Apie kraujotakos ligą įspėja kojos: pastebėjus šiuos simptomus nevalia delsti

Sergant lėtiniu venų nepakankamumu dėl susilpnėjusių venų sienelių bei sutrikusios vožtuvų veiklos dalis kraujo negrįžta į širdį ir pradeda kauptis kojų venose. Dėl to gali pasireikšti tokie simptomai kaip pakitusi odos spalva, kojų mėšlungis nakties metu, skausmas, sunkumo jausmas kojose, blauzdų bei kulkšnių patinimas po ilgo stovėjimo, venų išsiplėtimas (išryškėjimas). Kartais žmonės šiuos požymius palaiko estetine problema ir nekreipia dėmesio į galimos ligos simptomus. Jei lėtinis venų nepakankamumas nėra gydomas, padidėja rizika ligai progresuoti. Tokiu atveju ties kulkšnimis gali atsirasti opos. Pastebėjus pirmuosius lėtinio venų nepakankamumo simptomus reikėtų kreiptis į gydytoją.

Siekiant apsisaugoti nuo šio sveikatos sutrikimo, pravartu žinoti, kokios priežastys lemia jos atsiradimą. Rizika susirgti lėtiniu venų nepakankamumu padidėja, jei šeimoje kažkas serga šia liga ar giliųjų venų tromboze. Be to, lėtinį venų nepakankamumą gali lemti rūkymas, mažas fizinis aktyvumas, nutukimas, nėštumas, per ilgas sėdėjimas ar gulėjimas nedarant judėjimui skirtų pertraukų. Norint sumažinti susirgimo riziką, rekomenduojama skirti daugiau laiko ir dėmesio fiziniam aktyvumui, užtikrinti sveiką, subalansuotą mitybą, vengti žalingų įpročių, rūkymo.

Lėtinis venų nepakankamumas dažniausiai skirstomas į stadijas, parodančias kiek pažengusi yra liga. Kuo anksčiau pastebimi pirmieji ligos simptomai ir nustatoma ligos stadija, tuo greičiau galima imtis priemonių, padėsiančių sulėtinti ligos progresavimą. Lėtinio venų nepakankamumo stadijos gali būti:

0 stadija. Retkarčiais jaučiamas skausmas, nuovargis, bet nėra kitų aiškiai matomų simptomų.

1 stadija. Pradeda matytis kraujagyslės

2 stadija. Matomų kraujagyslių plotis didesnis nei 3 milimetrai.

3 stadija. Atsiranda patinimas, bet jokių kitų odos pakitimų nėra.

4 stadija. Pasikeičia odos spalva ar odos tekstūra.

5 stadija. Atsiranda opos.

6 stadija. Negyjančių opų atsiradimas.

Svarbu, kad asmenys, sergantys lėtiniu venų nepakankamumu, laiku kreiptųsi į gydytoją, kuris paskirtų reikiamą gydymą vaistais ar kitais gydymo būdais (pavyzdžiui, lazerinis gydymas, skleroterapija). Jei liga stipriai pažengusi, gali prireikti chirurginės operacijos. Sergantiesiems taip pat patariama dėvėti kompresines kojines, padidinti fizinį aktyvumą dažniau sportuojant, vaikštant, judinant kojas. Taip pat gali padėti geliai su heparinu (Lioton 1000). Didelės koncentracijos heparino gelis, plačiai naudojamas mazginio venų išsiplėtimo ir jo sukeliamų komplikacijų gydymui. Esant poreikiui heparino gelis vietiniam gydymui gali būti vartojamas vienas arba derinant su sisteminėmis gydymo priemonėmis. Lioton 1000 gelis maloniai kvepia levandomis, netepa drabužių, jį galima naudoti darbe ar kelionėje. Jis veiksmingai mažina lėtinio venų nepakankamumo simptomus: kojų sunkumo jausmą, tinimą, skausmingumą, naktinius raumenų spazmus. Prieš bet kokio vaisto vartojimą būtina pirma pasitarti su gydytoju ar vaistininku ir perskaityti informacinį lapelį. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.