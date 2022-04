Ar įmanoma pagerinti savijautą chemoterapijos metu?

Kita vertus, nepatikima, mokslo nepagrįsta informacija gali padaryti žalos. Todėl medikai nenustoja raginti neužsiimti savigyda, dėl visų priemonių tartis su specialistais, kurie žino, stebi ir valdo naujausią ir patikimiausią informaciją.

Kol kas vėžio gydymo be nepageidaujamų šalutinių poveikių nėra

Šiandien praktiškai nėra vėžio gydymo būdų, kurie kartu su piktybinėmis ląstelėmis neveiktų ir sveikųjų. Tai ir lemia nepageidaujamus poveikius, kurie gali būti įvairūs. Kokie pašaliniai poveikiai pasireikš, priklauso nuo onkologinės ligos gydymo būdo, vaistų dozės, individualios paciento reakcijos.

Daugiau kaip du dešimtmečius onkologijos srityje dirbanti gydytoja chemoterapeutė Daiva Andzevičienė pabrėžia, kad labiausiai chemoterapijos nepageidaujamus poveikius nulemia vaistai ir jų dozės. Kadangi priešvėžiniai arba citotoksiniai vaistai veikia greitai besidalijančias ląsteles, didžiausias pavojus gresia kraujo, burnos, skrandžio, žarnyno, odos ir plaukų folikulų ląstelėms. Priešnavikiniams vaistams veikiant kraujo ląsteles, sumažėja baltųjų kraujo kūnelių skaičius, todėl pacientai tampa imlesni infekcijoms, jiems greičiau atsiranda kraujosruvos, jie stokoja energijos.

Dėl chemoterapijos blogėja kraujo rodikliai, gali iškristi plaukai, atsirasti žaizdelių burnoje, virškinimo trakte, pasireikšti pykinimas, vėmimas, sutrikti virškinimas, pasireikšti viduriavimas ar vidurių užkietėjimas. Be to, visų vaistų, kurie patenka į organizmo vidų, metabolitai iš jo turi ir išeiti. Dažniausiai jie pasišalina per inkstus ir kepenis. Todėl gali sutrikti ir šių organų veikla. „Išvardyti nepageidaujami poveikiai gali atrodyti grėsmingai, tačiau noriu nuraminti pacientus, nes kiekvieno ligonio gydymas planuojamas individualiai ir siekiama, kad nepageidaujami poveikiai būtų minimalūs.

Kitas dalykas, kad daugelį nepageidaujamų poveikių galima sėkmingai valdyti. Vienus – skiriant tam tikrų vaistų, kitus –koreguojant mitybą, vartojant maisto papildų, keičiant gyvenseną ir skatinant fizinį aktyvumą, be abejo, pagal paciento galimybes. Svarbu netylėti ir apie nepageidaujamus poveikius pranešti gydytojui“, – ragina D.Andzevičienė.

Kaip padėti sau gydymo metu?

Tarp gydymo kursų, gydantis ir gydymui pasibaigus pacientams svarbu atstatyti visų pažeistų organų ir sistemų funkcijas. Gydymas yra sunkus, alinantis, reikalaujantis jėgų, o chemoterapijos metu pacientai dažnai netenka svorio, vemia, viduriuoja.

Bet to, ką kalbėti apie onkologinių pacientų mitybą, jei ir sveikųjų mityba nepakankama. 2019 m. atliktas Lietuvos gyventojų mitybos tyrimas atskleidė, kad lietuviai vartoja nepakankamai vaisų ir daržovių: nustatyta, kad vaisių ir daržovių, išskyrus bulves, kasdien valgo tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Sveikos mitybos rekomendacijose nurodoma, kad vaisių ir daržovių reikia vartoti kasdien, ir bent 5 kartus per dieną. Išeitis – pagalbinė priemonės mitybai papildyti.

