Turite dantų implantų ar karūnėlių? Nenaudokite šios dantų priežiūros priemonės – galite pakenkti

Burnos sveikatai daug įtakos turi kasdienė higiena, tačiau natūralu, kad metams bėgant dantys nusidėvi, todėl neretai tenka ieškoti alternatyvų: implantų, karūnėlių ar protezų. Tiesa, ir juos svarbu tinkamai prižiūrėti.

Pasak „Camelia“ vaistininkės Gintarės Ivanavičienės, norint turėti sveikus dantis, labai svarbi kasdienė ir kruopšti jų priežiūra bei tinkamai pasirinktos priemonės. Dantų priežiūros krepšelį įprastai sudaro dantų pasta, šepetėlis, tarpdančių priežiūrai skirtos priemonės (smulkesni šepetėliai, siūlas, irigatorius), skalavimo skystis.

„Dantų priežiūros priemones vertėtų rinktis atsižvelgiant į kamuojančias problemas. Dantų pastų yra įvairiausių rūšių, tačiau išsirinkti sau tinkamą rekomenduočiau pagal pastarosios poveikį. Štai higieninės pastos tinka visų sveikų dantų kasdienei priežiūrai, kadangi jų sudėtyje nėra nei specialių gydomųjų medžiagų, nei fluoro. Tačiau tokia dantų pasta netinka vaikams ir suaugusiems, kurių dantys yra pažeisti karieso“, – sako vaistininkė.

Pasak jos, taip pat vertėtų atkreipti dėmesį ir į dantų pastos abrazyvumą – naudingesnės dantų pastos turi smulkesnes abrazyviąsias daleles. Didelio abrazyvumo pastos dantims gali būti per agresyvios. Profilaktinių ir gydomųjų pastų sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios veikia antibakteriškai, saugo nuo ėduonies, malšina dantenų uždegimą bei dantų jautrumą, balina ar neleidžia susidaryti akmenims.

„Pagrindinis šių pastų skirtumas – jų sudėtyje esantis fluoro kiekis. Pavyzdžiui, higieninėse dantų pastose fluoro įprastai būna 750–1500 ppm. Kuo didesnis fluoro kiekis pastoje, tuo ji geriau saugo dantis nuo ėduonies. Dantų pastos, turinčios net 5000 ppm fluoro, yra priskiriamos gydomosioms ir jas rekomenduoti gali tik burnos higienistas ar gydytojas odontologas“, – akcentuoja G. Ivanavičienė.

Vien tik dantų pasta naudos neduos

Renkantis dantų šepetėlį reikėtų atkreipti dėmesį į šerelius. Daugelis mano, kad dantų šepetėlis kietais šereliais padės geriau pašalinti nešvarumus – visgi tai nėra tiesa. Kieti šereliai gali pažeisti dantenas, netgi paskatinti jų atsitraukimą bei sukelti dantų kaklelių defektus. Svarbu atkreipti dėmesį ir į paties šepetėlio galvutę, kad ji būtų patogi, ne per didelė. Smulkesne galvute išvalysite sunkiau pasiekiamas vietas.

Anot vaistininkės, tinkamą burnos higieną padeda palaikyti tankus dantų šepetėlis – kuo daugiau šerelių, tuo geriau. Ne paslaptis, kad tobulėjant technologijoms, vis labiau populiarėja ir elektriniai šepetėliai, kurie gali atlikti daugiau įvairių judesių, o apnašos nuvalomos kruopščiau. Visgi svarbu prisiminti, kad šepetėlis neatlieka darbo už jus ir prioritetu turėtų išlikti nuosekli priežiūra.

Vaistininkė primena, kad tiek įprastus dantų šepetėlius, tiek elektrinio šepetėlio galvutes reikėtų keisti kas tris mėnesius, vengti laikyti uždengus dangteliu, kai šereliai yra šlapi.

O kaip prižiūrėti „negyvus“ dantis?

Implantų priežiūra. „Visuomenėje dažnai vyrauja nuomonė, jog dantų implantai nereikalauja kruopštesnės priežiūros nei tikri dantys, tačiau tai – netiesa. Tinkamai neprižiūrint dantų implantų, vėliau galima patirti nemažų finansinių nuostolių ar net susidurti su sveikatos sutrikimais“, – akcentuoja „Camelia“ tinklo vaistininkė G. Ivanavičienė.

Jos teigimu, dantų implantai turėtų būti valomi taip pat atsakingai bei kruopščiai kaip ir natūralūs dantys. Ypač svarbus tarpdančių valymas aplink implantus, nes juose užsilieka įvairių maisto likučių ir kaupiasi apnašos. Rūpinantis implantų tarpdančių higiena geriau nenaudoti dantų siūlo, nes tai gali pakenkti – pavyzdžiui, neatsargiai braukiant siūlu per tarpdančius, galima pažeisti jungtį tarp dantenų ir implanto. Siekiant išvengti tokių klaidų, verčiau naudoti burnos irigatorių.

Implantų priežiūrai vertėtų rinktis minkštą dantų šepetėlį, geriausia – vieno danties. Pastaruoju galima išvalyti net ir sunkiai pasiekiamas vietas. Anot vaistininkės, renkantis dantų pastą taip pat patartina sudėtyje vengti fluoro, nes jis skatina titano, iš kurio dažniausiai gaminami dantų implantai, koroziją.

Dantų su karūnėlėmis priežiūra. Dantimis su karūnėlėmis reikėtų rūpintis itin atsargiai: jie turėtų būti valomi du kartus per dieną, o tarpdančiai – kasdien. „Su dantų siūlu rekomenduočiau elgtis ypač rūpestingai, kadangi ištraukiant jį per dantų viršų, o ne per šonus, galima užkabinti karūnėlės šoną ir ją išjudinti. Šiuo atveju saugiau būtų naudoti irigatorių, kurio vandens srovė yra švelni, tačiau puikiai atliekanti savo darbą“, – rekomendacijomis dalinasi G. Ivanavičienė.

Išimami dantų protezai. Po kiekvieno valgio rekomenduojama išimti protezus, nuplauti juos po šiltu tekančiu vandeniu bei išsiskalauti burną. Vakare prieš miegą protezus vertėtų išsiimti, vėl nuplauti ir pamerkti į vandenį, kuriame prieš tai būtų ištirpinta speciali protezų priežiūros ir dezinfekavimo tabletė. Naudojimo instrukciją įprastai galima rasti ant pakuotės, tačiau tabletės tirpinamos stiklinėje šilto vandens, į kurį kelioms minutėms panardinami protezai. Juos, praskalavus švariu, tekančiu vandeniu, vėl galima naudoti.

Nešiojant nehigieniškus protezus gali atsirasti blogas burnos kvapas, dantų protezų stomatitas ar įpjovimai burnos kampuose. Protezams, kaip ir natūraliems dantims, būtina nuolatinė priežiūra – juos reikia valyti kiekvieną dieną ryte ir vakare kietu arba vidutinio kietumo dantų šepetėliu ir pasta.