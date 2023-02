Šie požymiai rodo, kad cukraus kiekis kraujyje yra padidėjęs

Be to, per daug padidėjus cukraus kiekiui kraujyje, nukenčia kraujagyslės, ypač akių kraujagyslės.

Dažnai pasireiškia diabetinė retinopatija.

Dėl to pablogėja regėjimas, o kartais gresia ir apakimas.

Smegenis maitinančios kraujagyslės taip pat pradeda kentėti. Dėl šios priežasties įprastai pasireiškia nuovargis.

Neuronai tampa prasčiau maitinami, o kai žmogus sunkiau mąsto, jam ne taip lengva atlikti net kasdienes užduotis.

Jei jūsų artimo žmogaus nuotaika staiga pasikeitė, jis tapo irzlus, turėtumėte pamatuoti jo cukraus kiekį.

Be to, į diabetą linkę žmonės dažniau serga grybelinėmis infekcijomis, nes gliukozė yra idealus maistas ligų sukėlėjams.

Sausa oda, acetoną primenantis kvapas iš burnos ir pirštų dilgčiojimas taip pat rodo didesnį cukraus kiekį.