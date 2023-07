Uoga, kurios nauda atima žadą: gerina protinę veiklą ir mažina kraujospūdį

Tačiau naujas San Diego universiteto (JAV) mokslininkų tyrimas atskleidė ypatingą braškių privalumą. Šias uogas valgant kasdien galima pagerinti kognityvines funkcijas, sumažinti kraujospūdį ir padidinti antioksidacinį pajėgumą.

Tyrimas neseniai buvo pristatytas kasmetiniame Amerikos mitybos draugijos susitikime.

16 braškių kasdien

Tyrime dalyvavo 35 sveiki vyrai ir moterys nuo 66 iki 78 metų amžiaus. Viena tyrimo dalyvių grupė aštuonias savaites kasdien vartojo po 26 gramus liofilizuotų braškių miltelių. Tai atitinka maždaug 16 didelių braškių.

Praėjus aštuonioms savaitėms tyrėjai nustatė, kad braškių miltelius vartojusių tyrimo dalyvių kognityvinių procesų greitis padidėjo 5,2 proc., sistolinis kraujospūdis sumažėjo 3,6 proc., o antioksidacinis pajėgumas išaugo 10,2 proc., palyginti su kontrolinei grupei priskirtais savanoriais, kurie negavo liofilizuotų braškių miltelių.

Šiam tyrimui vadovavusi San Diego universiteto mitybos ekspertė profesorė Shirin Hooshmand paaiškino, jog braškės yra puikus vitamino C šaltinis.

Tyrėjų taip pat nenustebino ir pagerėjęs braškių valgytojų kognityvinių duomenų apdorojimo greitis.

„Ankstesni tyrimai jau parodė braškių naudą širdies ir kraujagyslių sveikatai. Puiku, kad mūsų tyrimas patvirtino šias įžvalgas“, – teigiamą braškių poveikį kraujo spaudimui komentavo tyrėja.

„Braškių valgymas gali pagerinti protines funkcijas bei širdies ir kraujagyslių sveikatą. Džiaugiamės, kad paprastas mitybos pakeitimas gali turėti naudos vyresnių žmonių sveikatai“, – sakė S.Hooshmand.

Kodėl braškės tokios naudingos?

Braškės pradėtos auginti 18 a. Prancūzijoje. Tačiau laukinės braškių rūšys augo dar senovės romėnų laikais.

Šiandien braškės auginamos daugelyje pasaulio šalių, o stambiausios šių uogų augintojos – JAV, Turkija ir Ispanija.

Įdomu tai, kad nors braškės vadinamos uogomis, bet techniškai jos yra vaisiai.

Braškėse yra daug vitaminų ir mineralų, reikalingų gerai sveikatai palaikyti, įskaitant vitaminą A, magnį, kalį ir vitaminą B9.

Be to, braškėse yra labai daug vitamino C – suvalgius vos aštuonias braškes, organizmas gauna visą vitamino C paros normą.

Braškės pasižymi dideliu antioksidantų, įskaitant polifenolius ir fitosterolius, kiekiu. Polifenoliai pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, o fitosteroliai padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje.

Ankstesnių tyrimų duomenimis, braškių vartojimas susijęs su mažesne širdies ligų, cukrinio diabeto, Alzheimerio ligos rizika ir net gali padėti išvengti vėžio.

Mokslininkai mano dar neatradę visų atsakymų apie braškių poveikį žmogaus sveikatai. Ateities tyrimai turėtų pateikti daugiau vertingų žinių.

Parengta pagal „Medical News Today“ inf.