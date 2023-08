Intymi higiena: vaistininkė išvardijo simptomus, kurie išduoda sveikatos sutrikimus

Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Domantės Viliūnaitės, nemalonūs kvapai šioje kūno srityje gali atsirasti dėl įvairių priežasčių – prakaito, bakterijų pertekliaus, prastos higienos, šlapimo ir išmatų, menstruacijų bei tam tikrų maisto produktų.

„Kaip ir kitose kūno dalyse, lytinių organų srityje yra prakaito liaukų. Šiltu oru, o ypač fizinio aktyvumo metu, gausiai prakaituojama, todėl prakaitas kaupiasi ir taip gali kilti dirginantis kvapas. Tiesa, nemalonus kvapas gali atsirasti ir dėl netinkamos higienos – nepakankamas arba nedažnas lytinių organų prausimas gali sukelti ne tik prakaito, bet ir bakterijų kaupimąsi“, – teigia vaistininkė.

Anot pašnekovės, genitalijų srityje natūraliai yra bakterijų, kurios padeda išlaikyti sveiką pusiausvyrą, tačiau kai kurių bakterijų, tokių kaip Gardnerella vaginalis, dauginimasis moterims gali ne tik sukelti juntamą kvapą, bet ir gali būti ankstyvas bakterinės vaginozės simptomas. Be to, ryškų kvapą moterų lytinių organų srityje gali sukelti ir menstruacijų metu išsiskyręs kraujas, kuris gali susimaišyti su makšties išskyromis. Norint to išvengti patariama reguliariai keisti menstruacijoms skirtas higienos priemones.

„Kvapą sukelti gali ir netinkamas šlapimo arba išmatų nuvalymas pasituštinus. Šlapimas su išmatomis gali patekti į lytinių organų sritį ir sukelti šlapimo takų infekciją, todėl norint sumažinti užteršimo riziką, labai svarbu laikytis tinkamos valymo technikos – iš priekio į galą“, – pabrėžia D. Viliūnaitė.

Specialistė sako, kad stiprų aromatą turintys maisto produktai, tokie kaip šparagai ar česnakai, gali sukelti trumpalaikius kūno kvapo pokyčius, įskaitant ir lytinių organų sritį. Be to, tam tikrų vaistų ar papildų šalutinis poveikis taip pat gali lemti kūno kvapo pakitimus.

„Svarbu atsiminti, kad nors švelniai juntamas kvapas yra normalus reiškinys, bet koks staigus, ilgiau besitęsiantis ar labai stiprus kvapas kartu su niežulio, dirginimo ar neįprastų išskyrų simptomais gali indikuoti esamą problemą“, – perspėja pašnekovė.

Nemalonus kvapas ir dirginimas – ankstyvas infekcijos simptomas?

Vaistininkė tikina, kad nemalonus kvapas nėra vienintelis netinkamos higienos padarinys. Dėl prastos kūno priežiūros taip pat gali būti jaučiamas dirginimas, o kai kuriais atvejais kyla padidėjusi rizika odos infekcijoms.

„Dėl nepakankamos higienos lytinių organų srityje gali būti prakaito, bakterijų, šlapimo arba išmatų likučių. Tai žmogui kelia dirginimą ir niežulį bei padidina odos sutrikimų, tokių kaip plaukų folikulų infekcijos arba odos raukšlių uždegimo, riziką“, – perspėja ji.

Prasta kūno priežiūra gali privesti ir prie didesnio dėmesio reikalaujančių sutrikimų ir infekcijų, viena iš jų – bakterinė vaginozė.

„Bakterinė vaginozė yra natūralių makšties bakterijų pusiausvyros sutrikimas, dėl kurio atsiranda tokių simptomų kaip specifinis kvapas, neįprastos makšties išskyros, niežulys ir dirginimas. Šios infekcijos gydymas paprastai apima receptinius antibiotikus, tokius kaip metronidazolas arba klindamicinas, kurie yra geriamųjų arba makšties ovulių formų, tačiau visada reikia pasikonsultuoti su gydytoju, kuris paskirs tinkamą gydymą“, – pataria D. Viliūnaitė.

