Revoliucija tapęs dantų atkūrimas ilgaisiais implantais – jau Lietuvoje

Sprendimas be kaulo priauginimo ir sinuso pakėlimo

Dėl uždelsto implantavimo po dantų pašalinimo, dantenų ligų, traumų ar genetinių veiksnių, norint pradėti gydymą, dažnai susiduriama su trukdžiu – kaulinio audinio trūkumu. Tokiu atveju pirmiausia turi būti atliekamas kaulo priauginimas, o tik tuomet – implantacija.

Vis dėlto, pasitelkiant proveržiu odontologijos pasaulyje tapusį „Maxilla-for-All®“ gydymo metodą – dantis atstatant visame pasaulyje pripažįstamais ir Italijos rinkos lyderių „J Dental Care“ implantais – kaulo priauginimo operacijos galima išvengti. To priežastis – bedančio žandikaulio gydymui pritaikyti implantai yra ilgesni, nei įprastiniai, ir, net trūkstant kaulo, puikiai įsitvirtina žandikaulyje be jokių papildomų procedūrų. Dėl tos pačios priežasties daugeliu atveju išvengiama ir sinuso pakėlimo. Tad, nors ilgųjų implantų kaina nesiskiria nuo įprastinių, šypsena atkuriama per daug trumpesnį laiką ir su mažiau invazijos.

Visų dantų implantacija per vieną vizitą

Bedančio žandikaulio atstatymas prasideda nuo pirminės konsultacijos – jos metu atliekami išsamūs dantų rentgeno tyrimai ir sudaromas gydymo planas. Po jos seka vos vienas vizitas klinikoje, kurio metu ne tik pašalinami likę, tačiau funkcijos nebeatliekantys dantys, bet ir atliekama visų dantų implantacija.

Tam, kad pacientas galėtų grįžti prie įprastinio gyvenimo ritmo ir džiaugtis estetiška šypsena, jau kelių dienų bėgyje po implantavimo procedūros pritvirtinami laikini dantys, o praėjus 2–4 mėnesiams ir įsitikinus, kad įsriegti implantai prigijo, prie jų pritvirtinama matoma dalis – neišimamas, cirkonio oksido protezas.

Išvaizda ir funkcionalumas – kaip tikrų dantų

„J Dental Care“ dantų implantai gaminami iš gryno titano, tad pasižymi ypatingų tvirtumu, yra stabilūs bei funkcijomis prilygsta natūraliems dantims, nekelia jokio diskomforto ar skausmo. Tuo tarpu ant implantų pritvirtinami dantų vainikėliai yra gaminami individualiai kiekvienam pacientui, tad beveik nesiskiria nuo tikrų, nuosavų dantų ir nė iš tolo savo išvaizda neprimena išimamų protezų. Tą patvirtins kiekvienas, klinikoje „Bechara“ jau atkūręs savo šypseną, pacientas.

Šypsena, tarnaujanti visą gyvenimą

Dantų implantavimo procedūrą „Maxilla-for-All®“ metodu atlieka „Bechara“ klinikos Vilniuje įkūrėjas, burnos chirurgas ir implantologijos ekspertas Dr. Soheil Bechara. 18 metų sukaupta eksperto patirtis padeda išspręsti net pačius sudėtingiausius atvejus bei užtikrinti ilgaamžį rezultatą. Po kokybiškai atliktos implantavimo procedūros implantai gali tarnauti 20 ir daugiau metų, o tinkamai prižiūrimi – ir visą gyvenimą.

Odontologijos klinikos įkūrėjas užtikrina, kad patyrusio specialisto atliktas dantų atstatymas ilgaisiais implantais – viena pažangiausių, greičiausių ir neskausmingiausių gydymo metodikų, sugrąžinanti tiek visavertį kramtymą, tiek estetiką: „Bedantis žandikaulis – dar ne galutinis nuosprendis prastai gyvenimo kokybei!“

