Ar taisyklingai išsivalote dantis? Specialistė atskleidė, į ką būtina atkreipti dėmesį

Vaistininkės teigimu, suaugęs žmogus dantis valyti kasdien turėtų mažiausiai keturias minutes ir tai daryti bent du kartus per parą. Savo dantų kairei, dešinei ir centrinei pusėms rekomenduojama skirti po trisdešimt sekundžių.

Pagrindine individualios burnos higienos priemone vaistininkė įvardija dantų šepetėlį. Valantis dantis šepetėliu, šio nereikėtų spausti per stipriai, pirmenybę teikti minkštam dantų šepetėliui. Dantų valymo kokybei įtaką daro šepetėlio šerelių kiekis, ilgis ir iškarpymas – į tai svarbu atkreipti dėmesį renkantis juos.

Vaistininkė I. Garuckienė vaikams rekomenduoja rinktis dantų šepetėlius maža galvute (2–2,5 cm ilgio, 10 mm pločio), tokie šepetėliai pasiekia sunkiai prieinamas vietas, todėl gali būti naudingi ir suaugusiems.

Paaugliai ir suaugusieji gali pasirinkti šepetėlius su didesne galvute (2,5–3 cm ilgio, 10–12 mm pločio), tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad šepetėliai su didžiausia galvute dažniausiai tinka tik išimamiems protezams valyti.

Nors pastaruoju metu itin didelio populiarumo sulaukia elektriniai dantų šepetėliai, ekspertė siūlo būti atidiems – tokio tipo šepetėliai gerai nuvalo dantų paviršių, tačiau gali pažeisti dantų emalį ar dantenas, ypač jei naudojamos didelio abrazyvumo dantų pastos.

Dantų pastos abrazyvumas, kuris yra vertinamas RDA (liet. – radioaktyviuoju dentino dilimu), negali būti didesnis nei 100 RDA, antraip pažeidžiamas dantų emalis. Apskritai, pasak vaistininkės, saugiausia naudoti dantų pastas, kurių abrazyvumo rodiklis yra 0–70 RDA.

Be to, elektriniai dantų šepetėliai netinka turintiems nenuimamų protezų – vainikėlių, tiltinių protezų, dėl šepetėlio sukeliamos vibracijos jie gali pradėti blogiau laikytis. Ilgai (ne vienus metus) valant dantis elektriniu šepetėliu gali atsirasti pleištinių defektų dantų kaklelio paviršiuje.

Kokią dantų pastą rinktis?

Pasak vaistininkės, renkantis pastą reikėtų atkreipti dėmesį į jos sudėtyje esantį fluoro kiekį. „Fluoras mažina burnos bakterijų išskiriamą rūgšties kiekį, stiprina dantų emalį, todėl didėja dantų atsparumas ėduoniui“, – teigia I. Garuckienė.

Taip pat naudinga rinktis dantų pastą, kurios sudėtyje yra stabilizuoto, kristalizuoto ar nestabilizuoto kalcio fosfato, polifosfatų sistemų, arginino, ksilitolio, nano-hidroksi-apatito – šios medžiagos pasižymi emalį stiprinančiomis bei apnašų susidarymą slopinančiomis savybėmis.

Jei negalite naudoti fluoro dėl alergijos ar kitų priežasčių, vaistininkė rekomenduoja rinktis tokią pastą, kurios sudėtyje būtų bent viena iš minėtų medžiagų, stiprinančių emalį ir mažinančių apnašų susidarymą. Dantų pastose esančios veiksmingos gydomosios ir profilaktinės medžiagos net iki 40 proc. padidina dantų valymo šepetėliu efektyvumą.

Nepamirškite ir tarpdančių

Vaistininkė teigia, jog svarbu nepamiršti ir tarpdančiams skirtų valymo priemonių. Viena iš jų – tarpdančių siūlas. Dantų siūlą naudoti rekomenduojama suaugusiems, turintiems sveikas dantenas. Juo savarankiškai naudotis gali ir vaikai nuo 12 metų bei jaunesnio amžiaus vaikai su tėvų priežiūra.

Tarpdančių siūlą ekspertė pataria naudoti kartą per dieną, vakarais, prieš dantų valymą. „Dantų siūlas gali būti vaškuotas, taip jis dar geriau įlenda į dantų tarpelį. Siūlui įlindus į tarpdantį, pirmyn-atgal atliekamas šveičiamasis judesys“, – pataria vaistininkė.

Tarpdančių higieną palaikyti gali padėti ir specialūs tarpdančių šepetėliai, tačiau svarbu juos pasirinkti tinkamo dydžio. Per maži tarpdančių šepetėliai gali gerai neišvalyti tarpų, o per dideli – pažeisti dantenas, todėl jeigu jaučiate, kad įsigyti šepetėliai per dideli, jokiu būdu jų negrūskite per jėgą. Naudinga turėti kelių skirtingų dydžių šepetėlių, nes neretai tarpdančiai gali būti skirtingo dydžio.