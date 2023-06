„ColonWell“ projekte sulieknėjusi Vaida: „Jaučiu lengvumą ne tik pilve, bet ir lipdama laiptais“

– Ką apie žarnynui ir lieknėjimui skirtą produktą „ColonWell“ žinojote iki dalyvavimo projekte?

– Apie „ColonWell“ girdėjau jau labai seniai, tačiau tuomet šis produktas atrodė it kokia daug kainuojanti utopija.

– Kokios problemos paskatino Jus išbandyti savo jėgas „ColonWell“ sveikatinimo iššūkių projekte Prienuose?

– Porą metų mano svoris vis augo ir galiausiai ėmiau jausti to pasekmes. Atsikėlus ryte braškėdavo keliai, o nuo besaikio vakarinio užkandžiavimo rytais kankindavo refliuksas. Be to, kiekvieną sezoną tekdavo pirkti vis didesnį rūbų dydį. Dar iki projekto ryžausi išbandyti „ColonWell“, tačiau tuomet jis tiesiog stovėjo spintelėje. Laimei, po kurio laiko pamačiau, kad vyksta sveikatinimo projektas Prienuose, kuris stipriai pakeitė mano gyvenimą.

– Kokius svorio metimo būdus esate bandžiusi anksčiau?

– Turbūt reiktų klausti, ko aš tik nebandžiau. Maitinausi pagal specialistės sudarytą mitybos programą, „sėdėjau“ ant grikių dietos, penktadieniais visai nevalgydavau ir t.t. Visgi, nė vienas būdas neatnešė ilgalaikio rezultato, o juolab geros savijautos.

– Prisiminkite projekto pradžią ir papasakokite, kokie pirmieji pojūčiai užplūdo Jus?

– Projekto organizatoriai perspėjo, kad pradėjus vartoti „ColonWell“ gali pūsti pilvą, tačiau man to nebuvo. Vos po kelių dienų pajaučiau, kad dingo alkio jausmas, tad lengvai atsisakiau vakarinių užkandžiavimų. Taip pat greitai dingo rytinis refliuksas ir padaugėjo energijos. Dabar tiesiog pabundu ryte ir iškart noriu aktyvių veiklų.

– Projekto metu Jūs ne tik vartojote „ColonWell“, bet ir sistemingai ugdėtės sveikesnės gyvensenos įpročius. Pasidalinkite, kaip pasikeitė Jūsų kasdienybė?

– Pradėjau gerti daugiau vandens, valgyti daugiau daržovių ir vaisių. Dingo vakariniai užkandžiavimai, o į saldumynus apskritai nebenoriu žiūrėti. Sunku patikėti, bet iki projekto buvau smaližė, kuri be pyragėlio negalėjo nė dienos ištverti. Taip pat pradėjau daug vaikščioti ir netgi sudalyvavau 21 kilometro žygyje. Jei nebūčiau numetusi svorio, niekaip nebūčiau nuėjusi tokio atstumo.

– Sveikatinimo projekte Jūsų laukė sveikos gyvensenos iššūkiai. Kaip sekėsi juos įveikti?

– Atsisakyti cukraus nebuvo sunku, nes pradėjus vartoti „ColonWell“ dingo poreikis saldumynams. Miltinių produktų taip pat atsisakiau gana lengvai. Labai patiko vaikščiojimo iššūkis, kai jau buvau numetusi keletą kilogramų, nes tapau judresnė. Tuo tarpu kontrastinio dušo iššūkis man buvo per sudėtingas ir nepavyko su juo „susigyventi“.

– Kas projekto metu Jums padarė didžiausią įspūdį?

– Labiausiai mane sužavėjo organizatorių komanda ir projekto dalyvės. Jie visi gebėjo nuoširdžiai ir veiksmingai užmotyvuoti siekti savo tikslų.

– Šešias savaites trukęs projektas baigėsi, tačiau rezultatai išlieka. Pasidalinkite, ką Jums pavyko pasiekti šio projekto metu?

– Projekto metu nukrito 9 kilogramai ir svoris krenta toliau. Nuostabiausia tai, kad svorį metu būdama soti. Kasdien jaučiu lengvumą ne tik pilve, bet ir lipdama laiptais ar kažką aktyvaus veikdama. Džiugina, jog teko atsinaujinti drabužių spintą. Jau telpu į džinsus, kuriuos nešiojau prieš priaugdama daug svorio.

– Jūsų pasiekimai išties stulbinantys. Ką darysite, kad jie išliktų ir po projekto?

– Šiandien suprantu, kad projekte aš ne svorį mečiau, o tiesiog formavausi naujus sveikesnio gyvenimo įpročius. Tikiuosi, kad tai, ką išmokau išliks mano gyvenimo būdu. Man pavyko susitarti su pačia savimi, o kai švari galva, švarus ir žarnynas. Nenoriu grįžti ten, kur buvau iki projekto.

– Jūsų istorija įkvepia tikėti, kad radus tinkamą sveikatinimo būdą galima iš pagrindų pakeisti savo savijautą. Ar rekomendavote „ColonWell“ savo artimiesiems?

„ColonWell“ jau vartoja man artimiausi žmonės. Iš pradžių dėl žarnyno problemų paskatinau „ColonWell“ vartoti savo vyrą. Jis nedegė noru išbandyti šį produktą, bet kai pajuto rezultatus, pats savo noru ėmė jį gerti. Mano mama džiaugiasi, kad ne tik numetė svorio, bet ir žarnyno veiklą susitvarkė. Šiaip patys aplinkiniai manęs klausia, ką aš čia savo gyvenime pakeičiau, tad tiesiog dalinuosi patirtimi su jais.

– Ko palinkėtumėte tiems, kurie su pavydu žiūri į žmones metančius svorį, tačiau patys nesiryžta nieko keisti savo kasdienybėje?

– Linkiu ryžtis perlipti per save, apsišarvuoti kantrybe ir pabandyti bent savaitę kruopščiai vartoti „ColonWell“. Stebuklų nebus, tačiau rimtai nusiteikus galima pasiekti išties įspūdingų rezultatų.

Vaidos istorija įrodo, kad siekiant sėkmingai numesti svorio svarbu išsiugdyti sveikesnio gyvenimo įpročius. Norite sulieknėti, daugiau judėti ir jaustis geriau? Kviečiame dalyvauti „ColonWell“ sveikatinimo projektuose ir susipažinti su kitų žmonių sėkmės istorijomis www.colonwell.lt ar „ColonWell“ „Facebook‘o“ paskyroje.