Negerkite šių vitaminų kartu: tik išmesite pinigus į balą

Specialistai pabrėžia, kad svarbu maisto papildus vartoti protingai ir gerti juos tinkamu laiku. Pavyzdžiui, visų papildų vartojimas vienu metu po valgio gali turėti įtakos preparatų veiksmingumui ir vertingųjų medžiagų įsisavinimo greičiui.

Jei vartojate vaisto papildus arba planuojate tai daryti, turėtumėte vengti šių derinių:

Kalcis ir geležis. Kalcis gali kliudyti organizmui įsisavinti geležį, todėl šių maistų papildų geriau nevartoti kartu. Jeigu jūsų organizmui reikalingas papildomos kalcio ir geležies dozės, pasistenkite, kad maisto papildai būtų geriami skirtingu metu, bent jau dviejų valandų intervalu.

Pavyzdžiui, kad būtų lengviau prisiminti, vieną maisto papildą visada gerkite ryte, o kitą – vakare.

Cinkas ir varis. Šios medžiagos konkuruoja dėl įsisavinimo organizme. Jei jums reikia abiejų, ieškokite tokio preparato, kuriame būtų subalansuotas cinko ir vario santykis, arba vartokite juos skirtingu dienos metu, bent dviejų valandų skirtumu.

Magnis ir kalcis. Kartu vartojami šie maisto papildai gali trukdyti vienas kito absorbcijai žarnyne, o tai sumažina jų veiksmingumą. Jei jums reikalingos abi medžiagos, jų preparatus gerkite skirtingu dienos metu.

Vitaminas C ir vitaminas B12. šių papildų nedera vartoti didelėmis dozėmis kartu, nes vitaminas C gali sumažinti vitamino B12 kiekį, kurį organizmas pasisavina ir metabolizuoja.

Naudinga būtų atsiminti ir tai, kad kalcį, geriausia vartoti su maistu, o geležis lengviau pasisavinama organizme, jei jos maisto papildai geriami tuomet, kai skrandis yra tuščias.

Maisto papildų deriniai, galintys būti kenksmingi sveikatai:

Vitaminas C ir geležis. Vitaminas C gali pagerinti geležies įsisavinimą organizme, o tai gali būti naudinga. Tačiau jei vitaminas C vartojamas didelėmis dozėmis, jo kiekis organizme gali būti per didelis, taip pat išauga geležies toksiškumo rizika. Jei būtina vartoti abiejų rūšių maisto papildus, gerkite juos bent dviejų valandų skirtumu.

Vitaminas D ir kalcis. Nors šie du maisto papildai dažnai rekomenduojami vartoti kartu, didelės jų dozės gali sukelti hiperkalcemiją, t. y. per didelį kalcio kiekį kraujyje. Dėl to gali padidėti inkstų akmenų atsiradimo ir širdies sutrikimų rizika.

Ko nedera pamiršti?

Jeigu svarstote vartoti maisto papildus, naudinga prieš tai pasitarti su gydytoju ir išsiaiškinti, kokių vitaminų ir medžiagų jums trūksta. Tam nustatyti gali prireikti kraujo tyrimo.

Specialistai pabrėžia, kad maisto papildai gali būti naudingi sveikatai, tačiau jie negali pakeisti subalansuotos mitybos, kokybiško miego ar fizinio aktyvumo. Todėl nevalia pamiršti pagrindinių sveikos gyvensenos taisyklių. Gerkite daug vandens, venkite perdirbto maisto ir mankštinkitės.

Parengta pagal verywellhealth.com inf.