Kadangi Lietuvos gyventojai vartoja nepakankamai vaisių ir daržovių, negauna viso reikiamo maistinių medžiagų kiekio. Vaisiuose, uogose gausu fenolinių junginių (polifenolių), tad jų gauname irgi nepakankamai dėl nepakankamos mitybos. Dar blogiau, kad onkologiniai pacientai turi padidintą visų veikliųjų medžiagų, tarp jų ir polifenolių kiekį. Todėl jiems mitybos papildymas maisto papildais (pavyzdžiui, polifenoliais) yra ne tik būtinas, o gyvybiškai svarbus. Šiandien jau yra įrodymų, kad polifenoliai (pavyzdžiui, kurkuminas, resveratrolis) gali būti naudingi ir su tam tikrais vaistais chemoterapijos metu.

„Pacientai kartais bijo vartoti maisto papildų chemoterapijos metu. Viena vertus, tai gerai, nes nepasirinks produkto, kuris gali mažinti gydymo veiksmingumą, nevartos nepasitarę. Kita vertus, maisto papildas nėra vaistas, jis skirtas papildyti mitybą. Tad jų vartoti tikrai galima. Juk chemoterapijos metu nedraudžiama valgyti. Tačiau vėlgi pabrėžiu, kad svarbu pasirinkti tinkamą papildą, kuris neapkrautų virškinimo, nedirgintų stemplės, skrandžio, kuris turėtų sergantiems vėžiu naudingų, o ne žalingų, medžiagų. Dėl to ir reikia tartis su gydytoju. Vartoti galima tokių maisto papildų, kurie neturi aktyvaus poveikio vidaus organams, tačiau papildo mitybą“, – pažymi D.Andzevičienė.

Kuo naudingi polifenoliai kurkuminas ir resveratrolis?

Dažinė ciberžolė (kurkuminas) taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Kartu padeda palaikyti imuninės, nervų, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemų ir kepenų veiklą, normalią kepenų lipidų ir cholesterolio koncentraciją kraujyje, padeda palaikyti normalų apetitą ir virškinimą. Daug tyrimų su dažine ciberžole atliekama onkologijoje.

Resveratrolis (iš japoninio pelėvurkšio) ir dažinė ciberžolė padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

Kodėl onkologiniams pacientams labiau tinka skysta papildų forma?

Nusprendę vartoti polifenolių, reikia įvertinti, kad žmogaus organizmas pasisavins dalį šių medžiagų, nes tabletės, kapsulės „praeina“ per virškinamąjį traktą. Todėl Lietuvos mokslininkai ėmėsi ieškoti sprendimų, padedančių pagerinti polifenolių biologinį pasisavinimą.

Sprendžiant polifenolių pasisavinimo klausimą buvo sukurti skysti polifenoliai, pagaminti pasitelkiant efektyvaus pasisavinimo technologiją Miosol®. Pasak skystus polifenolius kūrusių Lietuvos mokslininkų, efektyvaus pasisavinimo technologija apsaugo naudingas medžiagas nuo skrandžio rūgščių, fermentų ir druskų poveikio, todėl jos lieka nepaveiktos, ir nukeliauja tiesiai į žarnyno limfagyslę, iš kur yra išnešiojamos po visą organizmą.

Tai lemia geresnį polifenolių veiksmingumą, pasisavinimą bei nedirginamas skrandis, nepakraunamos kepenys, kas dažniausiai būna pažeista sergant onkologine liga. „Onkologiniai pacientai skundžiasi, kad chemoterapijos metu ir po jos iš viso kurį laiką nieko praryti neina, tai ką kalbėti apie tablečių ar kapsulių virškinimą“, – pastebi gydytoja. Taigi skysta kurkumino ir resveratrolio forma – naujausių mokslo žinių ir pažangiausių medicinos technologijų rezultatas, kurio dėka skystų polifenolių pasisavinimas prilyginamas injekcijoms į veną.

Skystą polifenolių formą, pagamintą pagal efektyvaus pasisavinimo technologiją Miosol® rasite Lietuvos vaistinėse Smart Hit Polifen pavadinimu.

Vartojimas: Prieš vartojimą buteliuką suplakti. Vartoti po 5 ml valgio metu ištirpinus 1/3 stiklinės vandens. Atidarius laikyti šaldytuve, suvartoti per 2 mėn.

Maisto papildas. Svarbu subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su VšĮ „Sveikos gyvensenos akademija“.