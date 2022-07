5 užkrečiamo viruso rūšys: plinta įvairiais keliais, gali sukelti kepenų cirozę ar vėžį

Nuo užsikrėtimo virusu iki susirgimo kepenų ciroze praeina kelios dešimtys metų, tad šios infekcijos pramintos „tyliaisiais“ žudikais. Todėl ypač svarbu profilaktiškai tikrintis ir jei reikia, gydymą pradėti kuo anksčiau.

Ankstyva diagnostika ir gydymas laiku užtikrina gydymo sėkmę. Mitas, kad hepatitu gali užsikrėsti tik priklausomi nuo narkotikų, kalėjusieji, benamiai ar kiti asocialūs asmenys. Šiuo virusu gali būti ir yra užsikrėtę įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių statusų žmonės.

Virusas gali plisti labai paprastais būdais, tokiais kaip: nesteriliais įrankiais veriant auskarus, darant tatuiruotę, manikiūrą, pedikiūrą ar atliekant akupunktūros procedūras. Naudodamiesi kito asmens dantų šepetėliu, skustuvu ar kitu asmeniniu buities daiktu taip pat rizikuojate užsikrėsti hepatitu C.

Hepatito A virusas priskiriamas ligų grupei, kuriomis užsikrečiama per maistą, vandenį ir aplinką. Užsikrečiama, kai virusas patenka į nesirgusio ar nevakcinuoto žmogaus organizmą per burną su užterštu maistu ar vandeniu.

Hepatito B virusas randamas beveik visuose užsikrėtusio žmogaus organizmo skysčiuose (kraujas, sperma, išskyros). Plinta per visų rūšių (oralinius, vaginalinius, analinius) lytinius santykius, per kraują (perpilant kraują ar jo produktus, per užkrėstas adatas, leidžiantis narkotikus į veną, atliekant tatuiruotes, veriant auskarus, naudojantis užsikrėtusio asmens dantų šepetėliu, skutimosi mašinėle, manikiūriniais reikmenimis), bei gali būti perduotas iš motinos vaisiui.

Hepatito C virusas. Imlumas virusiniam hepatitui C yra visuotinas, o tai reiškia, kad visi gali užsikrėsti šiuo virusu. Skiepų nuo hepatito C viruso nėra. Plinta per kraują: darant tatuiruotes, veriant auskarus nesteriliais instrumentais, perpilant kraują, naudojantis užsikrėtusio asmens daiktais (dantų šepetėliu, skutimosi, manikiūro, pedikiūro reikmenimis), atliekant medicinines procedūras nesteriliais instrumentais, vartojant švirkščiamuosius narkotikus ir dalijantis užkrėstais švirkštais, adatomis.

Užsikrėtusi motina gali perduoti virusą kūdikiui. Didelę riziką užsikrėsti lytinių santykių metu turi sergantys kitomis lytiškai plintančiomis infekcijomis, vyrai turintys lytinių santykių su vyrais, asmenys turintys daug lytinių partnerių, asmenys teikiantys seksualines paslaugas, nenaudojantys prezervatyvų lytinių santykių metu.

Hepatitas C plinta per kraują. Šiuo virusu neužsikrečiama ir neužkrečiama čiaudint, kosint, dalijantis gėrimo taure ar įprasto kontakto būdu, tokiu kaip laikymasis už rankų ar bučiavimasis.

Hepatito D viruso perdavimo būdai yra tokie pat kaip ir hepatito B viruso, plinta per visų rūšių (vaginalinius, oralinius, analinius) lytinius santykius. Per kraują: perpilant kraują ar jo produktus; nesteriliais instrumentais švirkščiantis narkotikus; nesteriliomis priemonėmis atliekant tatuiruotes, veriant auskarus; naudojantis užsikrėtusio asmens dantų šepetuku, skutimosi mašinėle, manikiūriniais reikmenimis.

Hepatito E virusui – ypač imlios moterys trečiame nėštumo trimestre. Lėtinio hepatito E atvejai dažniau registruojami susilpnėjusio imuniteto žmonių tarpe. Dažniausiai perduodamas per užterštą geriamąjį vandenį, maistą, kraują (užkrėsto kraujo perpylimo metu), užsikrėtusi nėščioji infekciją perduoda vaisiui.

Geriausias būdas apsisaugoti – profilaktinis pasitikrinimas, kuris leis nustatyti ankstyvą diagnozę ir laiku pradėti gydymą. Turėdami bent menkiausią įtarimą, kad patyrėte sąlytį su netinkamai sterilizuotais įrankiais ar užsikrėtusio asmens daiktais (pvz. dantų šepetėliu, skutimosi, pedikiūro, manikiūro reikmenimis), turėję atsitiktinius, nesaugius lytinius santykius nerizikuokite savo ir artimųjų sveikata – nedelsdami išsitirkite.

Kam būtina pasitikrinti dėl virusinių hepatitų B ir C?

– Asmenims, kuriems iki 1993 m. buvo perpilamas kraujas ar jo komponentai, arba jie davė kraujo, atlikta chirurginė operacija ar kita invazinė procedūra;

– Jei buvo atliktos chirurginės operacijos (taip pat Cezario pjūvis) arba invazinės procedūros.

– Jei dėl neaiškių priežasčių padidėję kepenų fermentai (ALT, AST).

– Hemodializuojamiems pacientams.

– Sergantiems hemofilija ir kitomis kraujo ligomis.

– Organų, audinių, kraujo donorams.

– Asmenims po organų transplantacijos.

– Medicinos įstaigų darbuotojams.

– Vaikams, kurių motinos nėštumo ir gimdymo metu sirgo hepatitu.

– Jei šeimos nariui diagnozuotas hepatitas.

– Nors kartą vartojusiems švirkščiamuosius narkotikus.

– Buvusiems įkalinimo įstaigose.

– Turėjusiems daug lytinių partnerių (daugiau nei 1 per 12 mėn.).

– Infekuotiems ŽIV.

– Nėščiosioms.

Visuomenės sveikatos biuro specialistai pabrėžia, kad skiepai – efektyviausia hepatito A ir B profilaktikos priemonė. Deja, nuo hepatito C skiepo nėra, todėl būtina saugotis kitais būdais. Rekomendacijos, kaip apsisaugoti arba užkirsti kelią ligos plitimui:

– Norėdami sužinoti, ar nesate užsikrėtę infekcija, kreipkitės į šeimos gydytoją arba į privačias medicininių tyrimų laboratorijas.

– Nevartokite narkotinių medžiagų. Jas vartodami nesidalinkite adatomis, švirkštais ar kitomis švirkštimosi priemonėmis.

– Lytinių santykių metu naudokite prezervatyvus.

– Nesinaudoti kitų žmonių asmens higienos daiktais: skutimosi peiliukais, manikiūro, pedikiūro reikmenimis, dantų šepetuku ir kt.

– Naudokite gumines pirštines, jei tenka liesti kraują, audinius, kraujuotus ar kitais biologiniais skysčiais suterštus tamponus, žaizdas ir kt.

– Informuokite gydančius gydytojus, jei esate užsikrėtę hepatito virusu.

– Laikykitės rankų higienos. Tai pagrindinė nespecifinė profilaktikos priemonė, mažinanti hepatito A ir E infekcijų plitimo riziką.

Pagal Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenis (ULAC) informaciją parengė Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Monika Juknytė