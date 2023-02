Atsakė, kas vyksta organizme pagirias malšinant alkoholiu: dažnas apie tai nesusimąsto

Ne paslaptis, kad Mimozos kokteilis arba „Kruvinoji Merė“ – populiarūs pagirių gėrimai.

Logika paprasta: į kraują patekus daugiau alkoholio esą pasijusite geriau ir pagirios praeis. Bet kas tokiu atveju iš tikrųjų vyksta organizme?

Alkoholis – nuodas organizmui

Šiek tiek alkoholio gali trumpam palengvinti pagirių simptomus, tačiau nėra patartinas problemos sprendimo būdas.

„Žmonėms, kurie retkarčiais išgeria, alkoholio vartojimas pagirių metu gali užmaskuoti kai kuriuos nemalonius simptomus, tačiau tai tik pailgins bendrą atsigavimą“, – sako gydytoja toksikologė Sarah Shafer.

Bet ar susimąstote, kodėl jaučiate šalutinius reiškinius po stipriųjų gėrimų vartojimo?

„Žmogaus jaučiasi blogai, nes alkoholis yra nuodas. Mūsų organizmas prisitaikė, geba alkoholį suskaidyti ir pašalinti, taip sumažinamas kenksmingas poveikis. Nepaisant to, alkoholis nėra naudingas, o pagirios yra aiškus to įrodymas“, – patikino S.Shafer.

Vadinasi, pagirias malšindami buteliu alaus ar lengvu kokteiliu darote papildomą žalą organizmui. Nauja alkoholio doze tik atidėsite išsiblaivymą, o pagirių simptomai gali grįžti bumerangu.

Todėl, jaučiant pagirias, geriausia susilaikyti nuo alkoholio tam, kad organizmas galėtų atsistatyti kaip įmanoma greičiau.

Priklausomai nuo to, kiek daug ir kaip dažnai geriate, gali būti, kad jaučiate alkoholio abstinenciją, o ne įprastas pagirias. Ar nėra taip, kad organizmas per daug priprato prie alkoholio ir be jo nebegali normaliai funkcionuoti?

„Jei žmogus jaučiasi žymiai geriau išgėręs alkoholio, tai gali būti alkoholio abstinencijos požymis“, – sako Shafer.

Laikas susimąstyti, ar jūsų santykis su alkoholiu nepasiekė ribos, kai reikia ieškoti pagalbos.

Kaip palengvinti pagirias?

Galima rasti daug sveikesnių būdų pagirioms įveikti, nei įsukant naują alkoholio gėrimo ratą. Štai 5 patarimai:

– Vartokite daug skysčių. Alkoholis skatina dehidrataciją, todėl derėtų gerti daug vandens. Tai suteiks energijos ir padės atsikratyti galvos skausmo. Taip pat galite rinktis gėrimą su elektrolitais ir trupučiu cukraus, nes alkoholis gali sumažinti šių medžiagų kiekį kraujyje.

– Išgerkite vaistų nuo skausmo. Jei ryte maudžia galvą, laikas susirasti namų vaistinėlę. Nereceptiniai vaistai nuo skausmo, pavyzdžiui, acetaminofenas ar ibuprofenas, gali palengvinti nemalonų jausmą.

– Rinkitės švelnų maistą. Pagirios – ne laikas ypač aštriems ar saldiems patiekalams. Švelnus maistas padės skrandžiui nurimti ir sumažins pykinimo ar vėmimo galimybę. Bananai, ryžiai, obuoliai ar pusryčių skrebutis suteiks taip reikalingos energijos, bet ir neerzins skrandžio.

– Pailsėkite. Nuovargis po audringo vakarėlio yra labai įprastas. Gali miegoti nors iki pietų, bet pailsėjęs nesijausi. Taip yra, nes alkoholis neigiamai paveikia miego kokybę. Kita diena – prarasta. Nesitikėkite nuveikti nieko svarbaus, laiką praleiskite ramiai ir pasistenkite pailsėti.

– Negerkite alkoholio. Lengviausios pagirios yra tos, kurių apskritai nebuvo. Galbūt vertėtų dažniau atsisakyti alkoholio arba neprarasti saiko, vartoti tik nedidelius kiekius ir gerti jį lėtai. Taip pat vartojant alkoholį pravartų būtų šalia turėti ir stiklinę vandens. Dar šiek tiek vandens išgerkite ir prieš guldamiesi į lovą. Tai padės sumažinti pagirių tikimybę ryte.

Parengta pagal „Insider“ inf.