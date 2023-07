3 gatvės gimnastų patarimai norintiems pradėti aktyviau sportuoti lauke

1. Kiek kartų per savaitę sportuoti?

Kaip teigia D.Tomkutonis, treniruočių skaičius per savaitę ar per mėnesį skirsis priklausomai nuo keliamų tikslų, tad pirmiausiai reikėtų pradėti nuo jų.

„Jeigu kalbėtume apie tai, kiek apskritai vidutiniškai užtrunka nuo pirminių pagrindų pasiekti gatvės gimnastų lygį – tai bent 6–7 metus. Tuo metu tam, kad pasiekti gerą ir sveiką fizinę formą be traumų ir be didesnių sportinių ambicijų, vidutiniam žmogui verta sportuoti bent 2 kartus į savaitę po 1 val. Jeigu žmogus sportuoja tokiu reguliarumu, per kelis metus galima išmokti stovėti ant rankų ar atlikti tokius pratimus kaip „vėliava“. Galiausiai, jei sportuojantis žmogus nori pasukti gatvės gimnastikos keliu – mūsų komanda neturi jokių konkrečių reikalavimų, bet tam reikia ruoštis ir pradėti dalyvauti varžybose, pavyzdžiui, kasmetiniame Lietuvos čempionate. Kita vertus, mūsų sporte visi atletai yra draugiški ir padedantys vieni kitiems įvairias patarimais, tad tai geras atspirties taškas“, – teigia „Project Mayhem“ vadovas.

Pasak U.Eidžiūnaitės, šiandien išmanusis laikrodis yra ne tik gyvenimo palydovas, bet ir pažangus būdas nuolat sekti savo sveikatos būseną: „Pradėjus aktyviau sportuoti ar tiesiog daugiau judėti, labai svarbu stebėti savo savijautą. Būtent šiam tikslui naujajame laikrodyje „Huawei Watch 4 Pro“ yra įdiegta visiškai nauja funkcija – svarbiausių 7 sveikatos duomenų apžvalga, pateikiama vos per vieną minutę: EKG, širdies susitraukimų dažnis, SpO2, stresas, odos temperatūra, arterijų standumas ir kvėpavimo patikra. Ši funkcija leis nepervargti ir laiku pastebėti, jei mūsų organizmui kažko trūksta“.

2. Pradėti verta nuo trijų bazinių pratimų

„Prisitraukimai, atsispaudimai lygiagretėse ir preso pratimai yra svarbiausi baziniai pratimai gatvės gimnastikoje. Kita vertus, jie labai tinkami ir tiesiog aktyvesnį gyvenimą norintiems pradėti žmonėms. Visų šių pratimų yra daug įvairių variacijų. Pavyzdžiui, kai jie pasidaro lengvi – tuomet į treniruotes yra įtraukiamas papildomas svoris ir tie patys prisitraukimai ar atsispaudimai jau daromi su papildomais kilogramais. Iš neišvardintų pratimų prie bazinių galima būtų pridėti atsispaudimus stovint ant rankų, prie sienos arba mokant laikyti pusiausvyrą be sienos. Svarbu prisiminti, kad pečiai yra viena pagrindinių raumenų grupių, kuri dirba atliekant įvairius statinius pratimus, todėl jų lavinimas turėtų tapti vienu iš prioritetų“, – sako D.Tomkutonis.

Kaip teigia U.Eidžiūnaitė, šiandien išmanieji laikrodžiai ypač pasitarnauja ir paties sporto metu – juose telpa daugiau nei 100 sporto režimų: „Dažniausiai sportuodami pasirenkame bėgimo, važiavimo dviračio arba, pavyzdžiui, plaukimo treniruotes laikrodyje ir nepasigiliname, kiek daug skirtingų režimų siūlo mūsų išmanusis laikrodis. Be tradicinių treniruočių laikrodyje „Huawei Watch 4 Pro“ galima rasti ir lygiagretes, liemens mankštą, jėgos treniruotes ar bet kokius treniruoklius, kurie paprastai būna lauko sporto aikštelėse. Įsijungus norimą sporto režimą, laikrodis iš karto fiksuoja svarbiausius ir labai tikslius sveikatos rodmenis: širdies ritmą, sudegintas kalorijas ar asmeninį progresą“.

3. Vienodas dėmesys visoms raumenų grupėms

Anot D.Tomkutonio, nereikėtų susitelkti į vieną raumenų grupę ir visą dėmesį skirti vien jai, nes taip tik stabdysime savo progresą.

„Didžioji dalis prisitraukimų labiausiai lavina plačiuosius nugaros raumenis ir šiek tiek mažiau rankas. Atsispaudimai lavina net kelias raumenų grupes – priekinę pečių dalį, tricepso ir krūtinės raumenis. Priklausomai nuo rankų padėties ar kūno pasvyrimo atsispaudimų metu viena ar kita raumenų grupė dirbs labiau. Kojų pakėlimai prie pilvo arba iki skersinio treniruoja preso raumenis. Presas tiek mūsų sporto šakoje, tiek nuolatiniame gyvenime yra labai svarbi raumenų grupė, tad kojų pakėlimų tikrai nereiktų vengti. Kita vertus, į vieną konkretų pratimą ar raumenų grupę taip pat nereikėtų susitelkti, nes visi mūsų raumenys turėtų būti lavinami tolygiai“, – išskiria gatvės gimnastas.

„Huawei“ ekspertė U.Eidžiūnaitė pastebi, kad nuolat aktyviai sportuojančių ar judančių žmonių gyvenimą smarkiai palengvina moderni išmaniųjų telefonų funkcija: „Eidami sportuoti ar pabėgioti paprastai norime su savimi turėti kuo mažiau daiktų, todėl telefonas kartais tampa nepatogumu. Šiandien dėl to nebeverta jaudintis, nes išmanusis laikrodis „Huawei Watch 4 Pro“ palaiko eSIM funkciją, kuri leis skambinti ir atsiliepti į skambučius sportuojant lauko aikštelėse ar išbėgus pabėgioti.“