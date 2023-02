Kineziterapeutė atsakė, kas sukelia deginantį skausmą nugaros viršuje

Nugaros skausmas viršutinėje dalyje, apimantis skirtingas nugaros zonas

Deginantis skausmas nugaros viršutinėje dalyje, kaip pastebi kineziterapeutė, nėra dažnas tarp jauno ir vidutinio amžiaus asmenų – tokio pobūdžio nusiskundimų skaičius didėja sulig amžiumi. Nustatyta, kad maždaug 7–30 proc. asmenų (iš jų dvigubai dažniau moterys) susiduria su krūtininės stuburo dalies skausmais.

Nugaros skausmas, apimantis viršutinę nugaros dalį

Pasak kineziterapeutės J. Černiauskienės, nugaros skausmas viršutinėje dalyje gali atsirasti staiga dėl patirtos traumos. Taip pat jis gali prasidėti palaipsniui dėl netinkamos kūno padėties dirbant ar sportuojant.

„Dažnu atveju tokio tipo skausmas atsiranda dėl minkštųjų audinių pažeidimo ar raumenų įtampos, kurią sukelia ilgas sėdėjimas ar žiūrėjimas žemyn, stipriai palenkus galvą. Kartais skausmas tampa toks intensyvus, jog ima trukdyti kasdieninei veiklai – tokiu atveju žmogus jaučia aštrų, deginantį lokalizuotą pečių ir menčių skausmą arba plintantį į kaklą“, – pasakojo specialistė.

Skausmas nugaros viršuje, dešinėje pusėje

Būna, jog nugaros skausmas dešinėje pusėje pajuntamas staiga, po mente ar šalia jos, tuomet žmogui sunku atlikti peties judesius didesne amplitude. Dažniausiai šio pobūdžio skausmą, anot kineziterapeutės J. Černiauskienės, sukelia raumenų patempimai, tačiau jei skausmas kelias dienas nemažėja, galima įtarti net plaučių ar tulžies pūslės problemas.

Skausmas nugaros viršuje, kairėje pusėje

Daugeliu atvejų skausmas kairėje nugaros pusėje yra susijęs su griaučių–raumenų sistemos pažeidimais. Tačiau tokio skausmo simptomatika, specialistės teigimu, gali signalizuoti ir apie tam tikrų vidaus organų sutrikimus.

„Esant kasos uždegimui, asmuo gali jausti pilvo skausmą, kuris plinta į nugarą ir stiprėja pavalgius. Dauguma širdies infarkto atvejų jaučiamas krūtinės skausmas. Tačiau skausmas gali plisti ir į kairį petį, ranką ar viršutinę nugaros dalį“, – pasakojo Reabilitacijos ir sporto medicinos centro kineziterapeutė J. Černiauskienė.

Kodėl skauda viršutinę nugaros dalį?

Krūtininės stuburo dalies skausmą gali sukelti įvairios priežastys, tokios kaip pernelyg ilgas ir nuolatinis sėdėjimas, netaisyklinga laikysena, įvairios traumos, lūžiai, sąnarių disfunkcija ir kt.

Ilgas sėdėjimas

Dėl sėslesnio gyvenimo būdo, ilgų sėdėjimo periodų palaipsniui gali kilti struktūrinių stuburo pakitimų. Dažnai ne vieną valandą praleidžiant prie kompiuterio, pasak kineziterapeutės, galvos padėtis pasislenka į priekį, pečiai rotuojami į vidų ir suvedami.

Tokiu būdu nugaros raumenys tampa silpni ir nebegali lengvai išlaikyti stuburo neutralioje padėtyje. Taip pat kūno disbalanso atsiradimą gali paskatinti ir tai, jog dėl darbo specifikos žmogus ilgą laiką būna pasilenkęs į vieną pusę.

Prasta laikysena

Nugaros skausmas viršuje neretai susijęs ir su prasta laikysena. Toks skausmas, anot kineziterapeutės J. Černiauskienės, labiau būdingas tiems, kurie išlaiko tą pačią kūno poziciją ilgas valandas: „Kaklo ir pečių juostos raumenys apkraunami nevienodai ir patiria įtampą. Sėdint sukumpus, stuburui, diskams ir raiščiams tenka didesnis spaudimas. Nuolat gaunama perkrova ilgainiui gali sukelti tokio pobūdžio skausmą.“

Traumos ir pažeidimai

Tai viena dažniausių priežasčių, dėl kurios atsiranda nugaros skausmas viršuje. Per didelis krūvis, netinkama technika sportuojant, specialistės teigimu, gali sukelti raumenų pažeidimus. Be to, kai daug kartų kartojami tie patys judesiai ir raumenys nebeatlaiko perkrovų, gali atsirasti sudirgimas, raumenų įtampa ir patempimai.

