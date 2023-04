Pradedate sportuoti? Padės 5 paprasti trenerės patarimai

Tai, kad atėjus pavasariui, sporto klubai ryškiai pagyvėja, pastebi ir „Lemon Gym“ trenerė Sigutė Dailydaitė, kuri sako kasdien sutinkanti vis daugiau naujų veidų. Vis tik ji pažymi, kad greitai atėjusi motyvacija pasiruošti vasarai gali taip pat greitai ir subliūkšti, tad svarbu išsikelti aiškų tikslą, kuris padės išlaikyti norą sportuoti. Tačiau, anot S. Dailydaitės, be motyvacijos svarbūs ir kiti – net paprasčiausi dalykai.

Motyvuoti gali net apranga

Trenerė tikina, kad norintiems pradėti sportuoti, pradėti reikia nuo pagrindų. Pirmiausia – nuo patogios aprangos, kuri yra tiesiog būtina. Perkant aprangą esą svarbiausia atkreipti dėmesį, iš ko ji pagaminta.

„Renkantis aprangą, svarbu atkreipti dėmesį į audinius. Medžiagos turi būti lengvos, oda per jas turi kvėpuoti“, – aiškina S. Dailydaitė.

Tokių audinių karalienė – medvilnė. Tačiau yra ir minusų – nors per medvilnę oda kvėpuoja, ji sugeria kūno skysčius. Tad jei norite to išvengti, galite rinktis aprangą, pagamintą iš poliesterio. Per jį oda taip pat gali kvėpuoti, tačiau pats audinys skysčių nesugeria. Dar vienas tinkamas pasirinkimas – drabužiai, pagaminti iš merino vilnos, per kurią oda gali kuo puikiausiai kvėpuoti. Ir tokie audiniai tinka ne tik žiemai, mat prisitaiko prie temperatūros. Jei yra vėsu – ji kūną šildo, o jei šalta – vėsina.

O amerikiečių psichologė Carolyn Mair pažymi ir aprangos spalvų svarbą, mat žmonės spalvas yra linkę sieti su tam tikrais jausmais ir nuotaika. Tarkime, jei vos išlipę iš lovos pagalvojate, kad nenorite eiti į sporto klubą, galite pabandyti užsidėti raudonus drabužius.

Ši spalva suteikia energijos ir netgi padidina treniruotės našumą. Ir, priešingai, jei norite atsipalaiduoti jogos treniruotėje, galite rinktis švelnesnes, pastelines spalvas. O štai geltona spalva padeda išlaikyti gerą nuotaiką – tad jei pabudote itin motyvuotas ir norite taip jaustis visos treniruotės metu, galite rinktis šią ryškią spalvą.

Žinoma, ne mažiau svarbi ir patogi avalynė, kuri taip pat turėtų būti lengva. „Daugelis sportinės aprangos ženklų išskiria sporto šakas ir jiems tinkančią aprangą, avalynę. Jeigu norite taupyti laiką, galite pasikliauti šiomis rekomendacijomis“, – pataria trenerė.

Būtinas „aksesuaras“ – vanduo

Trenerė prasitaria, kad būna ir taip, kad žmonės, atėję į sporto klubą ar treniruotes, pamiršta atsinešti paprasčiausio vandens buteliuką. O jis, anot S. Dailydaitės, sportuojant – būtinas.

„Nesvarbu, ar esame profesionalūs sportininkai, ar pradedantieji – vanduo yra būtinas, norint palaikyti gerą organizmo veiklą. Tai reiškia, kad turime gauti pakankamai skysčių prieš, per ir po treniruotės. Vanduo reguliuoja kūno temperatūrą, padeda išlaikyti gerą sąnarių būklę“, – priduria ji.

Be to, vanduo padeda pernešti maistines medžiagas, be kurių mūsų kūnas negautų energijos. Tačiau vanduo, anot trenerės, yra ne tik gyvybės eliksyras, o ir kuo tikriausia motyvacija.

„Jei žmogus nevartoja pakankamai vandens, jis gali jausti nuovargį, galvos svaigimą. Jį gali varginti raumenų mėšlungis ar net kiti rimtesni simptomai. Tai sumažina produktyvumą ne tik sporto metu. Tikėtina, kad dėl vandens stygiaus, pajutus nuovargį, tą dieną, dings ir motyvacija sportuoti. Vanduo irgi motyvuoja!“ – sako profesionali trenerė.

