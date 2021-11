Ar gydant pūslės uždegimą galima išvengti antibiotikų?

Cistitas yra dažniausia šlapimo takų infekcija. Su šia opia ir skausminga problema susiduria kas antra moteris. Tiesa, itin nemalonios sveikatos problemos galima išvengti.

Tualeto rutinos svarba

Beveik 90 procentų atvejų šlapimo pūslės uždegimo priežastis yra Escherichia coli bakterijos, dar vadinamos žarnyno lazdelėmis. Escherichia coli bakterijos „gyvena“ žarnyne ir jos yra nekenksmingos tol, kol žarnyne ir lieka. Tačiau jos gali patekti į šlapimo takus ir taip sukelti skausmingą infekciją.

Žarnyno lazdelės į šlapimo šalinimo organus gali patekti pernešus jas nuo išangės iki šlaplės. Su tuo susijęs svarbus patarimas moterims ir mergaitėms, galintis padėti išvengti šlapimo takų infekcijų.

Atlikus gamtinius reikalus, tualetiniu popieriumi reikia valyti nuo priekio link galo. Taip sumažinsite žarnyno lazdelių patekimo į šlaplę riziką. Tai ypač svarbu, jeigu pasireiškė viduriavimas.

Neužlaikykite šlapimo

Tualete lankykitės reguliariai. Labai svarbu neužlaikyti šlapimo, nes tai gali paskatinti bakterijų augimą. Pajutę norą šlapintis, per daug neatidėliokite.

Tualete visiškai ištuštinkite šlapimo pūslę. Taip užtikrinsite, kad bakterijos neturės tinkamos terpės daugintis. Tai dar svarbiau, jei laukiatės kūdikio, nes nėštumo laikotarpiu padidėja šlapimo takų infekcijų rizika. Šlapimo sulaikymas ją dar labiau padidina.

Prieš ir po sekso

Seksualinis aktyvumas padidina šlapimo takų infekcijų riziką, ypač moterims. Taip yra todėl, kad sekso metu bakterijos gali lengvai patekti į šlaplę.

Norėdami sumažinti riziką, šlapinkitės prieš seksą ir po jo. Bus mažesnė tikimybė, kad sekso metu bakterijos pateks į šlaplę arba jau patekusios užsiliks po jo.

Jeigu tai nesugadins romantiškos nuotaikos, naudinga būtų prieš seksą apiplauti lytinius organus. Papildomos higienos priemonės sumažina infekcijų išsivystymo riziką.

Venkite kvapiklių

Makštyje natūraliai yra daugiau nei 50 skirtingų mikroorganizmų, iš kurių daugelis priklauso tai pačiai bakterijų rūšiai – laktobakterijoms. Šios bakterijos padeda išlaikyti sveiką makštį ir subalansuotą pH lygį.

Šią pusiausvyrą gali sutrikdyti naudojamos kvapiosios higienos priemonės. Tuomet ir infekciją sukeliančioms bakterijoms lengviau daugintis, padidėja šlapimo takų infekcijų išsivystymo rizika. Venkite naudoti kvapiuosius higieninius įklotus arba tamponus, kvapiąsias pudras ar purškiamuosius dezodorantus.

Sudirginti lytinių organų sritį ir sukelti makšties bakterijų disbalansą gali ir kvapusis vonios aliejus, muilas bei vonios burbulai.

Vartokite daug skysčių

Cistito padeda išvengti pakankamas skysčių vartojimas. Tai privers šlapintis dažniau, bakterijos nesugebės prisitvirtinti prie šlapimo takų ir bus pašalintos. Vanduo – geriausias pasirinkimas. Rekomenduojamas suvartoti skysčių kiekis – du litrai per dieną. Be abejo, ne vienu kartu –reguliariai išgerkite po stiklinę vandens. Tinka ir žolelių arbata, pienas, vaisiniai kokteiliai.

Alkoholio ir daug kofeino turinčių gėrimų, kavos ar stiprios arbatos reikėtų gerti saikingai, nes jie gali sudirginti šlapimo pūslę.

Ką reikia žinoti apie antibiotikus?

Antibiotikai gali būti greičiausias būdas įveikti šlapimo pūslės infekciją. Tiesa, jų vartoti galima tik paskyrus gydytojui, be to, antibiotikai yra susijęs su daugybe kitų rizikų. Antibiotikus vartoti patariama atsakingai, o kai įmanoma, geriau apsieiti be jų.

Antibiotikai – tai vaistai, kurie naikina bakterijas ar sustabdo jų augimą. Dėl per dažno antibiotikų vartojimo kyla grėsmė, kad išsivystys bakterijų atsparumas veikliajai medžiagai. Kuo dažniau ligos sukėlėjas susiduria su tuo pačiu vaistu, tuo didesnė tikimybė, kad bakterijos ras būdą apeiti antibiotiko poveikį.

Bet kuri bakterija, išgyvenusi gydymą antibiotikais, gali daugintis, o jos „palikuonims“ bus perduotos atsparumą vaistams suteikiančios savybės. Tai, kad išsivysto bakterijų atsparumas vaistams, yra pavojinga, o per dažnas ir netinkamas antibiotikų vartojimas šį procesą gerokai paspartina.

Vaistinėse galima įsigyti nereceptinių vaistinių preparatų, skirtų lengvam ir vidutinio sunkumo šlapimo pūslės uždegimui gydyti. Specialistai perspėja, kad, sergant sunkios formos šlapimo takų infekcija ar blogėjant būklei, uždegimas gali išplisti į inkstus ir kraujotakos sistemą. Todėl svarbu laiku kreiptis į gydytoją ir jo paskirtą antibiotikų kursą vartoti taip, kaip nurodyta.

Į medikus kreiptis reikėtų tada, kai šlapimo takų infekcijos simptomai užsitęsia kelias dienas arba gerokai sustiprėja (pakyla temperatūra, vargina šaltkrėtis, matomas kraujas šlapime). Būtina skubiai kreiptis gydytojo konsultacijai, jei šlapimo takų infekcija pasireiškė vaikui, vyrui, besilaukiančiai moteriai, jeigu jums anksčiau buvo nustatyta akmenligė arba metabolinė liga. Gydytojo pagalbos ieškoti patariama ir tuomet, jei infekcija atsinaujino arba po antibiotikų vartojimo pasireiškė nepageidaujami simptomai.