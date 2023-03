Mokslininkai ištyrė kavos poveikį sveikatai: turi vieną gerą ir vieną blogą žinią

Moksliniame žurnale „The New England Journal of Medicine“ paskelbto nedidelio mokslinio tyrimo išvadose yra nurodomi ir teigiami, ir neigiami kavos poveikiai: bent puodelį kavos per dieną išgeriantys žmonės, paprastai, daugiau juda, tiesa, jie taip pat mažiau miega – tai gali padidinti širdies permušimo riziką.

„Iš esmės, kavos vartojimas turi ne vieną su sveikata susijusią pasekmę, o realybė yra daug sudėtingesnė“, – sakė pagrindinis tyrimo autorius Dr. Gregory`is Marcusas – kardiologas ir medicinos profesorius iš Kalifornijos universiteto San Franciske (JAV).

„Didžioji dalis šią temą nagrinėjančių tyrimų buvo stebimieji. Tai reiškia, kad mokslininkai stebi ir nagrinėja, kas atsitinka kavą geriantiems ir jos nevartojantiems žmonėms. Tačiau tokių tyrimų galimybės yra labai ribotos, nes gali būti ir kitų aplinkybių, skatinančių asmenis vartoti kavą, – aiškino dr. G. Marcusas. – Vienintelis būdas sušvelninti šią paklaidą buvo atlikti atsitiktinės imties intervencinį tyrimą.“

Norėdami geriau suprasti tiesioginį kavos poveikį sveikatai, tyrimo autoriai pakvietė 100 sveikų suaugusiųjų iš San Francisko, kurių amžiaus vidurkis buvo 39-eri metai. Jie aprūpino tyrimo dalyvius išmaniaisiais laikrodžiais „Fitbit“, kad galėtų sekti jų žingsnius ir miegą.

Tyrimo dalyviai taip pat gavo gliukozės kiekio kraujyje matuoklius ir elektrokardiogramos prietaisus, kuriais buvo stebimas jų širdies ritmas. Kiekvienas dalyvis atsitiktinai gaudavo leidimą dvi dienas gerti tiek kavos, kiek jis nori, o po to dvi dienas jos visiškai nevartoti. Šis ciklas buvo kartojamas dvi savaites.

Mokslininkai pastebėjo, kad kavos gėrimo dienomis dalyviai nužingsniavo vidutiniškai 1 058 žingsniais daugiau nei susilaikymo dienomis. Tačiau geriant kavą nukentėdavo jų miegas – dalyviai tomis naktimis miegodavo vidutiniškai 36-iomis minutėmis trumpiau. Pastebėta, kad išgėrus daugiau kavos, padidėdavo jų fizinis aktyvumas, bet sutrumpėdavo jų miegas.

Panašu, kad kava turi poveikį ir širdžiai. Tyrėjai nerado jokių reikšmingo ryšio tarp kavos vartojimo ir priešlaikinės prieširdžių depoliarizacijos įrodymų. Kaip paaiškino dr. G. Marcusas: „Tai yra labai dažni, ankstyvi širdies plakimai, kylantys iš viršutinių širdies kamerų, kuriuos patiriame visi.“ Jie gali būti apibūdinami kaip plazdėjimas arba praleisto širdies dūžio jausmas krūtinėje.

„Žmonės, patiriantys daugiau priešlaikinių prieširdžių susitraukimų, turi didesnę riziką susirgti kliniškai labai reikšmingu širdies ritmo sutrikimu, vadinamu prieširdžių virpėjimu“, – pridūrė jis.

Tyrėjai nustatė, kad išgėrus daugiau nei vieną kavos puodelį per dieną, priešlaikinių skilvelių susitraukimų dažnis padidėjo maždaug 50 proc., palyginti su dienomis, kai dalyviai kavos nevartojo.

Šie širdies plakimai kyla iš apatinių širdies kamerų. Jie taip yra apibūdinami kaip praleisti dūžiai arba širdies perplakimai.

