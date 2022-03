Mitai ir tiesos apie dantų implantus: ar jie gali tarnauti visą gyvenimą?

„Yra pačių įvairiausių rūšių implantų, tačiau šiandien labiausiai paplitę ir vieninteliai dabar naudojami yra sraigtiniai implantai, kurie atstoja danties šaknį. Implantologija dar gana jaunas mokslas, šiai sričiai yra vos 50 metų“, – medicinos ir sveikatos aktualijų laidoje „Sveikas rytojus“ pasakos burnos chirurgas.

D. Nomeika dėstys, jog implantų atsiradimo istorija yra siejama su dantų implantologijos mokslininku ir atradėju Branemarku, kuris pats pirmas pastebėjo osteointegracijos fenomeną ir tai, kad kaulinis audinys yra linkęs neatmesti, o apaugti metalą ir taip įsitvirtinti kaule.

„Per daug metų šita sritis žengė milžiniškus žingsnius į priekį ir dabar, kasdieninėje praktikoje, turime jau visiems prieinamą dantų atstatymo sprendimą“, – kalbės „Fi Clinica“ burnos chirurgas D. Nomeika.

Yra ne vienas būdas atkurti prarastus dantis, tačiau tik implantai leidžia atkurti visą dantį – tiek šaknį, tiek vainiką. Be to, išvengiama šalia esančių dantų šlifavimo ar papildomų apkrovų.

Svarbu ir tai, kad sugedusio danties pašalinimas ir naujo implantacija galima vienos procedūros metu.

„Tai betarpiška implantacija, kai pašalinus dantį, tos pačios procedūros metu iš karto ir implantuojame. Tai itin patogus sprendimas pacientams ir, žinoma, gydytojams, nes viską atliekame per vieną procedūrą ir išvengiame sudėtingesnių operacijų. Jeigu tik situacija tai leidžia, stengiamės visą laiką pasirinkti šį variantą“, – pasakos chirurgas D. Nomeika.

Dantų implantus gamina daugiau nei 200 kompanijų visame pasaulyje. Jos investuoja didžiules pinigų sumas ir vykdo daug metų trunkančius tyrimus, tačiau, kurie implantai bus tinkamiausi pacientui, geriausiai parenka tik gydytojas.

„Kiekviena situacija yra individuali ir čia lieka vis mažiau vietos diskusijai ir kompromisams. Kiekvienas gydytojas savo pacientui nori kuo geresnio rezultato ir kuo greitesnio, paprastesnio gydymo“, – kalbės D. Nomeika.

Nors prarastų dantų atstatymas implantais šiais laikais tapo kone įprastu reiškiniu, apie implantaciją vis dar sklando nemažai mitų. Vienas jų – apie implantų galiojimo laiką.

„Kad implantas tarnautų ilgą laiką, 10 metų ir ilgiau, svarbiausia yra užtikrinti pakankamą tiek kietųjų, tiek minkštųjų audinių ir dantenų kiekį bei kokybę. Jeigu tai užtikriname ir pacientas gerai prisižiūri higieną, tuomet implanto tarnavimo laikas nėra ribojamas jokiu konkrečiu metų skaičiumi“, – sakys „Fi Clinica“ burnos chirurgas.

Kitas mitas teigia, kad burnoje nesant vieno danties, bendra žmogaus sveikatos būklė nenukenčia. Tai nėra tiesa.

„Visų pirma, kenčia gretimi dantys, kurie yra linkę užimti esamo danties vietą. Gretimi dantys yra linkę į tą defektą pavirsti. Antagonistai išilgėja, stengiantis užimti tą vietą, ir taip, netekus vieno danties, visų gretimų dantų pozicija ir padėtis gali atitinkamai suprastėti“, – perspės D. Nomeika.

Dar vienas taip pat labai gajus mitas apie odontologiją yra, kad dantų gydymas neatsiejamas nuo skausmo, o ką jau kalbėti apie implantavimo procedūrą.

„Nuskausminimas veikia puikiausiai, aš pats, kaip specialistas, dėl to išgyvenu mažiausiai, nes šiais laikais vaistai yra išties puikūs. Siūlyčiau ir pacientams dėl to per daug nesirūpinti“, – sakys burnos chirurgas.

Žmonės taip pat baiminasi, kad implantas gali neprigyti. Juk mūsų organizmui jis yra svetimkūnis.

„Šia tema yra atlikta daug tyrimų ir mano paties praktikoje taip pat yra visko nutikę, bet galiu pasakyti, kad 95-98 proc. atvejų baigiasi sėkmingai. Šiai dienai implanto savybės yra puikiai išvystytos, o atlikimo technikos tikrai veikia“, – pasakos burnos chirurgas D. Nomeika.

Tiems, kurie mano, kad dantų implantai gali būti nepatogūs ir niekada neatstos natūralių dantų, gydytojas tvirtina, kad šiai dienai tai yra geriausia alternatyva, ką žmonija ir mokslas sukūrė atkuriant kramtymo funkciją.

„Be abejo, pirmą dieną atsiradus vienam ar keliems naujiems dantims burnoje, natūralu, kad nebus labai patogu, bet per laiką tikrai priprantama tiek prie naujų dantų burnoje, tiek prie pasikeitusios kramtymo funkcijos. Būtina atsiminti, kad reikia specifinės higienos, tačiau prie to taip pat priprantama puikiai“, – pasakos burnos chirurgas D. Nomeika.

Medicinos aktualijų ir sveikatos laida „Sveikas rytojus“ – sekmadieniais, 12 valandą per TV8!