Dėl netinkamos higienos taip pat gali padidėti pavojus kentėti ir nuo kandidozės infekcijos. Ji moterims gali sukelti niežulį, deginimą, paraudimą ir tirštas baltas makšties išskyras. Šios infekcijos įprastai gydomos priešgrybeliniais vaistais, vietiniais kremais ar geriamosiomis tabletėmis.

„Vienas iš dažniausiai pasitaikančių negalavimų, su kuriais susiduriu dirbdama vaistinėje, tai Candida sukeliamos infekcijos. Dažnai iš moterų apibūdinamų simptomų suprantu, kad jas kamuoja būtent ši infekcija, ir rekomenduoju nereceptinį vaistą, kurį būtina sunaudoti pilnai, nepaisant to, kad situacija pagerėjo. Taip pat prie vaistų papildomai rekomenduoju ir lytinių organų prausiklius, kurie atstato pH ir atkuria gleivinę. Devynioms iš dešimt moterų, kurios grįžta į vaistinę, rekomenduotas gydymas ir vaistai padeda“, – pasakoja pašnekovė.

Nemalonius pojūčius gali sukelti ir dėl netinkamos higienos į šlapimo takus patekusios bakterijos – tiek vyrus, tiek moteris gali varginti tokie simptomai kaip dažnas šlapinimasis, skausmas ar deginimas šlapinimosi metu, drumstas arba kruvinas šlapimas ir stiprus kvapas. Tai yra pirmieji šlapimo takų infekcijos simptomai. Ši infekcija gydoma antibiotikais, kuriuos paskiria sveikatos priežiūros specialistas, todėl norint pasveikti, privaloma užbaigti visą antibiotikų kursą.

„Svarbu pažymėti, kad simptomų buvimas nebūtinai reiškia, kad pagrindinė priežastis yra prasta higiena. Daugelis sutrikimų ir infekcijų turi daugybę priežasčių, įskaitant tokius veiksnius kaip seksualinis aktyvumas, hormoniniai pokyčiai, susilpnėjusi imuninė sistema arba genetinis polinkis, tačiau pastebėjus bet kurį iš šių simptomų, reikėtų nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą“, – pataria vaistininkė.

Rekomenduoja laikytis bendrų higienos taisyklių

Pašnekovė teigia, kad norint apsisaugoti nuo genitalijų srities sutrikimų arba infekcijų svarbu laikytis bendrų higienos taisyklių, tokių kaip kasdienis apsiprausimas. Lytinių organų sritį rekomenduojama kasdien plauti švelniu, bekvapiu muilu ir šiltu vandeniu bei švelniai išvalyti išorinius lytinius organus. Nerekomenduojama naudoti šiurkščių, itin kvepiančių muilų, nes jie gali sutrikdyti natūralų pH balansą ir sukelti dirginimą.

„Nors reguliarus apsiprausimas yra būtinas, per dažnas plovimas gali pašalinti naudingas bakterijas, kurios padeda palaikyti sveiką lytinių organų aplinką. Rekomenduojama laikytis švelnaus plovimo ir tai atlikti vieną ar du kartus per dieną“ – komentuoja D. Viliūnaitė.

Kalbėdama apie tinkamą apatinių pasirinkimą, pašnekovė pamini, kad reikia dėvėti švarius, orui pralaidžius medvilninius apatinius, kurie sugeria drėgmę. Rekomenduojama vengti aptemptų apatinių drabužių arba sintetinių medžiagų, kurios gali sudaryti palankią aplinką bakterijoms ar grybeliams daugintis.

„Kalbant apie asmeninius daiktus, reikėtų vengti dalintis rankšluosčiais, apatiniais drabužiais ar skustuvais, nes bendras jų naudojimas gali perduoti bakterijas arba infekcijas“, – perspėja ji.

Vaistininkė pamini, kad jeigu žmogus yra seksualiai aktyvus, jam patariama naudoti barjerinius metodus, pavyzdžiui, prezervatyvus, kad būtų išvengta lytiniu keliu plintančių infekcijų.

„Tiek vyrai, tiek moterys turėtų apsvarstyti galimybę reguliariai lankytis pas sveikatos priežiūros specialistą, kad jis galėtų atlikti įprastinius sveikatos patikrinimus ir aptartų bendrą lytinių organų sveikatą“ – pataria D. Viliūnaitė.