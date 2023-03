Veido kremai: žiemą saugoti nuo šalčio, vasarą – nuo saulės, o ką daryti pavasarį?

„Gyvename klimato juostoje, kurioje turime skirtingus metų laikus, tad ir odą prižiūrėti reikia atsižvelgiant į tai. Keičiantis sezonams, keičiasi ir odos būklė. Taip pat keičiasi ir kasdieniai mūsų įpročiai. Pavyzdžiui, žiemą labiau mėgstame pasilepinti karštu dušu, o tai turi įtakos odos išsausėjimui, šerpetojimuisi. Būtent tokiu atveju reikia keisti odos priežiūros priemonę. Tuo tarpu drėkinantys komponentai, lipidai, antioksidantai būtini visais metų laikais“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Guoda Grikšienė.

Šiltuoju metų laiku vaistininkė pataria naudoti lengvos tekstūros kremus, sausai ir jautriai odai puikiai tiks kreminės tekstūros kremai, kurie giliai drėkina bei maitina odą.

„Riebiai bei mišriai odai tinkamas gelinis kremas, kuris nepalieka lipnios plėvelės ant odos. Apsauginį riebų kremą tepti reikėtų tik atšalus orams, kai termometro stulpelis nukrenta žemiau 10 laipsnių arba daug laiko praleidžiama lauke. SPF apsauga būtina tiek vasarą, tiek žiemą, tuomet oda bus drėgnesnė, sveikesnė bei apsaugota nuo fotosenėjimo“, – pabrėžia G. Grikšienė.

Nuo ko odą saugoti pavasarį?

Vaistininkės teigimu, svarbiausia – nepamiršti šveisti odos vieną arba du kartus per savaitę. Po žiemos oda dažniausiai būna dehidratuota, dėl to svarbu atstatyti odos barjerą ir palepinti ją įvairiomis drėkinančiomis, regeneruojančiomis kaukėmis kartą per savaitę, o tam idealiai tinka naktinės nenuplaunamos kaukės.

„Renkantis veido priežiūros priemones, reikia atsižvelgti į jų tekstūrą – dienos metu įprastai norisi kažko lengvesnio. Taip pat patarčiau produktų sudėtyje ieškoti antioksidantų: žaliosios arbatos, vitamino C, kuris suteikia odai skaistumo ir kovoja su hiperpigmentacija, taip pat vitamino E, kuris stabdo priešlaikinį senėjimą“, – vardija G. Grikšienė.

Ji tęsia sakydama, kad veido ir kūno oda būtų sveika, ja rūpintis bei drėkinti būtina tiek pavasarį–vasarą, tiek šaltuoju metų laiku.

„Veido odos priežiūros priemones reiktų sluoksniuoti panašiai kaip viršutinius drabužius: pirmiausia serumas, tada kremas, o galiausiai kremas su SPF apsauga. Tai padeda išvengti odos dehidratacijos. Visada prisiminkite, kad veido odos priežiūros priemonės sluoksniuojamos nuo lengviausios tekstūros iki sunkiausios“, – pažymi vaistininkė.

Odą saugoti nuo saulės žalos privalu visais metų laikais, o ypatingai atėjus pavasariui bei vasarai: UVB spinduliai yra nudegimo saulėje ir odos vėžio atsiradimo priežastis, UVA spinduliai skverbiasi giliau į odą, o tai skatina raukšlių formavimąsi ir sukelia priešlaikinį odos senėjimą.

„Net ir apsiniaukusią dieną UV spinduliai pasiekia žemę bei prasiskverbia pro debesis. Nesisaugant nuo kenksmingų UV spindulių, tenka kovoti su odos pigmentacija. Kaip žinia, kovoti su pigmentinėmis dėmėmis yra kur kas sunkiau nei su raukšlėmis. Taip pat nemažai gyventojų turi kuperozinę odą – taip vadinama lėtinė uždegiminė odos liga. Tokia oda yra plona, jautri ir labai reaktyvi. Kuperozinė oda dažnai yra dehidratuota, ji dilgčioja ir niežti. Tokia oda labai reaguoja į aplinkos pokyčius, vėją, saulę, todėl ją būtina dar labiau saugoti“, – atkreipia dėmesį G. Grikšienė.

Nori vieno produkto viskam

Vaistininkė tvirtina vis dar pastebinti tendenciją, kad žiemą žmonės nori maitinti sausą odą, o vasarą – drėkinti, nors odos drėkinimas būtinas visus metus. Į vaistinę užsukusius gyventojus tenka konsultuoti apie jų odos tipą ir tuometinę būklę, taip pat pasakoti, kad bet kokio odos tipo atstovai gali turėti dehidratavusią odą.

„Dažnai žmonės tikisi su vienu produktu išspręsti visas veido problemas. Dauguma odą valo vien vandeniu, o būtent nuo valymo priemonių prasideda sveikos odos pradžia. Todėl stengiamės patarti ir parinkti tinkamas veido valymo priemones. Pamirštama, kad skirtingoms veido zonoms gali būti būdingos skirtingos būklės, kurioms spręsti reikalingi keli produktai. Labai svarbi veido odos priežiūros rutina namuose, tad konsultuodami vaistinėje stengiamės, kad žmonės susiformuotų tinkamus įpročius“, – aiškina ji.

Anot G. Grikšienės, veido odą drėkinti reikia ir nepriklausomai nuo to, koks žmogaus odos tipas – sausa, riebi ar mišri, normali, bei būklė – linkusi į aknę, papilkėjusi ar raukšlėta. Odos tipas paprastai nesikeičia visą gyvenimą, tuo tarpu odos būklė gali kisti dažnai, ypač keičiantis metų laikams.

„Reikėtų naudoti bent tris bazines veido odos priežiūros priemones: prausiklį, toniką ir kremą. Sausos bei normalios odos savininkai veidą prausti turėtų švelnios tekstūros prausikliais: putomis, valomuoju pieneliu. Tuo tarpu riebios bei mišrios odos priežiūrai labiau tinka gelinės konsistencijos prausikliai ar želė. Visiems odos tipams tinka aktyviai drėkinantys serumai su niacinamidu ir hialurono rūgštimi, keramidais. Net ir riebi bei į aknę linkusi oda turi būti maitinama, nes lipidai padeda apsaugoti odą nuo drėgmės netekimo ir palaiko natūralų epidermio barjerą. Maitinamieji kremai ypač tinka brandžiai odai“, – rekomenduoja ji.

Renkantis veido kremo tekstūrą bei aktyviuosius ingredientus, būtina įvertinti esamą odos būklę, ar ji nėra paraudusi, dehidratuota, praradusi tonusą, taip pat atsižvelgti ir į savo odos tipą – ir riebi oda gali būti labai dehidratuota ar jautri.

„Tinkamas kremas turi spręsti odos problemas ir turi būti gerai toleruojamas. Ypač jautrios odos atstovai nemėgsta dažnos kremų kaitos. Jei pasitepus kremu, oda parausta, dilgčioja ar jaučiamas tempimas, produktas nėra tinkamas“, – reziumuoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.