Į treniruotę – tik pasistiprinus

Be vandens ne mažiau svarbus ir maistas, be kurio tiesiog neturėsime jėgų treniruotis. Anot S. Dailydaitės, tuščiu skrandžiu išvis negalima sportuoti. Ji pataria pavalgyti bent 2–3 valandas prieš treniruotę. Tačiau ji pažymi ir tai, kad gyvenant greitu gyvenimo tempu, pavalgyti bent prieš 2 valandas pavyksta ne visada. Todėl esą svarbu bent ką nors įsimesti į burną. „Lemon Gym“ trenerė dalijasi, kokie užkandžiai tinkamiausi prieš ir po treniruotės.

„Bent pusvalandį prieš treniruotę galima suvalgyti saldų vaisių. Labai tinka obuolys ar kriaušė. O štai po treniruotės iš karto galima suvalgyti bananą. Tačiau svarbu nepamiršti, kad mūsų organizmui reikia normalaus maisto, tad praėjus gerai valandai po treniruotės reikia suvalgyti baltymų – paukštienos, virtų kiaušinių. Taip pilnai atstatysime tiek raumenų masę, tiek energijos stygių“, – sako ji.

Jei vaisių neturite, prieš treniruotę galite suvalgyti ir kitokių angliavandenių, kurie suteiks greitos energijos. Pavyzdžiui, džemo ir riešutų sviesto sumuštinį, grūdų, vaisių, riešutų batonėlį ar riešutų ir džiovintų vaisių.

Po treniruotės galite suvalgyti jogurto su uogomis ar paprasčiausios varškės. Vis tik jei nieko panašaus po ranka neturite, galite sukirsti ir proteino batonėlį, tačiau trenerė pažymi, kad mūsų organizmas visada geriau pasisavina medžiagas iš natūralių produktų, tad jais nereikėtų piktnaudžiauti.

Su kolega sunkiau pasiduoti tinguliui

Trenerė pastebi, kad į sporto klubus žmonės vis dažniau ateina ne vieni, o dviese ar didesnėmis grupėmis. Tai, anot S. Dailydaitės, labai naudinga. Juk jei kuris nors tą dieną tingės, kitas paskatins kulniuoti į sporto klubą.

„Jeigu jums yra sunki diena ir po darbo jau nieko nebenorite, draugas gali jus pastūmėti keliauti į sporto klubą, nors vieni tai daryti tingėtume. Sportuojant su draugu atsiranda žmogiškasis interesas nepasiduoti ir visko nemesti pusiaukelėje“, – aiškina ji.

O štai Jungtinės Karalystės Aberdyno universiteto mokslininkai ištyrė, kad sportuojant su draugu treniruotės metu padarome daugiau nei padarytume vieni – ypač jei mūsų partneris mus palaiko emociškai. Savo ruožtu Amerikos širdies asociacija priduria, kad susitarimas sportuoti su draugu ar šeimos nariu gali padėti išlaikyti pastovų sporto ritmą, mat nenorėsime nuvilti savo mylimų žmonių sporto salėje nepasirodydami sutartu laiku.

Svarbu stebėti save

Ne tik ilgą laiką sportuojantiems, bet ir norintiems pradėti tai daryti, gali praversti šiuolaikinės technologijos. Pavyzdžiui, išmanusis laikrodis, kuris gali tiksliai pamatuoti sportuojančiojo širdies ritmą, apskaičiuoti sudegintas kalorijas ir žingsnius, nueitus per dieną. Anot trenerės, išmanusis laikrodis išties gali palengvinti sporto pradžią, tačiau jeigu jo neturite, tikrai nebūtina skubėti įsigyti.

„Svarbiausia pradėti nuosekliai. Galite susitikti su treneriu, kineziterapeutu. Jie padės neskubėti ir įsivertinti savo fizines galimybes. Tuomet, galbūt, pasirinksite asmenines treniruotes, gilinsitės į savo kūno stipriąsias ir silpnąsias puses. Galbūt leisitės į grupinių treniruočių platybes ir pradėsite jose. Svarbiausia – neskubėti“, – tikina S. Dailydaitė.

O įsivertinus savo fizinę formą, tiems, kuriems būtina save stebėti, gali svarstyti ir apie išmaniojo laikrodžio ar kito įrankio įsigijimą. „Gal fizinė būklė neleidžia pro pirštus pažiūrėti į, tarkime, širdies ritmą, o gal mums reikia matuoti savo pulsą ir stebėti, kaip mūsų organizmas reaguoja į vieną ar kitą fizinę veiklą“, – priduria trenerė.