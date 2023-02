Išskyrė pranašius medicinos tyrimus: itin tikslūs rezultatai – per kelias minutes

„Kompleksinė echoskopinė diagnostika leidžia gydytojui stebėti vaizdus tiesiai iš paciento kūno vidaus bei realiu laiku vertinti audinių ar organų dydį, formas ir funkcijas, atpažinti jų pažeidimus, taip pat nustatyti, ar nėra reikšmingų pakitimų, naujų darinių, pavyzdžiui, auglių, cistų ar akmenų. Echoskopijos tyrimai gali padėti nustatyti paciento būklę lemiančias priežastis, paskirti tikslų gydymą ir dažnai atlikti jį be operacijos“, – sako A. Klivickas.

Rezultatai – per kelias minutes

Ultragarsinis tyrimas atliekamas echoskopo daviklį priglaudžiant prie vandens pagrindo geliu suteptos odos ties tiriamu organu. Dažniausiai atliekamas viršutinio pilvo aukšto echoskopinis tyrimas, kurio metu tiriama kepenų, tulžies pūslės, tulžinių latakų, kasos, pilvinės aortos ir blužnies būklė.

„Dažnai vertinama ir inkstų, šlapimo pūslės, sąnarių bei limfmazgių būklė, kiek rečiau tiriama skydliaukė ir prostata. Nepaisant to, koks organas yra tiriamas, tyrimas atliekamas tokiu pačiu principu: davikliu ultragarso bangos yra nukreipiamos į audinius ir atsispindėjusios iškart grįžta atgal į daviklį. Tuomet jos paverčiamos elektriniais impulsais ir ekrane suformuojamas vaizdas, leidžiantis gydytojui realiu laiku įvertinti paciento sveikatos būklę ir vos per kelias minutes nustatyti negalavimus sukeliančias priežastis“, – teigia A. Klivickas.

Įžvelgia daug diagnostinių pranašumų

Ultragarsinis tyrimas yra atliekamas aukštos raiškos šiuolaikine ultragarsine technika, kuri neskleidžia jonizuojančios spinduliuotės ir yra visiškai nekenksminga sveikatai. Dėl to šio tipo diagnostika puikiai tinka tirti tiek vaikus, tiek vyresnio amžiaus žmones bei papildomų sveikatos būklių turinčius pacientus.

„Teisingai atliktas echoskopijos tyrimas gydytojui suteikia itin didelį kiekį informacijos apie paciento audinius ir organus, pavyzdžiui, inkstus, šlapimo pūslę, prostatą, skydliaukę, kraujagysles ir kt. Tai kartu yra ir vienintelis plačiai prieinamas tyrimas, leidžiantis įvertinti žmogaus organus ir audinius natūraliame jų judesyje. Šiuolaikiniai rentgeno, kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimai tokių diagnostinių galimybių nesuteikia“, – pažymi Panevėžio „InMedica“ padalinio klinikos chirurgas echoskopuotojas.

Be to, echoskopijos tyrimą galima saugiai kartoti stebint ligos dinamiką. A. Klivickas priduria, kad tai leidžia gydytojams geriau rūpintis onkologinėmis ligomis sergančiais pacientais ilgo gydymo ar stebėjimo laikotarpiu.

Rekomenduoja ir profilaktiniams tyrimams

Nors paprastai echoskopija atliekama pacientams, kuriuos vargina nusiskundimai ar jie užčiuopė darinį, diagnostinė procedūra tinkama ir profilaktiniams tyrimams. Nepaisant to, nemažai pacientų delsia atlikti tyrimą ir dėl to rizikuoja savo sveikata.

„Uždelsus ir išsityrus per vėlai, dažnai nustatomos jau įsisenėjusios ligos, kurioms reikalingas daug sudėtingesnis ir ilgesnis gydymas. Dėl to pacientams rekomenduojama nelaukti pirmųjų ligos simptomų ir išsamų echoskopijos tyrimą atlikti bent kartą per metus. Be to, ultragarsinis tyrimas gali būti atliekamas iš karto net kelioms skirtingoms kūno vietoms, tai leidžia sutaupyti laiko. Pacientui turint šeimos gydytojo ar kito specialisto siuntimą, vieno vizito metu nemokamai tiriama iki 3 kūno zonų nurodytų siuntime“, – teigia A. Klivickas.

Chirurgas echoskopuotojas pratęsia, kad ruošiantis šiai diagnostinei procedūrai, pacientams svarbu laikytis kelių taisyklių.

Pavyzdžiui, prieš planinį pilvo ultragarsinį tyrimą pacientai turėtų būti nevalgę 4–6 val., taip pat rekomenduojama vengti pilvo pūtimą sukeliančių produktų (raugintų daržovių, miltinių gaminių ir pieno produktų) ar išgerti pilvo pūtimą mažinančių vaistų – tai padės išvengti susikaupusių dujų, kurios sunkina apžiūrą. Tuo metu prieš inkstų, šlapimo pūslės prostatos tyrimą reikėtų išgerti vandens ir nesišlapinti – tyrimo atlikimo metu šlapimo pūslė turi būti pilna.