyti, kad elektriniai šepetėliai valo geriau, nei įprasti?

– Kadangi dantys sensta lygiai taip pat, kaip ir mes, per laiką dantų paviršiuje atsiranda mikro emalio įtrūkimų, kuriuose labai gerai nusėda arbatos pigmentas. Jį pašalinti paprastu dantų šepetėliu yra gana sunku – elektrinis tam tinka labiau.

Be viso to, bėgant metams minkštos apnašos vis greičiau kristalizuojasi burnoje, sudarydamos dantų akmenis – tuomet dažniau tenka lankytis pas burnos higienistą. Nuo to laiko, kai pradėjau naudoti „Ionpa Travel“, galiu daug ilgiau džiaugtis balta, sveika šypsena.

– Kuo pranašesni dantų šepetėliai su jonizacijos funkcija nei įprasti šepetėliai?

Čia nėra jokio stebuklo ar paslėptos reklamos. Jonizuojanti funkcija žinoma jau seniai, kaip ir elektroforezė. Danties paviršius, turintis neigiamą krūvį, „pritraukia“ teigiamą krūvį turinčias dantų apnašas. Jonizuojantis šepetėlis, turintis neigiamą krūvį, padeda suardyti jungtį tarp danties ir apnašo. Taip apnašos lengviau pašalinamos net ir iš sunkiai pasiekiamų vietų.

– Ar sudėtinga dantis valytis elektriniu šepetėliu?

– Tikrai ne! Nuo šiol drąsiai rekomenduoju jonizuojančius dantų šepetėlius savo pacientams. Svarbus yra tik vienas dalykas: valydami dantis galvokite, ar tikrai pasiekiate visus dantų paviršius, nebijodami valykite ir dantenas, nes minkšti jonizuojantys dantų šepetėliai jų netraumuos. Jie kaip tik pašalins apnašą nuo dantenų, pagerins kraujotaką.

Jeigu dantenos vis tiek kraujuoja po kelių valymų, kreipkitės į savo odontologą – gali būti, kad tai didesnė problema, nei kraujuojančios dantenos dėl lengvo dantenų uždegimo, kurį sukėlė užsilikęs minkštas apnašas.

Be pagrindinio dantų šepetėlio naudokite ir tarpdantinius šepetėlius ir tarpdančių siūlus. Be to, labai svarbu atkreipti dėmesį į mitybą! Labai svarbu, kad dantis „būtų stiprus ir iš vidaus“. Atsisakykite blogųjų angliavandenių: cukraus, baltų miltų, saldžių, gazuotų gėrimų. Taip pagerinsite ne tik dantų, bet ir viso organizmo sveikatą.

– Ar šie jonizuojantys dantų šepetėliai „IONICKISS“ tinka ir vaikams?

– Tėveliai dažnai klausia, ar galima naudoti jonizuojančius šepetėlius vaikams. Žinoma, kad taip! Ne tik dėl to, kad juo valant dantis lengviau pašalinamas apnašas, bet ir dėl to, kad juo galima valyti be dantų pastos, kas mažiesiems dažnai rekomenduojama dėl žalingo fluoro poveikio jį nurijus.

Dantų šepetėlis „IONICKISS Ionpa Travel“ – dar daugiau dėmesio dantų sveikatai

Šiais laikais dantų šepetėlių pasirinkimas yra milžiniškas. Vis daugiau populiarumo susilaukia elektriniai šepetėliai. Ir ne veltui – jais valytis dantis patogiau, šereliai pasiekia ir išvalo sunkiau pasiekiamas vietas.

Viena iš elektrinių šepetėlių rūšių yra jonizuojantys šepetėliai. Toks yra ir aukščiau odontologės Eglės minėtas „Ionpa Travel“. Kuo jis ypatingas?

Japoniškas „Ionpa“ šepetėlis sujungia unikalią dantų valymo jonizacijos technologiją su garsine (SONIC) technologija. Šis derinys leidžia dar efektyviau pašalinti dantų apnašas, net ir sunkiai įprastam šepetėliui pasiekiamose vietose. Be to, kaip jau minėjo odontologė Eglė, neigiami dantų šepetėlio jonai atpalaiduoja apnašas, kurias paskui daug lengviau pašalinti.

Kai valomės dantis įprastu dantų šepetėliu, daug maisto likučių užsilieka tarpdančiuose arba tarpeliuose, kurių plika akimi galime net nepastebėti. „Ionpa“ dantų šepetėlis tai padaro už mus.

Be viso to, „Ionpa Travel“ yra nuostabus pasirinkimas keliautojams. Mažas, lengvai telpa į rankinę ar kosmetinę, labai patogus, su specialiu apsauginiu dangteliu ir valymui nereikalaujantis dantų pastos – ši ypatybė praverčia keliaujant lėktuvu ir norint neviršyti rankinio bagažo saugos taisyklių. Šepetėlis veikia keičiamos baterijos pagalba, kuri yra komplekte, kaip ir papildoma keičiama galvutė. Jonizuojantis dantų šepetėlis ir vanduo yra viskas, ko prireiks tinkamai burnos higienai palaikyti.

Tiems, kam nepatinka dantų šepetėliai su keičiamomis baterijomis, siūlome rinktis dantų šepetėlį „Ionpa Home“ – jis yra įkraunamas USB stove. Šepetėlis turi ekraną, kuriame rodoma, kuris iš 4 valymo režimų naudojamas, kada laikas įkrauti bateriją ar keisti galvutę.

Apibendrinant, šiais laikais renkantis dantų šepetėlį nereikia bijoti investuoti šiek tiek daugiau pinigų. Toks šepetėlis tarnaus ilgiau ir pasirūpins burnos higiena daug geriau, nei įprasti dantų šepetėliai. Būtent tai, ko reikia teisingai dantų priežiūrai.

O šiuo metu, kai prasideda dovanų paieškos rūpesčiai, „IONICKISS“ dantų šepetėliai visiškai išsprendžia originalios, nepabodusios ir naudingos dovanos paieškos problemą.