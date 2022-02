CAR T ląstelių terapija – jau patvirtintas, didelį proveržį onkologijoje žadantis gydymo metodas, individualiai pritaikomas kiekvienam pacientui. Jo esmė – imuninės ląstelės, pasitelkiamos kovoje su vėžiu.

T ląstelės yra baltųjų kraujo kūnelių rūšis, galinti atpažinti ir sunaikinti svetimas ląsteles, įskaitant vėžines, tačiau kadangi vėžys labai gerai išvengia imuninės sistemos aptikimo, imuninė sistema jų dažnai neatpažįsta. CAR T ląstelės yra sukurtos taip, kad jos geriau aptiktų vėžines ląsteles.

Remiantis žurnale „Nature“ paskelbtu tyrimu, dviem pacientams, sergantiems lėtine limfocitine leukemija, 2010 m. buvo atlikta CAR T ląstelių terapija. Visi ligos požymiai pradingo per kelis mėnesius.

Net ir praėjus dešimtmečiui, abiejų pacientų organizme vis dar yra prieš vėžį kovojančių T ląstelių, o vienas iš buvusių ligonių, Dougas Olsonas, aktyviai sportuoja ir net gali nubėgti pusmaratonį.

Onkologinė liga šiam vyrui buvo nustatyta dar 1996 m. Iki tol 49-erių amerikietis jautėsi visiškai sveikas. „Maniau, man atėjo galas“, – pirmąsias niūrias mintis prieš daugelį metų prisiminė D.Olsonas.

Jungtinėje Karalystėje šiuo metu gydymas yra prieinamas vaikams ir jauniems suaugusiems, sergantiems B ląstelių ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL), ir suaugusiems, sergantiems dviem limfomos rūšimis.

„Šias ląsteles vadiname gyvąja terapija, tačiau mums buvo didelis netikėtumas, kad jos vis dar sugeba naikinti vėžines ląsteles praėjus 10 metų po jų įleidimo į organizmą.“, – sakė Filadelfijoje (JAV) įsikūrusio Pensilvanijos universiteto imunologijos profesorius, šio gydymo pionieriumi tituluojamas Carl`as June`as.

Jis pripažino tuomet nesitikėjęs, kad CAR T ląstelės žmogaus organizme išsilaikys daugiau nei kelis mėnesius. Todėl stebimas rezultatas ženkliai pranoko visus lūkesčius.

„Negalime pasakyti, ar visos vėžio ląstelės tikrai išnyko praėjus 3 savaitmėms po gydymo. Gali būti, kad jos vis atsiranda, o paskui žūva, bet žinome, kad CAR T ląstelės „patruliuoja“ iki pat šiol. Jie išlieka aktyvios ir toliau atlieka savo funciją“, – pridūrė profesorius.

Prof. Martinas Pule`as Londono universiteto koledžo vėžio instituto CAR T ląstelių programos direktorius, pridūrė: „Prieš dešimtmetį CAR T ląstelių terapija buvo terapinis metodas, kuriuo tik nedidelis mokslininkų būrelis. Daugelis manė, kad šis gydymo būdas tikriausiai bus neveiksmingas.

Tačiau šis tyrimas rodo, kad CAR T ląstelės gali vėžiu sergantiems pacientams, kuriems nebetinka chemoterapija, suteikti bent dešimtmetį trunkančią remisiją.“

Parengta pagal The Guardian ir The New York Times inf.