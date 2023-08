10 kilogramų numetusi Jurgita: „Sunku patikėti, bet lieknėju būdama soti“

– Kaip prasidėjo Jūsų pažintis su žarnynui ir lieknėjimui skirtu „ColonWell“ produktu?

– Apie „ColonWell“ žinojau jau seniai, bet nesiryžau įsigyti. Kartą pamačiau, kad mano mieste vyksta „ColonWell“ sveikatinimo iššūkių projektas. Norinčiųjų dalyvauti buvo išties daug, tad apsidžiaugiau, kad buvau atrinkta.

– Kokios problemos paskatino Jus dalyvauti Šiauliuose vykusiame „ColonWell“ sveikatinimo iššūkių projekte?

– Atėjau su aiškiu tikslu – numesti svorio. Šeimos gydytojas vis klausdavo, kaip žadu atsikratyti antsvorio ir galiausiai liepė iki metų galo numesti net 20 kilogramų. Tuo metu šis tikslas atrodė nepasiekiamas, nes svoris nekrito, tačiau šis projektas leido iš naujo patikėti savimi.

– Teigiate, kad svoris anksčiau Jums nekrisdavo, o kaip bandėte jį mesti?

– Dalyvavau projekte, kuriame buvo sudaryta griežta baltyminė dieta. Pirmas dvi savaites sukandusi dantis bandžiau jos laikytis, bet trečią savaitę palūžau, nes jaučiausi fiziškai išsekusi. Galiausiai keli numesti kilogramai sugrįžo su kaupu.

– Kaip tuomet jautėtės pirmosiomis „ColonWell“ projekto savaitėmis?

– Nuo pirmų projekto dienų pajutau lengvumą ir energijos antplūdį. Sunku patikėti, bet svoris ėmė kristi, o aš jaučiausi soti.

– Kaip pasikeitė Jūsų kasdieniai maitinimosi įpročiai?

– Nors buvau „užkietėjusi“ smaližė, greitai dingo poreikis valgyti saldumynus. Taip pat ženkliai sumažėjo maisto porcijos, tačiau nereikėjo atsisakyti kitų mėgstamų produktų. Bene didžiausias pokytis mano rutinoje – protarpinis badavimas. Tarp vakarienės ir pusryčių darau 16 valandų nevalgymo pertrauką ir dėl to nesijaučiu alkana, nes vartojų „ColonWell“, kuris beveik neturi kalorijų...

– Projekte Jums teko įveikti net kelis sveikatinimo iššūkius. Kaip sekėsi su jais „susidraugauti“?

– Pirmą savaitę atsisakiau saldumynų. Pora dienų buvo sunku, tačiau trečią dieną dingo poreikis juos valgyti. Antrą savaitę pradėjau vaikščioti rytais ir šis iššūkis man ypač prilipo. Trečią savaitę išbandžiau kontrastinį dušą, kuris mane atgaivindavo, o galiausiai tapo ir ryto rutinos dalimi.

– Kaip pakito Jūsų svoris ir savijauta pasibaigus projektui?

– Per du mėnesius ištirpo 10 kilogramų. Svoris krito pamažu, tad oda atrodo gražiai. Mažėjantį svorį pajutau keisdama drabužius. Spintoje turėjau lentyną, į kurią dėjau per mažus drabužius. Jau buvau praradusi viltį juos užsivilkti, bet dabar juos dėviu su dideliu pasitenkinimu. Be to, numetus svorio ir batus užsirišu lengviau, ir lipti laiptais nebėra sunku.

– Kaip planuojate gyventi toliau, kad numestas svoris negrįžtų atgal?

– Siekiu laikytis gydytojo man iškeltų nurodymų ir iki metų galo numesti dar 10 kilogramų. Be to, net ir pasibaigus projektui, svoris tebekrenta. Manau, kad per šį laiką susiformavau sveikesnio gyvenimo įpročius, kurie kartu su „Colonwell leis atsikratyti viso turimo antsvorio.

– Ką apie Jūsų pasiekimus kalba aplinkiniai? Ar jiems rekomendavote išbandyti „ColonWell“?

– Draugai ėmė rašyti, kad jie seniai norėjo išbandyti „ColonWell“, tačiau vis nedrįsdavo, o mano istorija juos galutinai įtikino. Visiems ne tik patariu išbandyti šį produktą, bet ir pabrėžiu, kaip svarbu laikytis gamintojų rekomendacijų.

– Ko palinkėtumėte tiems, kurie mano, jog yra išbandę visus įmanomus lieknėjimo būdus?

– Lygiai tą patį prieš du mėnesius galvojau ir aš. Pasirodo klydau ir džiaugiuosi, kad turėjau progą išbandyti „ColonWell“. Visiems norintiems sulieknėti linkiu laikytis gamintojų nurodymų, nes jei elgsitės nenuosekliai rezultatus pasiekti bus išties sunku.