„Taigi tai suteikia keletą įtikinamų įrodymų, kad pabandymas nebevartoti kavos gali būti naudingas asmenims, patiriantiems varginantį širdies plakimą, susijusį su priešlaikiniu skilvelių susitraukimu“, – sakė dr. G. Marcusas

„Yra įrodyta, kad kai kuriems žmonėms priešlaikiniai skilvelių susitraukimai gali sukelti širdies susilpnėjimą arba širdies nepakankamumą, – pridūrė mokslininkas. – Todėl, jeigu esate ypač susirūpinę dėl širdies nepakankamumo, pavyzdžiui, jeigu jūsų šeimoje yra buvę arba yra kokių nors kitų požymių, kurie, pasak gydytojų, padidina jūsų širdies ligų riziką, jums galimai būtų naudinga nebevartoti kavos.“

Peteris Kistleris, Alfredo ligoninės Melburne, Australijoje, elektrofiziologijos vadovas, šį tyrimą pavadino stipriu, tačiau perspėjo, kad: „Tai trumpalaikis tyrimas su sveikais savanoriais.“ „Jis nesuteikia informacijos apie ilgalaikio kavos gėrimo naudą ar neigiamą poveikį, – sakė su tyrimu nesusijęs P. Kistleris. – Jame nenagrinėjamas kavos poveikis žmonėms, turintiems kitų sveikatos sutrikimų, ir, apskritai, tyrimo dalyviai vartojo nedidelį kavos kiekį.“

Kavos poveikis sveikatai

Kai žmonės geria kavą, jie gali turėti daugiau motyvacijos sportuoti arba pasiekia geresnių rezultatų, tikino dr. G. Marcusas.

Tačiau, pasak mokslininko, žmonės: „Neturėtų žiūrėti į energetinius gėrimus ar dideles kofeino dozes kaip būdą į pagerinti treniruotes.“ Taip yra todėl, kad didelės dozės kofeino gali sukelti sveikatos sutrikimų.

Galbūt nenuostabu, kad kava sumažina miego valandas, tačiau toks poveikis gali būti susijęs ir su genetika. Tyrėjai surinko dalyvių DNR mėginius: tie, kuriems vartojant kofeiną labiau suprastėjo miego kokybė, turi tam tikrus genus, susijusius su lėtesniu kofeino skaidymu. Kita vertus, žmonės, turintys greitesnį kofeino metabolizmą lemiančių genų, patyrė daugiau priešlaikinių skilvelių susitraukimų.

Pasak tyrimo, šie rezultatai rodo, kad individualizuotas požiūris į kavos vartojimą gali būti tinkamiausias būdas nustatyti kofeino poveikį sveikatai.

P. Kistleris turi kitokį požiūrį į trumpesnį miego laiką.

„Kava yra labiausiai paplitęs „vaistas“, skatinantis protinę funkciją, – sakė jis. – Kavą geriantys žmonės yra mažiau pavargę. Tai nebūtinai yra neigiama.“

Kalbant apie ryšį tarp kavos vartojimo ir priešlaikinių skilvelių susitraukimų, kofeine gali būti aktyvių metabolitų, tokių kaip aminofilinas, kuris yra naudojamas gydyti astmą. Yra žinoma, kad vartojama didelėmis dozėmis, ši medžiaga gali sukelti širdies aritmiją, tikino dr. G. Marcusas.

Jis pridūrė, kad: „Kava taip pat gali padidinti simpatinės nervų sistemos aktyvumą, o tai gali skatinti priešlaikinius skilvelių susitraukimus.“

Ką tai reiškia?

Pasak dr. G. Marcuso, šio tyrimo rezultatus verta apsvarstyti, atsižvelgiant į jūsų asmeninius sveikatos tikslus.

„Žmonėms nereiktų nerimauti, kad kava tikrai neturi neišvengiamo pavojingo poveikio“, – sakė tyrėjas.

Nežinote, ar kofeiną skaidote greitai, ar lėtai? Dr. G. Marcusas sakė, kad vartotojų rinkoje tikrai nėra jokių tai parodančių klinikinių tyrimų, tačiau yra galimybė tai sužinoti atlikus DNR testą.

Taip pat galite atidžiai stebėti, ką apie jūsų kofeino toleravimą jums gali pasakyti jūsų patirtis.

„Jeigu išgėrę puodelį kavos pradedate jausti nerimą, vadinasi, kofeiną skaidote lėtai, – teigė P. Kistleris. – Bet jeigu turite didesnę toleranciją, kava yra metabolizuojama greičiau.“

Parengta pagal CNN inf.