Lūžiai

Stuburo slankstelių lūžiai gali atsirasti dėl patirtos autoavarijos, paslydus ir nukritus ant nugaros, o senstant dėl kaulų retėjimo – osteoporozės – gali įvykti savaiminiai slankstelių kompresiniai lūžiai.

Sąnarių disfunkcija

Krūtininės stuburo dalies slankstelių sąnariai gali tapti skausmingi dėl traumos ar su amžiumi susijusių degeneracinių priežasčių.

Kineziterapeutė J. Černiauskienė išvardijo ir kitas priežastis, kodėl skauda viršutinę nugaros dalį: stuburo linkių pakitimai (skoliozė, padidėjusi kifozė), infekcijos, vidaus organų ligos, tarpslankstelinių diskų išvarža, spaudžianti nervinę šaknelę.

Kada dėl nugaros skausmo reikia kreiptis į gydytoją?

Dažniausiai viršutinės nugaros dalies skausmo priežastis nėra labai rimta. Kai kuriais atvejais skausmą, pasak specialistės, galima suvaldyti gerai pailsėjus ir pakoregavus sėdėjimo įpročius. Tačiau retais atvejais skausmas gali pasireikšti dėl progresuojančios infekcijos, vidaus organų ligų ar nervų pažeidimo.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją reikėtų, jei viršutinės stuburo dalies skausmas atsiranda kartu su šiais simptomais:

– šlapimo ir tuštinimosi kontrolės sutrikimu; sutrikusia eisena;

– dilgčiojimu, silpnumu ir/ar nejautra ties krūtinine stuburo dalimi, krūtine, pilvu;

– sunkesniu kvėpavimu;

– karščiavimu;

– stipriu galvos skausmu.

Nugaros skausmą būtina gydyti, jei jis tęsiasi ilgiau nei kelias savaites. Tokiais atvejais rekomenduojama nedelsti ir kreiptis į specialistus konsultacijai.

Efektyvi pagalba nugaros skausmui įveikti – masažai ir reabilitacija

Jei pastebite, jog viršutinės nugaros dalies skausmas nemažėja kelias savaites ir trukdo atlikti kasdienes veiklas bei trikdo nakties poilsį, rekomenduojama taikyti įvairias reabilitacines priemones.

Reabilitacijos metu gali būti taikomas gydomasis masažas, siekiant atpalaiduoti įtemptų raumenų sritis.

„Kineziterapijos užsiėmimų metu taikome įvairias manualines technikas skausmui mažinti, sudarome pratimų programą nusilpusiems raumenims stiprinti bei įtemptiems raumenims atpalaiduoti, edukuojame pacientą, kaip palengvinti ir numalšinti nugaros skausmą“, – paaiškino Reabilitacijos ir sporto medicinos centro kineziterapeutė J. Černiauskienė ir pridūrė, jog, norint pagerinti gydymo efektyvumą kompleksiškai, gali būti naudojamos įvairios fizioterapijos priemonės, tokios kaip elektrostimuliacija, magnetoterapija, radiodažnio terapija ir kitos.

Nugaros skausmo viršutinėje dalyje prevencija

Kineziterapeutė pabrėžė, jog svarbu ne tik imtis atitinkamų priemonių jau esant skausmui, bet ir stengtis užkirsti kelią jo atsiradimui.

Patarimai, kaip išvengti nugaros skausmo viršutinėje dalyje:

– kas 20 minučių pakeiskite kūno poziciją ir sąmoningai suvokite, kokia yra jūsų kūno laikysena;

– darbo metu kas valandą ar dvi padarykite nedideles pertraukas. Atsistokite, pajudinkite galvą ir rankas įvairiomis kryptimis. Taip suaktyvinsite kraujotaką, raumenys

– gaus daugiau deguonies ir maistinių medžiagų;

– prieš pradėdami sportuoti atlikite apšilimą, išlaikykite tinkamą pratimų techniką;

– leiskite kūnui pailsėti ir atsigauti po treniruočių ar darbo dienos;

– gerkite pakankamai vandens.