Kosmetologė Kristina Urbonaitė rekomenduoja: 7 priemonės, kurios padės atstatyti drėgmę odoje

Kosmetologės pasirinkimas:

Veido prausiklis: URB Skincare Face Cleanser EVERYDAY

Serumas: Endocare Radiance C Ferulic Edafence®

Drėkinamasis kremas: Real Barrier Extreme Cream

Kremas nuo saulės: Beauty of Joseon Relief Rice+Probiotics

Šveičiamasis veido gelis: EDOM Cellevitin™ Gel Peeling

Drėkinanti veido kaukė: When® The Last Choice

Maisto papildas odai: Floreve (In) Glow

Tinkamas veido prausiklis padės sumažinti bėrimus

Ruduo – puikus metas naudoti kosmetikos priemones turinčias AHA ir BHA rūgščių. Kosmetologės rekomenduojamas URB Skincare veido prausiklis yra su PAP – Mango ekstraktu, glikolio,pieno,ir azelaino rūgštimis. Naudodami šį prausiklį pašalinsite negyvas odos ląsteles, nešvarumus, riebalų perteklių ir net makiažą. Taip pat galite pasidaryti kaukę, užsitepdami šį prausiklį ant jau švarios odos ir palaikyti 10–15min. Sausai,jautriai odai rekomenduojama naudoti 1 kartą dienoje, mišriai,riebiai – 2 kartus dienoje. Klientai sako, kad po šio prausiklio oda jaučiasi gaivi, ypatingai švelni, sumažejo bėrimai, o pats prausiklis maloniai kvepia ir yra patrauklus naudoti.

Šaltėjant orams, nepamirškite praturtinti odą vitaminu C

Jeigu gyvenate mieste – jūsų oda kiekvieną dieną susiduria su oro tarša. Padėti odai apsisaugoti galite į savo rutiną įtraukusios antioksidantų turintį serumą, kaip pvz. šis iš Endocare. Tai visiems odos tipams tinkantis, nekomedogeninis (neužkemšantis odos portų) serumas, kurio sudėtyje yra ne tik mums visiems žinomas galingas antioksidantas vitaminas C, ferulinė rūgštis, bet ir unikalios, novatoriškos technologijos kaip EDAFENCE® – kovoja su sunkiaisiais metalais, tabako dūmais ir miesto teršalais. Papildomai serumas pasižymi SCA® Growth Factor technologija, kuri atsakinga už antioksidancinį ir atstatomąjį poveikį odai. Maloni konsistencija, suteikia odai švytėjimo!

Odos drėkinimas – svarbiausias žingsnis šaltuoju metu

Jeigu atėjus rudeniui prasideda tokios odos problemos kaip šerpetojimas, didelis ir pastebimas odos sausėjimas, tempimas bei diskomfortas, elastingumo nebuvimas, oda kieta ir praradusi sveiką spindesį – į savo odos priežiūros rutiną įtraukite šias problemas sprendžiantį veido kremą. Kosmetologės pasiūlymas – Real Barrier Extreme Cream. Ir „extreme“ jis pavadintas ne be reikalo – sudėtinės dalys šioje kosmetikos priemonėje sukomponuotos taip, jog spręstų dehidratavusios odos pasireiškiančius simptomus ir atgaivintų odos spindesį, minkštumą, elastingumą. Rezultatas – atsatytas odos barjeras, sveikos odos švytėjimas, komfortas.

Kremas nuo saulės – ne tik vasarą

Nesuklysime pasakydami, kad šis kremas nuo saulės – vienas mėgstamiausių ir kas jį išbando – gailisi, kad to nepadarė daug anksčiau. Lengvos kreminės konsistencijos kremas su SPF 50+ PA++++ apsauga nuo kenksmingų saulės spindulių nepalieka jokio balto šydo ir daugumai išbandžiusių net pakeičia įprastą drėkinamąjį kremą, mat atlieka ne tik apsaugos funkciją, bet ir suteikia odai papildomos drėgmės, švytėjimo ir minkštumo. Primename, kad kremą nuo saulės reikia naudoti ištisus metus, rudenį ir žiemą, net tada, kai debesuota – nors saulės nematome, kenksmingu spinduliai pasiekia žemę ir jūsų odą pro debesis, langus ir dienines užuolaidas. Saugokite savo odos jaunystę ištisus metus!

Atsakingai rinkitės produktus jautriai odai

Jeigu turite itin jautrią odą arba odą, kuri sudirgsta itin greitai ir turite naudoti tik pačias švelniausias priemones – atkreipkite dėmesį į šį šveičiantį veido gelį. Gelis neturi granulių ir nebraižo odos ją šveisdamas. Nors yra švelnus – neapsigaukite – itin galingas ir sugeba giliai išvalyti veido odą jos nedirgindamas. Negyvosios jūros mineralai, dumblių ekstraktas, vitaminas E, raminantis alavijo ekstraktas – šie ingredientai pasirūpina veiksmingu, bet švelniu odos valymu. Naudojant priemonę bent kartą per savaitę pajusite kaip papilkėjusi oda atsigauna, švarėja, bėrimai mažėja.

Palepinkite odą veido kauke

Veido kaukės praturtintos didesnėmis ingredientų koncentracijomis, todėl kosmetologė K.Urbonaitė rekomenduoja įtraukti jas ir šaltojo sezono odos priežiūros rutiną. Lakštinė kaukė puikus sprendimas norint greito efekto ir komforto pojūčio odoje. Būtent When The Last Choice bioceliuliozinė lakštinė veido kaukė pripildyta hialurono rūgštimi, ženšenio ekstraktu, greipfrutų sėklų ekstraktu ir kt. Aukštos kokybės augalų ekstraktais,kurie atstato odos drėgmės balansą. Lakštinė kaukė taip pravers kaip efektyvi ir greita pagalba odai prieš darantis makiažą!

Rūpintis veido oda reikia ne tik iš išorės

Nepamirškime, kad odai galime padėti ir iš vidaus. Jeigu svarstote, kokius maisto papildus galite įtraukti į savo rutiną, atkreipkite dėmesį į Floreve (In) Glow. Šis maisto papildas tapo nugalėtoju pasaulinio lygio konkurse „Pure Beauty Global Awards 2020“ grožio papildų kategorijoje – įvertintas kaip geriausias maistas odai bei „drėgmės užrakintojas“ joje. Net po 2 savaičių naudojimo jau galite pastebėti pirmuosius rezultatus: padidėjusį odos elastingumą, drėkinimą, pašviesėjusius paakius, skaistenę ir lygesnę odą. Galima sakyti, kad tai – tarsi grožio eliksyras ampulėse! Nepamirškite prie papildų būtinai naudoti tinkamą odos rutiną, taip rezultatai bus stipresni!