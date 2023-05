Į Lietuvą atvyksta pasaulinis humanitarinis lyderis

Kaip išgyventi žmogui šiais neramiais, skubos ir konfliktų laikais, išsaugoti sveikatą bei šeimos ramybę? Pasiekti vidinę harmoniją ir pasijusti laimingiems?

Viso to išskirtiniame seminare mokys gegužės 30 dieną į Lietuvą atvykstantis visame pasaulyje pripažintas dvasinis ir humanitarinis lyderis Šri Šri Ravi Shankaras. Jis yra įkūręs ir įkvėpęs precedento neturintį pasaulinį judėjimą, siekiantį visuomenės be streso ir be smurto idėjos - "The Art of Living" ("Gyvenimo meno").

Per daugybę programų ir kursų, organizacijų, bendradarbiavimą "The Art of Living" ir "Tarptautinę žmogiškųjų vertybių asociaciją" (IAHV), šis mokymas pasiekė pusę milijardo žmonių 184 pasaulio šalyse. Lietuvoje lyderis lankėsi 2001, 2009 ir 2019 metais.

"Šį pasaulį patiriame savo protu ir penkiais mums pažįstamais pojūčiais. Neturėdami dvasinių žinių galime galvoti, kad realybė yra tik tai, ką matome akimis, girdime ausimis, galime paliesti, užuosti ar paragauti. Tačiau kas vyksta už 5 mums pažįstamų pojūčių? Kaip mums giliau pažinti save ir kurti gilesnį ryšį su mus supančiu pasauliu?" - klausia Šri Šri Ravi Shankaras ir savo mokyme duoda atsakymus.

Į Lietuvą jis atvyksta tiesiai iš Briuselio, kur Europos Parlamente su pasaulio bei savęs pažinimo mokymu supažindino ir europarlamentarus.

"Viena didžiausių dabartinių žmonijos problemų yra psichinė mūsų sveikata. Nesvarbu, ar tai yra besivystančios, ar stiprios šalys, ar valstybės, kuriose viešpatauja taika, ar valstybės, kuriose šiomis dienomis vyksta karas - visi esame paliesti to paties. Tačiau yra būdų, kaip ir šioje greitoje realybėje gyventi sveikai ir harmoningai", - apie didžiausias dabartinę visuomenę kamuojančias problemas prieš keletą dienų Europos Parlamente Briuselyje kalbėjo Šri Šri Ravi Shankaras, laikomas vienu garsiausių pasaulio humanistų.

Pasaulinės sveikatos organizacijų tyrimai atskleidė, kad po pandemijos žmonių, kuriuos kamuoja depresija, nerimas, padidėjo ketvirtadaliu. Skaičiuojama, kad su psichologinėmis problemomis susiduria apie milijardas žmonių visame pasaulyje.

Kokie gi būtų šios masinės sveikatos problemos įveikimo būdai? Šri Šri Ravi Shankaras savo mokymu primena tuos, kuriuos žmonija sėkmingai naudoja jau tūkstančius metų.

"Kvėpavimo technikos yra nemokamos ir kiekvieno išmokstamos. Kvėpavimo pratimais nuramintas protas gali priimti daug palankesnius sprendimus sau ir kitiems, nes mes esame visi glaudžiai tarpusavyje susiję.

Daugiau nei pusė nusikaltimų visame pasaulyje įvyksta dėl prastos psichinės sveikatos, todėl į ją privalome žiūrėti kaip niekad atsakingai."

Šri Šri Ravi Shankaras ne tik kalbėjo, bet ir pravedė meditaciją susirinkusiems parlamentarams, kad jie akivaizdžiai patirtų jos naudą ir poveikį.

Šankaro tarptautinė asociacija ir "The Art of Living" organizacija pastaruoju metu ypač padeda karo alinamiems ukrainiečiams. Buvo suorganizuota daugiau nei 400 mokymo seminarų ir Ukrainoje, ir svetur gyvenantiems ukrainiečiams. Daugiau nei 5000 žmonių mokėsi geriau tvarkytis su stresu, nemiga, beviltiškumu, karo trauminių patirčių sukeltais simptomais.

Šri Šri Ravi Shankaras gimė 1956 metais pietų Indijoje, Madraso valstijoje. Mokslinį bakalauro laipsnį įgijo Bangalo universitete. "Ravio" vardas reiškia saulė. Dvasinę išmintį įgijo pas artimą Mahatmos Gandi bendražygį Sudhakarą Chaturvedi.

Savo mokymą pradėjo skleisti XX pabaigoje, pagrįstą kvėpavimo praktika. Kurią jis, paties teigimu, suvokė po 10 dienų tylos prie Bhadros upės krantų. 1981 m. įkūrė "Art of Living" organizaciją. 1983 m. ėmė vesti kursus Šveicarijoje, vėliau visame pasaulyje. 2020 m. susitiko su popiežiumi Pranciškumi Vatikane, dalyvavo konferencijoje apie technologijų įtaką vaikams.

Jis skatino religinius lyderius įsitraukti į kovą prieš ŽIV, yra kviečiamas į pasaulio lyderių susitikimus, dalyvauja sprendžiant karinius konfliktus.