Aktyviam laisvalaikiui kliudo pilvo pūtimas? Štai ką reikia žinoti

Be to, sportavimas padeda mažinti ligų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos (pavyzdžiui, hipertenzija, koronarinės širdies ligos, insultas), diabetas, depresija ir vėžys, riziką. Todėl svarbu įtraukti reguliarius fizinio aktyvumo įpročius į savo gyvenimo būdą ir rūpintis savo sveikata ir gerove.

Patarimai fiziniam aktyvumui pagal amžiaus grupes

Beveik visoms amžiaus grupėms kaip pagrindiniu judėjimo būdu rekomenduojama užsiimti aerobine fizine veikla, t.y. bėgimu, vaikščiojimu, plaukimu, šokinėjimu su šokdyne ar svarmenų kilnojimu. Žemiau pateikiamos fizinio krūvio rekomendacijos kiekvienai amžiaus grupei:

5–17 metų vaikai ir paaugliai: bent 60 minučių per dieną turėtų užsiimti vidutiniškai intensyvia ar intensyvia aerobinio tipo fizine veikla. 3 dienas per savaitę turėtų būti įtraukta energinga, kaulus ir raumenis stiprinanti veikla (svarmenų kilnojimas). Be to, reikėtų kuo mažiau laiko praleisti sėdint, o sėdėjimo metu karts nuo karto daryti nedideles pertraukas pajudėjimui.

18–64 metų ir virš suaugusieji: ne mažiau kaip 150–300 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo aerobine fizine veikla arba bent po 75–150 minučių didelio intensyvumo aerobine fizine veikla. Gali būti ir lygiavertis vidutinio bei didelio intensyvumo aktyvumo derinys visą savaitę. Taip pat 2 ar daugiau dienų per savaitę derėtų užsiimti vidutinio ar didesnio intensyvumo veikla, stiprinančia visas pagrindines raumenų grupes. Reikėtų kuo mažiau laiko praleisti sėdint, o sėdėjimo metu karts nuo karto daryti nedideles pertraukas pajudėjimui.

Taip pat, visos nėščios ar neseniai pagimdžiusios moterys, kurioms nėra kontraindikacijų, kiekvieną savaitę turėtų užsiimti bent po 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobine fizine veikla.

Problemos, su kuriomis susiduriama sportuojant, ir jų sprendimai

Kartais pasitaiko, kad netikėtai padidintas fizinis krūvis raumenims, neteisingas pratimų atlikimas sportavimo metu, netinkamai sureguliuota mityba ar per greitas mitybos pakeitimas gali sukelti virškinamojo trakto problemų. Dažnai fizinės veiklos metu pasitaiko pilvo pūtimas, kurį gali lemti dehidratacija ar suvartotas per didelis kiekis vandens, persivalgymas prieš pat sportavimą, per didelė aplinkos šiluma, tvankumas patalpoje.

