Kraujavimas iš nosies gali signalizuoti apie gyvybei pavojingą ligą: štai ką svarbu žinoti

„Kraujavimas iš nosies dažniausiai yra lengva, savaime pasibaigianti būklė, kuri itin retai sukelia sunkias komplikacijas. Visgi, jei ši būklė kartojasi kelis kartus per mėnesį, reikėtų kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti kraujavimo priežastį“, – pasakoja R. Urbonavičienė.

Pasak jos, dažniausiai kraujavimas iš nosies pasireiškia 2–10 metų vaikams ir vyresniems žmonėms nuo 50 iki 80 metų amžiaus. Taip pat, remiantis statistiniais duomenimis, galima pastebėti, kad šiek tiek dažniau ši būklė būdingesnė vyrams (58 proc.) nei moterims (42 proc.).

Kadangi šis sutrikimas dažnai kyla dėl sudirgusios nosies gleivinės, jis dažniau pasitaiko sauso klimato šalyse. Taip pat kraujavimo iš nosies atvejų padaugėja šaltojo sezono metu, kai dėl namų šildymo išsausėja patalpų oras.

Priežastys gali būti įvairios

„InMedica“ klinikos šeimos gydytoja atkreipia dėmesį, kad kraujavimas iš nosies kyla dėl įvairių priežasčių, kurias galima suskirstyti į tris grupes: vietines, sistemines ir idiopatines.

„Dažniausios vietinės priežastys yra įvairios traumos, nosies gleivinės sudirginimas, nosies pertvaros patologija ar uždegiminės ligos. Tuo metu sisteminės priežastys yra susijusios su kitomis sveikatos būklėmis, pavyzdžiui, krešėjimo sutrikimais ar ateroskleroze – kraujagyslių sienelių liga. Idiopatinei grupei priskiriami kraujavimai iš nosies, kurie neturi tikslios nustatytos priežasties“, – teigia R. Urbonavičienė.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad kraujavimas iš nosies gali būti kitų ligų simptomas ir signalizuoti apie sunkias sveikatos būkles, kurios, tam tikrais atvejais, netgi kelia pavojų gyvybei. Tai tokios būklės kaip kraujo krešėjimo sistemos sutrikimai, kepenų ligos, inkstų nepakankamumas, kraujagyslių ligos, lėtinis alkoholizmas, leukemija, arba paveldimos ligos, tokios kaip Osler-Weber-Rendu sindromas.

Taip pat R. Urbonavičienė pastebi, kad kraujas iš nosies gali pradėti bėgti ir dėl piktnaudžiavimo nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais ar aspirinu.

Kaip taisyklingai sustabdyti kraujavimą?

Prasidėjus kraujavimui iš nosies, labai svarbu žinoti, kaip taisyklingai jį stabdyti ir tai pradėti daryti kuo skubiau. Pirmiausia reikia švelniai užspaudus laikyti nosį – dažniausiai užtenka 5–10 minučių. Derėtų prisiminti, kad galvą reikia laikyti tiesiai, o ne užversti.

Jei yra galimybė, ant kaktos verta uždėti šalčio paketą, taip pat galima naudoti hemostatinius tepalus, skirtus kraujavimo stabdymui. Jei sustabdyti kraujavimo nepavyksta per 30 minučių, reikėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą.

„Gydytojai pirmiausia įvertins nosies gleivinę ir vizualizuos kraujavimo šaltinį, jo vietą. Užsitęsus kraujavimui iš nosies ir nepavykstant jo sustabdyti anksčiau minėtais būdais, gali būti taikoma nosies tamponada, o kraujuojanti kraujagyslė gali būti prideginama elektrokauterizacijos būdu“, – pasakoja „InMedica“ klinikos šeimos gydytoja.

Svarbu pasirūpinti, kad kraujavimas nepasikartotų

Verta žinoti, kad sustabdžius kraujavimą, nosies gleivinė vis dar yra jautri, todėl išlieka rizika šiai būklei pasikartoti. Tam, kad pavyktų to išvengti R. Urbonavičienė pasakoja, kaip užbėgti šiai būklei už akių: „Pirmiausia, reikėtų nedirginti nosies gleivinės – tai yra jos nekrapštyti. Taip pat vengti stipraus nosies pūtimo, nečiaudėti užčiaupta burna. Kurį laiką nevalgyti labai karšto ir aštraus maisto bei nesimaudyti po labai karštu dušu. Be to, reikėtų nevartoti aspirino, o nosį praplauti jūros vandeniu.“

Prisiminkite, jog norint išvengti rimtesnių sveikatos sutrikimų, visada svarbu profilaktiškai tikrintis sveikatą ir reguliariai atlikti kraujo tyrimus. Tai padeda ne tik sumažinti kraujavimo iš nosies riziką, bet ir laiku pastebėti svarbius organizmo pokyčius.