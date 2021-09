Šeštadienį medikai kviečia nemokamai išsitirti dėl klastingos ligos

„Norint sėkmingai gydyti aortos aneurizmą, pirmiausia reikia ją diagnozuoti – be aortos tyrimo echoskopu to padaryti neįmanoma. Ši klastinga liga „tyliąją žudike“ vadinama ne be priežasties: dalis pacientų nejaučia jokių simptomų, o dėl to nejaučia poreikio ir kreiptis į gydytoją, nors staiga plyšusi aorta gali juos pražudyti. Geriausias būdas užkirsti kelią tokiai ligai ir dažnai vienintelis būdas išsaugoti gyvybę – prevenciškai tikrintis“, – pasakoja A. Mackevičius.

Gydytojas paaiškina, kad aorta yra stambiausia žmogaus organizmo kraujagyslė, kuria kraujas iš širdies keliauja per visą kūną, o aneurizma – kraujagyslės išsiplėtimas, kai aortos skersmuo viršija savo normalų skersmenį pusantro karto. Plyšus aortos aneurizmai, ją operuojant ar gydant, mirtingumas gali siekti net 80 procentų, tačiau laiku diagnozuotos neplyšusios aneurizmos gydymas 95 proc. atvejų būna sėkmingas.

„Kartais aortos plyšimas yra ne tik ligos pasekmė, bet ir vienintelis simptomas, todėl iki šio momento žmogus gali ramiai gyventi ir net nenumanyti, kad jo gyvybei gresia mirtinas pavojus. Plyšusi aneurizma sukelia staigų ir aštrų skausmą, žmogus gali prarasti sąmonę. Kai kuriais atvejais simptomai gali pasireikšti ir anksčiau, pavyzdžiui, skausmais nugaroje ar kojoje. Tokiu atveju, reikia nedelsiant kreiptis pagalbos“, – įspėja A. Mackevičius.

Turi riziką susirgti, bet apie tai nežino

Gydytojas sako, kad didesnę riziką susirgti aortos aneurizma gali nulemti keli veiksniai – netinkamas gyvenimo būdas ir žalingi įpročiai, tokie kaip rūkymas. Šios ligos išsivystymą gali lemti ir padidėjęs kraujospūdis, aukštas cholesterolio lygis, kitos didelės arterinės aneurizmos.

„Yra ne tik įgytų, bet ir įgimtų aortos aneurizmos atvejų: ji gali būti paveldima iš šeimos narių ir dažniausiai yra nustatoma vyrams nuo 65-erių metų bei moterims nuo 75-erių. Neatmetame ir to, kad ateityje sergančiųjų šia liga amžius gali jaunėti“, – sako kraujagyslių chirurgas A. Mackevičius.

Šiandien Lietuvoje galėtų būti virš 5 tūkst. vyrų ir moterų, kurie turi pilvo aortos aneurizmą, tačiau didžioji jų dalis, apie 70 procentų, nėra gydomi, nes jiems liga dar nėra diagnozuota.

Kviečia pasitikrinti nemokamai

Įprastai atliekamo echoskopinio aortos tyrimo užsiregistravusiems pacientams dažnai tenka palaukti, tačiau Pasaulinės aortos dienos proga vykdomos akcijos metu bus sudarytos sąlygos padaryti tai daug greičiau.

Rugsėjo 25-ąją, šeštadienį, echoskopinis aortos tyrimas visiems norintiems bus atliekamas nemokamai specialioje palapinėje šalia MO muziejaus (Pylimo g. 17, Vilnius) nuo 10 val. iki 18 val. Atvykusiųjų patikra bus atliekama be išankstinės registracijos, o tyrimo rezultatai pateikiami iš karto po procedūros.

Tyrimą atlikęs A. Mackevičius įvertins kiekvieno paciento būklę, konsultuos ir suteiks visą reikalingą informaciją. Jeigu pacientui bus nustatyta aortos patologija ar gydytojui kils įtarimų dėl tiriamojo būklės, informuos apie tolimesnius veiksmus, kurių reikėtų imtis nedelsiant.

„Aortos tyrimas echoskopu – greitas, neskausmingas ir neinvazinis, trunkantis vos keletą minučių, tačiau galintis išgelbėti jūsų gyvybę. Skirkite šį laiką sau ar savo garbingo amžiaus artimiesiems ir užbėkite grėsmingai ligai už akių“, – pataria gydytojas A. Mackevičius.

Patikros vyks ir kituose Lietuvos miestuose:

– Kaune nuo 09:00 iki 13:00 val. (prie Nacionalinio Kauno dramos teatro, Laisvės al. 71);

– Klaipėdoje nuo 10:00 iki 13:00 val. (prie Jūrininkų ligoninės, Liepojos g. 45).

Atlikto tyrimo svarba

Gydytojas primena 2019-ius, kai minint Pasaulinę aortos dieną buvo galima nemokamai išsitirti dėl aortos aneurizmos.

„Per 6 akcijos valandas ištyrėme daugiau nei 400 žmonių ir tikėtina, kad 4 iš jų išgelbėjome gyvybę, nustatę aortos aneurizmų atvejus. Iki patikros pacientai net nežinojo, kad gali turėti tokią problemą, ir nieko nejautė, nors jų gyvybei grėsė mirtinas pavojus“, – sako gydytojas kraujagyslių chirurgas Artūras Mackevičius.

Klastingai ir tyliai sveikatai kenkiančią aortos aneurizmą galima suvaldyti ir išgydyti, tačiau ją būtina diagnozuoti ir laiku aptikti pakitimus. Tai greitai ir lengvai padaryti padės rugsėjo 25-ąją vykstanti akcija prie MO muziejaus Vilniuje.